'Eerst waarschuwen dan doorbijten', zegt burgemeester over opstandige winkeliers

Burgemeester John Jorritsma heeft geen goed woord over de opstandige eigenaren van een delicatessenzaak en een restaurant in Eindhoven. ''Als je denkt dat je de coronaregels niet hoeft na te leven: ga je gang, we zien je in de rechtszaal."

Jorritsma kreeg dit weekend te maken met twee ondernemers die weigerden zich aan de coronaregels te houden. Een barbecuerestaurant liet zondag gasten weer dineren in de zaak en personeel van een delicatessenwinkel weigerde meerdere keren om een mondkapje te dragen. Bij handhaving in deze winkel werd zelfs een agent mishandeld.

De winkeliers van de delicatessenwinkel waren al meerdere keren gewaarschuwd, zaterdag was de maat vol voor Jorritsma. "Toen ze weer gewoon de deuren openden en zich aan God noch gebod stoorden, heb ik besloten om onvoorwaardelijk de boel te laten sluiten", zegt de burgervader. "Het geldt voor onbepaalde tijd. De ondernemer kan bij mij een plan indienen waaruit blijkt dat hij zich aan alle voorschriften zal houden."

"Kom even terug met je voeten op deze planeet."

Wanneer de eigenaar dus bereid is om mee te werken zou de zaak weer geopend kunnen worden. De eigenaar van de zaak gaf eerder tegen Omroep Brabant aan dat hij niet wist dat hij in de fout zat.

Jorritsma gelooft daar weinig van. ''Kom even terug met je voeten op deze planeet. We leven met elkaar al negen maanden in een situatie van ellende. We hebben honderden zaken in Eindhoven die ook strikt de regels moeten naleven. Als je het na meerdere waarschuwingen nog niet doorhebt, moet je bij jezelf te rade gaan."

Meerdere ondernemers in de stad hebben de afgelopen tijd pakketjes met adviezen gekregen waarin werd wijsgemaakt dat bijvoorbeeld het dragen van een mondkapje niet bij wet verplicht is. Jorritsma: ''Ik vind het de verantwoordelijkheid van de ondernemers zelf om met dit soort adviezen om te gaan. Iedereen leest kranten en kijkt naar de televisie, men weet hoe de wereld nu in elkaar steekt."

"Houden deze ondernemers zich voortaan niet aan de regels, dan wordt de deur subiet verzegeld."

"Als je denkt met dit soort adviezen je gelijk te kunnen halen," vervolgt Jorritsma, "ga dan je gang: ik zie je in de rechtszaal." Naast de Eindhovense delicatessenzaak, weigerden ook de eigenaren van een barbecuerestaurant zich aan de regels te houden. "Deze ondernemers hebben een waarschuwing gekregen. Houden ze zich voortaan niet aan de regels, dan wordt de deur subiet verzegeld."

Een waarschuwing dus, terwijl de eigenaren op Facebook hadden gezegd: 'Fuck it, we gaan open'. Een uitdrukkelijke middelvinger naar de coronaregels. Jorritsma vindt echter niet dat de uitbaters hiervoor zwaarder gestraft moeten worden.

"We leven in een rechtsstaat en moeten niet uit emotie reageren. Eerst waarschuwen we en dan pas gaan we doorbijten. En dat is precies wat we hebben gedaan bij de delicatessenzaak toen er geen gehoor werd gegeven aan de eerste waarschuwing. Dat was een middelvinger naar de politiek en de samenleving. Ze passeerden een grens en daarom werd de winkel binnen een uur gesloten."

