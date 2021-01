Coronanieuws: 827 nieuwe besmettingen in Brabant, Eindhoven dreigt met sluiting BBQ-restaurant

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van het coronavirus die voor Brabant interessant zijn.

De hoofdpunten:

De Kamer debatteert vandaag over de verlenging van de lockdown .

Overweeg extra maatregelen vanwege Britse variant, adviseert Jaap van Dissel van het RIVM.

Er werden woensdag landelijk gezien 6148 nieuwe coronagevallen gemeld, waarvan 827 in Brabant.

Er liggen woensdag 385 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen.

20.30 - Eindhoven dreigt met sluiten restaurant De Kiet bij opening zondag

De gemeente Eindhoven accepteert geen heropening van restaurant De Kiet in de stad. Het BBQ-restaurant kondigde woensdag aan komende zondag weer open te gaan, ondanks de lockdown. De Kiet riskeert dan sluiting, laat een woordvoerster van de gemeente weten. "Dit gaan we niet tolereren en we zullen hierop ook gaan handhaven."

19.35 - Huisartsen niet onder indruk van brief Viruswaarheid

Huisartsen zijn niet onder de indruk van een brief die de actiegroep Viruswaarheid heeft bezorgd bij sommige leden van deze beroepsgroep. Enkele artsen hebben melding gemaakt van de brief, over vaccinatie tegen het coronavirus, bij de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), zegt een woordvoerster naar aanleiding van berichtgeving door de NOS.

In de brief zegt Viruswaarheid onder meer dat "onvoldoende rekening gehouden wordt met de mogelijke gevolgen" van inenting. Ook stelt de actiegroep dat de huisarts "te allen tijde aansprakelijk gesteld kan worden" indien zou blijken dat deze onvolledige informatie heeft verschaft aan patiënten. De brief zou aan 5000 medici zijn verstuurd.

Volgens de woordvoerster van de LHV vinden huisartsen de brief "totaal niet boeiend" en is deze vooral in de prullenbak beland. Ook over de toon van de brief is geen onrust, zegt zij. Niet artsen maar farmaceuten zouden verantwoordelijk zijn voor mogelijke bijwerkingen van een vaccin. Huisartsen verzorgen wel voorlichting en die is op orde, laat de vereniging weten aan de NOS.

19.30 - Puppyhandelaar moet dicht

De beruchte puppyhandelaar De Meiboom aan de Molenstraat in Diessen moet per direct dicht omdat hij de coronaregels niet naleeft. Dat meldt dierenwelzijnsorganisatie House of Animals.

House of Animals diende een handhavingsverzoek in bij de gemeente Hilvarenbeek om af te dwingen dat de handelaar zijn deuren moet sluiten. De organisatie ontving meldingen van een ‘enorme drukte’ op de parkeerplaats bij de handelaar.

19.00 Rutte: kabinet bespreekt 'coronaverlof' met bonden en werkgevers

Het kabinet bespreekt de mogelijkheid om extra vrije dagen te gunnen aan ouders die kinderen thuis hebben zitten. Dit 'coronaverlof' wordt al besproken met bonden en werkgevers, en het kabinet wil hierover in gesprek blijven, zegt premier Mark Rutte aan de Tweede Kamer. Hoewel hij wel wat ziet in het voorstel, is de "vormgeving heel complex" en ziet hij ook mogelijke problemen met de uitvoering.

Vakbond CNV kwam met een voorstel om mensen die het nodig hebben wat extra vrije dagen te laten opnemen. Dit moet betaald worden uit een speciaal op te richten fonds, maar hoeveel geld daarin moet worden gestopt weet de bond nog niet.

In de Tweede Kamer vroegen partijen waaronder de ChristenUnie en GroenLinks aan het kabinet om naar dit voorstel te kijken. Vrijwel alle partijen vroegen het kabinet meer te doen voor ouders die bovenop hun werk en alle maatregelen ook nog eens moeten zorgen voor hun kinderen die thuis zitten omdat de scholen dicht zijn.

18.00 - utte denkt dat meer ingrijpen nodig is dan huidige lockdown

Premier Mark Rutte denkt dat er nog verdere maatregelen nodig zullen zijn om het coronavirus onder controle te krijgen. Dat zei hij woensdag in een debat met de Tweede Kamer. "We moeten het naar beneden duwen, ik denk niet dat we er komen met de bestaande lockdown", aldus Rutte. Ook vanuit de Kamer klinkt een roep om verder ingrijpen. Maar over het soort maatregelen dat nodig is, werden Rutte en het parlement het vooralsnog niet eens.

De premier riep de Kamer op niet bij voorbaat een avondklok uit te sluiten. Het Outbreak Management Team komt op verzoek van het kabinet met een advies over de effectiviteit van die maatregel. Maar verschillende partijen hebben hier grote twijfels over. Eerder stemde de Kamer al in meerderheid tegen de mogelijke invoering van een spertijd.

Een aantal partijen wil juist dat het kabinet het vliegverkeer tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland aan banden legt, om de verspreiding van de Britse coronamutatie tegen te gaan.

16.12 - Truienactie 'Eindhoven Samen Sterk' groot succes

De actie ‘Eindhoven Samen Sterk’ is een groot succes. Volgens het Catharina Ziekenhuis zijn er al meer dan 600 truien gekocht en 80 truien gedoneerd aan de zorgmedewerkers. Woensdag werden medewerkers van de Spoedeisende Hulp en de cohort-afdelingen verrast met een trui.

16.05 - CoronaMelder werkt tijdelijk niet, meldingen komen later

De CoronaMelder kampt met een gedeeltelijke storing. Mensen met een Android-telefoon kunnen momenteel niet worden gewaarschuwd dat ze in de buurt zijn geweest bij iemand die positief is getest. De meldingen gaan niet verloren, ze komen alleen wat later, laat het ministerie van Volksgezondheid weten. Gebruikers met een iPhone hebben er geen last van.

De storing treft de technologie van Google achter de melder, de Android Exposure Notifications System. Google laat weten "met man en macht" aan een oplossing te werken. Het is niet bekend hoelang het duurt om de storing te verhelpen.

15.50 - Coalitiepartijen nog steeds verdeeld over avondklok

De coalitie blijft verdeeld over het plan om een avondklok in te zetten om het aantal coronabesmettingen te laten dalen. Het kabinet overweegt deze maatregel en heeft het Outbreak Management Team (OMT) gevraagd er advies over uit te brengen. Volgende week komt het kabinet erop terug. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff vindt het "logisch" hiernaar te kijken, CDA'er Pieter Heerma noemt de maatregel "heel goed verdedigbaar".

Vanuit D66 komt echter verzet: "Begin er nu niet aan!" roept fractievoorzitter Rob Jetten het kabinet op. De oppositie is ook niet enthousiast over een avondklok.

15.35 - Minder coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Na een lichte toename in de afgelopen twee dagen is het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen woensdag weer gedaald. Het totaal aantal opgenomen Covid-patiënten bedraagt nu 2514. Dat zijn er 119 minder dan dinsdag, maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) bekend.

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1821 coronapatiënten, 124 minder dan een dag eerder. Het aantal patiënten op de intensive cares is wel iets toegenomen, met 5 tot 693.

15.23 - 827 nieuwe besmettingen in Brabant

In Brabant zijn sinds dinsdag 827 nieuwe coronabesmettingen geteld, fors meer dan de 638 van gisteren. De stijging is in heel Nederland te merken. Na vijf achtereenvolgende dagen waarop het aantal coronagevallen daalde, is het aantal woensdag weer iets gestegen. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend werden 6148 positieve tests doorgegeven aan het RIVM.

15.10 - Sneltest wordt verplicht voor reizigers uit Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika

Reizigers uit het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika moeten binnenkort een negatieve coronasneltest overleggen voor ze naar Nederland reizen. Dat laat het ministerie van Infrastructuur woensdag weten. De maatregel is bedoeld om de verspreiding van de nieuwe varianten van het coronavirus in Nederland tegen te gaan. Een negatieve PCR-test blijft daarnaast ook verplicht.

14.55 - Vertraging bij productie vaccin Johnson & Johnson

De Amerikaanse farmaceut Johnson & Johnson loopt tegen onverwachte vertragingen aan bij de productie van het coronavaccin. Daardoor kan het bedrijf mogelijk niet voldoen aan de beloofde leveringen van 60 miljoen doses aan Amerikaanse overheid.

14.45 - Europese landen langer in aangescherpte lockdown

Meer Europese landen gaan net als Nederland de lockdownmaatregelen verder aanscherpen of verlengen.

Italië verlengt de noodtoestand tot eind april.

Duitsland gaat mensen uit risicolanden die het land in willen strenger controleren. Een coronatest wordt voor hen verplicht.

In Frankrijk geldt een avondklok. De regering bespreekt de mogelijkheid dat de hele bevolking de hele avond binnen moet blijven.

België heeft de coronamaatregelen verlengd tot 1 maart.

Ook Zwitserland doet dat, met vijf weken.

In Schotland worden de lockdownmaatregelen verder aangescherpt.

14.35 - Amarant gaat als een van de eersten bewoners vaccineren

Ook Amarant bijt het spits af als het gaat om het vaccineren van de bewoners. In de week van 18 januari is een eerste groep kwetsbare cliënten met een verstandelijke beperking aan de beurt. In totaal zijn ongeveer zevenhonderd mensen, die wonen op de drie locaties van Amarant in Rijsbergen en Tilburg, hiervoor benaderd.

14.20 'Burgemeesters 'niet principieel' tegen avondklok

Als het Outbreak Management Team (OMT) met een goed onderbouwd verhaal komt voor een avondklok, dan gaan de burgemeesters niet dwarsliggen. Dat stelt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en ook burgemeester van Nijmegen in het NPO-radioprogramma 1-op-1. “We zijn niet principieel tegen. Voor ons is de enige vraag: 'Helpt het in de strijd tegen het coronavirus?' En dat weten we niet. We willen overtuigender bewijs over de werking van de avondklok.”

13.55 - Ruim helft van derde golf aan NOW-aanvragen ging naar horeca en detailhandel

Ruim de helft van de goedgekeurde NOW-aanvragen in de derde periode van de coronasteunregeling is naar bedrijven uit de horeca en detailhandel gegaan.

In totaal werden ruim 81.000 aanvragen gedaan bij het UWV, dat er ruim 77.000 goedkeurde. De aanvraagtermijn van de derde periode van de NOW-regeling, waarmee bedrijven een bijdrage aan de loonkosten kunnen krijgen, liep oorspronkelijk van 16 november tot en met 13 december.

13.44 - De gevreesde nieuwe varianten van het coronavirus verspreiden zich over de wereld.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zegt dat de zogenoemde Britse coronavirusvariant in zeker 50 landen en territoria is vastgesteld. De Zuid-Afrikaanse variant van het virus is op 20 plaatsen opgedoken.

De nieuwe coronavarianten worden als besmettelijker gezien en dat zorgt internationaal voor bezorgdheid. Tientallen landen, waaronder Nederland, legden het reisverkeer vanuit het Verenigd Koninkrijk aan banden toen die nieuwe variant daar was vastgesteld. Dat gebeurde voor het eerst op 14 december. Vier dagen later maakten de Zuid-Afrikaanse autoriteiten ook melding van een nieuwe variant. De Britse variant is ook opgedoken in Nederland.

13.30 - Actiedag NLdoet van het Oranje Fonds wordt dit jaar 2,5 maand uitgesteld vanwege de verlengde lockdown en de besmettingscijfers.

NLdoet zou 12 en 13 maart plaatsvinden, maar dat is nu dus doorgeschoven, naar 28 en 29 mei. "We hopen dat er dan – op anderhalve meter afstand - meer mogelijk is, maar monitoren de ontwikkelingen rond het coronavirus vanzelfsprekend nauwlettend", laat het Oranje Fonds weten. Er waren bijna 3000 al aangemeld bij het fonds, die worden waar mogelijk doorgeschoven.

12.30 - Lodewijk Asscher zit in quarantaine en is dus niet bij coronadebat

Dit meldt de fractievoorzitter van de PvdA woensdag nadat een van zijn kinderen positief is getest. Zelf is de politicus negatief getest.

12.10 - Langere lockdown hakt erin voor studenten

Universiteitsstudenten hebben in toenemende mate last van stress, motivatieverlies en gevoelens van eenzaamheid, nu de scholen langer dicht moeten blijven. Dat laat de universiteitenvereniging VSNU weten.

11.45 - Natuurbeheerders: blijf in het weekend bij je eigen huis

Blijf op zaterdagen, zondagen en tijdens feestdagen in de buurt van je eigen huis. Ga op die dagen niet tussen 11.00 en 15.00 uur op pad, want dat zijn de drukste uren in de natuur. Die waarschuwing geven Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en LandschappenNL woensdag.

De natuurbeheerders vrezen grote drukte nu de natuur als bijna het enige uitje nog 'open' is in tijden van lockdown. De organisaties raden mensen aan om natuur op te zoeken die ze per fiets of wandelend kunnen bereiken.

11.39 - Van Dissel: overweeg extra maatregelen vanwege Britse variant

Om de verspreiding van de Britse variant van het coronavirus tegen te gaan, kan het nodig zijn om de lockdownmaatregelen nog verder aan te scherpen. "We moeten kijken wat we eventueel nog extra kunnen doen", zei Jaap van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) woensdag tijdens een vergadering met Tweede Kamerleden.

Van Dissel denkt vooral aan maatregelen om het aantal bezoeken dat mensen aan elkaar brengen te verminderen. "Dat zien wij nu duidelijk als het zwakke punt. Hoe voorkom je dat mensen te veel bij elkaar op bezoek gaan?" Door de introductie van de Britse variant in Nederland zou het virus zich veel sneller kunnen gaan verspreiden. Van Dissel vindt de situatie 'zeer zorgelijk'.

11.33 - BrabantZorg gaat als een van de eersten bewoners van verpleeghuizen vaccineren

BrabantZorg, met 35 verpleeghuizen in de regio's Oss, Uden, Meijerijstad en Den Bosch, gaat als een van de eersten haar bewoners vaccineren tegen het coronavirus. Dat gebeurt vanaf maandag 18 januari. Het is niet duidelijk om welke verpleeghuizen het precies gaat.

11.30 - 385 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

De afgelopen 24 uur zijn 29 nieuwe coronapatiënten opgenomen in Brabantse ziekenhuizen. In totaal liggen er nu 385 coronapatiënten in de verschillende ziekenhuizen, zestien minder dan dinsdag. Tien mensen zijn afgelopen etmaal overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dit blijkt uit de dagelijkse cijfers van het ROAZ.

11.28 - 'Bijna 170.000 nieuwe besmettingen per dag bij Britse variant'

Als de Britse variant van het coronavirus Nederland totaal in zijn greep krijgt, dan kan dat begin volgende maand al zorgen voor bijna 170.000 nieuwe besmettingen per dag. Dat blijkt uit een presentatie die afgelopen zondag in het Catshuis is gebruikt. Dit meldt het Algemeen Dagblad.

Ter vergelijking: dinsdag werden minder dan 5000 nieuwe coronagevallen in een etmaal gemeld. De presentatie rekent echter met een startpunt van 10.000 dagelijkse gevallen op 8 januari en de wetenschap dat de Britse variant een reproductiegetal (hoeveel mensen worden aangestoken door één besmette man of vrouw) kent van 1,3 tot 1,6. Nu ligt dat getal op ruim 0,9.

11.15 - 'Tekort ziekenhuisbedden, Britse coronapatiënten naar hotel'

In Engeland zijn de ziekenhuizen zo overbezet dat er plannen zijn om duizenden zieke mensen vervroegd te ontslaan, om zo bedden vrij te maken voor kritieke gevallen. Dat schrijft de Britse krant The Guardian. De coronapatiënten komen dan thuis of in een hotel te liggen. Op dit moment liggen ruim 35.000 mensen met corona in Britse ziekenhuizen. De verwachting is dat dat aantal snel zal toenemen.

11.10 - Flinke toename voetklachten

Het aantal voetklachten neemt fors toe tijdens de lockdown. Sinds 15 december voeren pedicures geen behandelingen meer uit. Slechts een enkele medisch noodzakelijke voetbehandeling mag uitgevoerd worden, maar de meeste mensen die problemen hebben aan de voeten, krijgen nee te horen. Daarmee zijn likdoorns en verdikte nagels die in de huid drukken aan de orde van de dag.

10.18 - Geen enkel zorgsysteem kan zeer snelle verspreiding aan

Geen enkel zorgsysteem kan een zo snelle verspreiding van het aantal coronabesmettingen aan zoals nu in Engeland gebeurt door de nieuwe variant. "Niet in het Verenigd Koninkrijk, niet in Duitsland en ook niet in Nederland. Als de druk op de ziekenhuizen zo groot is, kom je altijd ergens tegen limieten aan", zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), tijdens een briefing in de Tweede Kamer.

10.00 - 'Geef kwetsbare leerling voordeel van twijfel bij schooladvies'

Onderwijsorganisaties vinden dat scholen kwetsbare kinderen die in groep 8 zitten 'het voordeel van de twijfel' moeten geven bij het schooladvies. Door de coronacrisis zijn leerlingen twee periodes geconfronteerd met schoolsluitingen. Juist kinderen in kwetsbare posities worden hard getroffen. Hun achterstanden lopen sneller op, signaleren de organisaties uit het onderwijsveld.

09.30 - Volgende week 15.000 bewoners verpleeghuizen gevaccineerd

Volgende week worden 15.000 bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat zegt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Het vaccineren gebeurt bij twaalf verschillende instellingen vanaf 18 januari, twee weken eerder dan voorzien. Ze krijgen het vaccin van BioNTech/Pfizer. Op 25 januari begint het vaccineren van kwetsbare ouderen en gehandicapten die wonen in kleinschalige woonvormen. Zij krijgen het Moderna-vaccin toegediend.

08.05 - Bijna 6,5 miljoen mensen zien persconferentie

Bijna 6,5 miljoen mensen hebben dinsdagavond naar de persconferentie van premier Rutte en coronaminister De Jonge gekeken. Dat is minder dan de toespraak van Mark Rutte op 14 december waarin hij de nieuwe lockdown aankondigde, toen keken 8,4 miljoen mensen.

07.55 - 'Recht op betaald coronaverlof voor ouders'

Ouders die hun baan met thuisonderwijs voor kinderen combineren, moeten betaald coronaverlof kunnen opnemen. Met dit voorstel komt GroenLinks woensdag tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer. Daarmee worden stress en ernstige gezondheidsklachten, zoals een burn-out, voorkomen. Ook haalt het de druk af van de reeds overvraagde noodopvang.

07.50 - Personeel Signify krijgt coronabijdrage terug

Het personeel van het Eindhovense verlichtingsbedrijf Signify krijgt een deel van de in het voorjaar geleverde coronabijdrage terug. Een groot deel van de medewerkers besloot toen vrijwillig een vijfde minder te gaan werken en een vijfde minder loon te ontvangen. Het gaat nu financieel zo goed dat het personeel het resterende loon alsnog krijgt.

06.00 - Vandaag Kamerdebat over langere lockdown

De Tweede Kamer wordt woensdag bijgepraat door Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg en Jaap van Dissel van het RIVM over de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus. Later in de middag debatteert de Tweede Kamer daarover met premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid.

Het debat volgt een dag na het besluit van het kabinet om de lockdown te verlengen.

05.35 - Veel meer nieuwe coronabesmettingen in Duitsland

Het aantal nieuwe coronabesmettingen dat in het afgelopen etmaal in Duitsland is veel hoger dan een dag eerder. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldde woensdagochtend 19.600 nieuwe besmettingen.

Dinsdag meldde het RKI 12.802 nieuwe besmettingen, waarmee het aantal nieuwe gevallen stabiel bleef ten opzichte van maandag. In Duitsland werd eind vorig jaar ongeveer tegelijk met Nederland een harde lockdown afgekondigd.

03.30 Gerichte tests Lansingerland van start na uitbraak 'Britse variant'

Alle inwoners van de gemeente Lansingerland in Zuid-Holland kunnen zich vanaf woensdag laten testen op het coronavirus. Voor het eerst wordt er gericht grootschalig getest, na de uitbraak van de 'Britse variant' rond een basisschool in Bergschenhoek in de gemeente. Dit moet duidelijk maken hoeveel mensen besmet zijn en helpen voorkomen dat het virus zich verder verspreidt.

De 60.000 inwoners van Lansingerland krijgen een uitnodiging in hun brievenbus. Die geldt voor alle inwoners van twee jaar en ouder, ook als zij geen corona-achtige klachten hebben.

03.00 - Pilot risicogericht testen op middelbare scholen start 18 januari

Op zo'n vijftien middelbare scholen wordt vanaf 18 januari gestart met pilots met risicogericht testen op het coronavirus. De scholen die meedoen aan de proef onder begeleiding van het UMCU in Utrecht liggen in de regio's Utrecht, Rotterdam en in de provincie Gelderland, meldt coronaminister Hugo de Jonge.

De pilot houdt in dat als er in een klas een besmetting plaatsvindt, de scholen contact opnemen met een professionele partij die gedurende een bepaalde periode meerdere keren steltesten in die klas afneemt. Zodra een leerling of docent een positieve testuitslag krijgt en in isolatie is gegaan, worden de andere leerlingen in de klas verzocht zich te laten testen. Het testen is vrijwillig.

00.30 - DNB: verlengen lockdown pijnlijk maar onvermijdelijk

Het verlengen van de lockdown is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) 'pijnlijk maar onvermijdelijk'. Volgens directielid Olaf Sleijpen van DNB zorgen de overheidsmaatregelen op de korte termijn wel voor veel schade aan de economie, maar te snel beginnen met het afbouwen van de lockdown zou uiteindelijk nog veel schadelijker zijn.

"De economische crisis heeft zijn oorzaak in de pandemie. De enige manier om uit deze crisis te komen is daarom de pandemie te beëindigen", benadrukt hij.

00.15 - TomTom: ochtend- en avondspits verdwenen door corona

Door de uitbraak van het coronavirus zijn de ochtend- en de avondspits bijna helemaal verdwenen van de wegen. Wie vorig jaar in de spits moest rijden, was 32 procent eerder thuis dan in 2019. Vooral bij Utrecht, Amsterdam en Leiden liepen mensen veel minder vertraging op. Dat meldt navigatiemaker TomTom in zijn jaaroverzicht.

Het is niet zeker dat het zo rustig blijft, stelt het Nederlandse bedrijf. Daarvoor is een 'gezamenlijke en bewuste verandering van het reisgedrag' nodig, waarbij mensen daadwerkelijk meer thuis gaan werken, flexibele werktijden hebben en waarbij 'verkeersgegevens worden gebruikt om te bepalen wat de beste tijd is om in de auto te stappen'. Volgens TomTom hoeven de snelwegen en andere wegen dan niet te worden uitgebreid 'waardoor miljarden euro's worden bespaard'.

00.00 - Curaçao begint in februari met vaccineren

Curaçao gaat in de tweede of derde week van februari beginnen met het vaccineren van een deel van de bevolking tegen COVID-19. In eerste instantie zullen 60-plussers, werknemers in de gezondheidszorg en volwassenen met een chronische ziekte worden gevaccineerd.

Het eiland begint met de Pfizer-vaccinatie, die door Nederland naar het eiland wordt opgestuurd. In de toekomst volgen ook andere vaccins.

00.00 - Bank ziet bij een kwart bedrijven geldnood ontstaan

Ruim een kwart van de bedrijven komt door de verlengde lockdown binnen een paar maanden in de financiële problemen als er geen extra steun komt. Dat stelt ABN AMRO op basis van onderzoek onder tienduizenden bedrijven, meldde Nieuwsuur dinsdagavond.

Economen van de bank gaan ervan uit dat de lockdownmaatregelen geleidelijk worden afgebouwd zodra alle kwetsbare personen zijn gevaccineerd. Dat zou betekenen dat gesloten bedrijven nog ongeveer drie maanden moeten interen op hun reserves. Zonder extra steun betekent dit voor 27 procent van de bedrijven dat er acute financiële problemen ontstaan.

