Gaycafé Lollipop sluit teststraat na bedreigingen door corona-ontkenners

Nog geen maand nadat gaycafé Lollipop in het centrum van Tilburg een coronateststraat opende, is die alweer gesloten. De eigenaren van Lollipop kregen op sociale media te maken met bedreigingen en negatieve reacties van corona-ontkenners. In combinatie met de enorme concurrentie van de gratis teststraat van de GGD is dat voor initiatiefnemer Fransjan Marijnissen reden om ermee te stoppen.

Omdat er door de coronacrisis al maanden geen cent wordt verdiend in de horeca, besloten de eigenaren van café Lollipop om een paar deuren verderop een sfeervolle commerciële teststraat te openen. Het project werd ondersteund door het SBS-televisieprogramma 'Crisis in de tent' van Herman de Blijker.

Bij de opening nog geen maand geleden, waren de horecamannen nog razend enthousiast. Met sfeervolle verlichting en zelfs een dj wilden ze zich onderscheiden van andere teststraten. Maar op social media regende het negatieve reacties en kwamen er zelfs bedreigingen.

"Veel mensen zijn klaar met corona en reageerden daarom heel negatief."

"Mensen die niet geloven in het coronavirus dreigden op social media om het testcentrum met vuurwerk te bestoken", zegt Fransjan. "Veel mensen zijn klaar met corona en reageerden daarom heel negatief. De Lollipop wil ons aan het vaccinatiegif hebben", was een veel gehoorde reactie.

Op hun website laten de mannen weten dat ze in overleg met SBS hebben besloten de teststraat te sluiten. Ze bedanken iedereen voor de medewerking. Ze schrijven dat SBS ze gelukkig niet heeft laten vallen en met een leuk alternatief komt, dat eind januari op televisie te zien is.

"Hopelijk gaat Roze Maandag wel door. Dat is een kwart van onze jaaromzet."

Aan de teststraat, die afgelopen weekend is gestopt, heeft de Lollipop geen cent overgehouden. "We hadden een vliegende start, maar daarna zakte het in", zegt Fransjan. Pogingen om bedrijven gebruik te laten maken van de teststraat, zijn op niets uitgelopen.

Ondertussen ziet Fransjan de toekomst van de Lollipop somber in. Hij hoopt op meer steun van de overheid. Maar bovenal hoopt hij dat Roze Maandag dit jaar wel doorgaat. "Dat is een kwart van onze jaaromzet. Als dat dit jaar niet doorgaat, dan zie ik het niet meer zitten." En de hoop dat carnaval op kleine schaal toch gevierd zou kunnen worden, die is ook al vervlogen.

