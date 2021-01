Omstreden puppyhandelaar in Diessen inderdaad dicht na klachten overtreden coronaregels

Hondenkennel De Meiboom (foto: Google Maps) vergroot

De omstreden puppyhandelaar De Meiboom in Diessen heeft vorige week vrijdagavond de deuren moeten sluiten voor klanten, vanwege het overtreden van de coronaregels. Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente Hilvarenbeek desgevraagd. Ook is de gemeente een onderzoek begonnen naar 'de gang van zaken en de planologische situatie' rondom de Meiboom. Wat dat onderzoek precies behelst, is onduidelijk.

Bij de gemeente Hilvarenbeek kwamen meerdere klachten binnen. Dierenwelzijnsorganisatie House of Animals vroeg de gemeente handhavend op te treden. Dit resulteerde erin dat de Meiboom bijna een week geleden te horen kreeg voorlopig dicht te moeten. "Het is in strijd met de coronaregels om een publieke ruimte open te hebben."

De woordvoerder vertelt dat het hondenpension van dezelfde eigenaar wel open mag blijven, omdat dit niet in strijd is met de momenteel geldende coronaregels. Daarbij is het alleen toegestaan om honden te brengen en halen.

Maar met het bezichtigen en verkopen van puppy's zou een 'winkelsituatie worden gesimuleerd en dat dient voorkomen te worden', schrijft de gemeente later deze donderdag in een aanvullend persbericht.

Dierenwelzijnsorganisatie House of Animals schreef eerder op haar website van ooggetuigen te hebben gehoord, dat het 'enorm druk' was op de parkeerplaats bij de handelaar. Of dit ook de situatie was die de gemeente vorige week aantrof, is niet duidelijk.

House of Animals meldt op haar site ook dat er vaak verschillende advertenties van de handelaar op Marktplaats staan, onder verschillende accountnamen. "Zodat het lijkt alsof het om een aanbieder van 1 nestje hondjes gaat. Wekelijks worden er echter tussen de 50 en 60 puppy’s vanuit Hongarije afgeleverd, afkomstig van broodfokkers." Deze advertenties zijn donderdag niet meer terug te vinden.

De gemeente geeft aan dat handhavers erop toezien of de ondernemer zich aan de regels houdt. Hoe dat precies gebeurt, of bijvoorbeeld ook online advertenties in de gaten worden gehouden, is niet bekend.

