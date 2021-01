Natasja beschuldigd van overtreden lockdownregels met modezaak: 'Ik ben er ziek van geweest'

Onderneemster Natasja Willems werd twee keer beschuldigd illegaal haar winkel te openen. (Foto: archief) vergroot

Natasja Willems (46) heeft er nachten niet van geslapen en is zes kilo afgevallen nadat ze twee keer aan de gemeente Boxtel moest uitleggen dat haar kledingzaak niet open is geweest tijdens de lockdown. "Ik voel me aangevallen en verraden en weet niet door wie en waarom", zegt de Boxtelse onderneemster.

Ook Natasja Fashion moest in december de deuren sluiten tijdens de lockdown. "Ik ben een ondernemend type dus ik heb grijze gebieden opgezocht. Ik ben vrijwel dagelijks in mijn kledingwinkel die dan wel gesloten is, maar er is altijd bedrijvigheid", zegt ze.

"Ik neem filmpjes op in mijn winkel waarin ik de nieuwe kledingcollectie show. Er staan leveranciers en pakketdiensten op de stoep. En ik ontvang af en toe een bekende die voor mij bestellingen bezorgt bij klanten. Ik heb zo'n kennis inderdaad wel eens een broek verkocht", zegt Natasja enigszins schuldbewust.

Er is activiteit rondom de kledingzaak van Natasja en dat is opgevallen. "Die ene broek had ik niet moeten verkopen, klopt. Ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat dat gezien is." Twee melders vonden de bedrijvigheid verdacht. "De gemeente deed niet heel moeilijk maar wilde wel weten wat ik allemaal doe in de winkel."

"Deze verdachtmakingen maken me ziek."

Zelf heeft Natasja het er wel moeilijk mee gehad. "Twee mensen vonden het blijkbaar nodig om mij op een verdachtenlijstje te zetten. Ik probeer binnen alle normen mijn bedrijf te redden. Dit soort verdachtmakingen, het is slecht voor mijn gemoedsrust."

Inmiddels heeft de onderneemster zelf een gesprek aangevraagd en gekregen bij de gemeente over wat wel en niet mag. "Er zijn veel grijze gebieden. Ik ga persoonlijk bij mijn klanten langs. Dat mag wel. Ook ga ik op een parkeerplaats staan waar klanten pakketten kleding kunnen afhalen om thuis te passen. Op een parkeerplaats mogen ook weer retourpakketten ingeleverd worden. Zo blijft de bedrijvigheid wat beperkt in mijn winkel en hoop ik een einde te maken aan de verdachtmakingen."

"Lastig te zien of er expres valse meldingen worden gedaan."

Navraag bij grote Brabantse gemeenten leert dat alle coronameldingen op één hoop worden gegooid. "Van het ontbreken van desinfectiemiddel, het niet dragen van een mondkapje tot het illegaal open zijn van een zaak", legt een woordvoerder van de gemeente Eindhoven uit. In Breda kunnen door dezelfde ondoorzichtigheid moeilijk zien of er misbruik wordt gemaakt door een valse melding te doen.

Het busje waarmee Natasja aan huis bezorgt. (Foto: Natasja Willems) vergroot

"Ik voel me echt onterecht aangevallen en het heeft me behoorlijk over de kling gejaagd", zeg Natasja. "Inmiddels heb ik het laten gaan en heb ik weer nieuwe plannen. Volgende week ga ik met een busje naar de mensen thuis, zodat ik veel kleding kan laten zien. Het blijft laveren in een grijs gebied. Dat noemen ze ondernemen, geloof ik."

