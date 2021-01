'Opa K'NEX' krijgt splinternieuw reuzenrad en schenkt gedoneerd geld aan goed doel

Anton van der List uit Breda, inmiddels landelijk bekend als 'Opa K'NEX', kan zijn geluk niet op. Uit handen van Jochem Giesbers uit Kaatsheuvel kreeg hij vrijdagmiddag een nieuw enorm reuzenrad van K'NEX. Het rad van Anton werd vorig weekend namelijk gestolen uit de traphal van de galerijflat waar hij woont.

De diefstal leidde tot landelijke verontwaardiging. Spontaan kreeg Anton van alle kanten K'NEX-constructiespeelgoed aangeboden en er werd zelfs via crowdfunding veel geld voor hem ingezameld.

K'NEXPERT Jochem Giesbers uit Kaatsheuvel is zelf ook best handig met K'NEX en bouwde er eerder een heus pretpark van. Hij wordt ook wel de K'NEXPERT genoemd.

Aangegrepen door het nieuws van de diefstal bouwde hij in een paar dagen tijd zijn eigen reuzenrad, dat vrijdag dus aan Anton werd geschonken. Van K'NEX-importeur Boti Europe in Apeldoorn krijgt Giesbers uit Amerika een nieuw reuzenrad.

Het ingezamelde geld is behoorlijk opgelopen naar 10.000 euro. Dit bedrag maakt de familie over aan het Prinses Máxima Centrum in Utrecht, dat zich inzet voor kinderkanker.