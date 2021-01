Man met recordhoeveelheid dodelijke fentanyl in schuurtje niet langer vast

De fentanyl werd aangetroffen in een schuurtje (Foto: Openbaar Ministerie). vergroot

De man bij wie vorig jaar een kilo van de levensgevaarlijke pijnstiller fentanyl werd gevonden, mag het verloop van zijn zaak in vrijheid afwachten. Dat oordeelde de rechtbank in Den Bosch vrijdag. De 43-jarige Frank B. zegt dat hij het spul bij toeval vond en niet wist wat het was. Het Openbaar Ministerie gaat daar niet in mee: "Laten we de verklaring van meneer maar met een korreltje fentanyl nemen", aldus de officier van justitie.

De fentanyl werd gevonden in een schuurtje achter een woning in Eindhoven, waar het kind van de verdachte en zijn moeder wonen. Er is niet eerder zo'n grote hoeveelheid fentanyl aangetroffen in Nederland. Inname van een kleine hoeveelheid kan al dodelijk zijn.

Gevonden

Net als tijdens eerdere zittingen herhaalde de advocaat van de verdachte, Mark Nillesen, dat zijn cliënt niet wist wat er in de boodschappentas zat toen hij deze vond, en dat hij maar een kleine schakel in het geheel is. De rol van een andere verdachte, wiens vingerafdruk ook op de boodschappentas zat, zou zomaar groter kunnen zijn.

Bovendien: als zijn cliënt geweten zou hebben dat het de gevaarlijke stof fentanyl betrof, dan zou hij het toch nooit zo bewaren, dicht in de buurt van de mensen van wie hij houdt?

Korreltje fentanyl

Dat B. niet wist met wat voor goedje hij te maken had, noemt het OM onwaarschijnlijk. Mede omdat hij al eerder in verband is gebracht met de productie van synthetische drugs. "Laten we de verklaring van meneer maar met een korreltje fentanyl nemen", aldus de officier van justitie.

Naast het bezit van fentanyl verdenkt het OM B. ervan dat hij betrokken was bij de productie van synthetische drugs. In een loods in Zaltbommel werden de grondstoffen gevonden. Ook wordt Frank B. verdacht van betrokkenheid bij drugsproductie in Alphen aan den Rijn.

Gezondheid vader

Nillesen wees er op dat de zaak nu al bijna een jaar duurt en nog steeds niet inhoudelijk behandeld is. Hij wees ook op andere verdachten in de zaak, die nooit vast hebben gezeten of eerder een straf van veertien maanden hebben gekregen. Dat zijn cliënt nu al bijna een jaar vastzit, vindt hij niet redelijk.

Ook werd de gezondheid van de vader van verdachte aangehaald. De man zou voor de tweede keer met corona besmet zijn en in het ziekenhuis liggen. "Ik wil mijn vader nog eens zien, hij is bijna 70", sprak B. via een videoverbinding.

De rechtbank besliste dat B. de inhoudelijke behandeling van zijn zaak in vrijheid af mag wachten. Vrijdagmiddag is zijn voorarrest geschorst. In maart is er weer een zitting.

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.