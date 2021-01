Het kabouterparadijs van Bob is ontruimd: 'Ik denk dat de klager blij is'

Bob Beunk heeft zijn kabouterparadijs in Rijen zaterdag weggehaald. Niet vrijwillig, maar omdat er een klacht is binnengekomen. Het tuintje staat namelijk op grond van de gemeente en die heeft besloten dat alle kabouters weg moeten.

Op Facebook deelt Bob Beunk een foto van het lege tuintje. "Zo, tuin is leeg", schrijft hij. "Is wel heel kaal zo. Ik denk dat de klager dit mooi vindt." Bob hoopt ook dat de burgemeester en de gemeente Gilze en Rijen zich aan hun woord houden: "Dat het perkje wordt aangepakt en beplanting wordt aangebracht."

Begin december kreeg Bob van de gemeente te horen dat zijn kabouterparadijs weg moest. Op een leegstaand stukje grond naast zijn tuin had Bob al twee jaar zo'n twintig beeldjes staan van kabouters. Vanwege de feestdagen stond er ook een versierde kerstboom. "Het lag altijd vol afval en ik ben het gaan onderhouden", zei hij in december tegen Omroep Brabant.

De kabouters krijgen een nieuwe plek in Oss. Vorige week vertelde Bob dat iemand uit die stad had laten weten dat hij een mooie plek in zijn tuin heeft voor de kabouters. Bob heeft zelf namelijk geen plek in zijn eigen tuin.