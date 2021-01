Vastgoedtycoon Roger Lips uit Uden moet zich voor rechter verantwoorden

Vastgoedhandelaar Roger Lips uit Uden moet zich maandag voor de rechtbank in Zwolle verantwoorden. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van het achterhouden van informatie in het faillissement met een schuld van 200 miljoen euro.

De 56-jarige vastgoedondernemer ging in 2013 persoonlijk failliet. Zo'n 150 aan hem gelieerde bedrijven gingen in de jaren erna over de kop. De curatoren roken onraad na het zien van volgens hen dubieuze constructies waarbij tientallen miljoenen van rekeningen verdwijnen. Ze wilden dat Lips alle gevraagde stukken op tafel legt. Om hem daartoe te dwingen werd hij in 2013 na bevel van de rechter korte tijd gegijzeld. Als hij echter na een fout vrijkomt, vertrekt Lips naar Dubai. Vanuit daar voert hij sindsdien fel verweer.