Coronavarianten zijn al wijder verspreid, denkt microbioloog: 'We moeten heel erg oppassen'

De coronacijfers dalen en er worden mensen ingeënt: goed nieuws zou je denken. Maar arts-microbioloog Jean-Luc Murk in het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis tempert ons enthousiasme. Aan een versoepeling van de maatregelen hoeven we wat hem betreft echt nog niet te denken. En dat komt door de nieuwe varianten van het coronavirus die nu ook in ons land steeds steviger voet aan de grond krijgen.

“Ik denk dat we kijken naar het topje van de ijsberg”, zegt Murk als het gaat over die nieuwe Britse en Zuid-Afrikaanse varianten in ons land. “We zijn keihard aan het werk om de rest van ijsberg zichtbaar te maken. Ik weet niet precies hoeveel mensen met de nieuwe varianten van het virus besmet zijn, maar het zijn er meer dan we nu weten.”

"In neus of keel zit honderd keer meer virus dan normaal gesproken. Daardoor springt het makkelijker over."

En die nieuwe varianten zijn gevaarlijk, want ze verspreiden zich extra snel. “Ze lijken meer aansluiting te vinden aan cellen in het menselijk lichaam. Het kan makkelijker doordringen", legt Murk uit. "Én er ontstaan veel meer virusdeeltjes. In je neus of keel zit dan honderd keer meer virus dan normaal gesproken het geval is. Dat maakt dat het veel makkelijker overspringt.” En dus zijn die varianten veel besmettelijker. Zo’n anderhalf keer besmettelijker dan het coronavirus dat we al kenden.

Stijgende besmettingscijfers

Murk verwacht dan ook dat de besmettingscijfers zullen stijgen door die Britse en Zuid-Afrikaanse variant. Het is haast niet tegen te houden. “In theorie is het tegen te houden, maar dan moet je heel heel héél streng zijn. In de praktijk zal dat moeilijk zijn, maar we kunnen de verspreiding wel remmen met maatregelen en kwetsbaren beschermen door ze te vaccineren.”

De lockdown en bijbehorende maatregelen gelden in ieder geval tot 8 februari. Murk verwacht dat die datum nog wel vooruitgeschoven wordt. “We moeten dit nog wel even volhouden. Nog wel langer dan 8 februari ook, denk ik om eerlijk te zijn.”

Het is een heikele situatie, waar we in zitten. “Misschien valt het mee en kunnen we het de kop indrukken. Maar wat mij betreft moeten we heel erg oppassen en zo snel mogelijk doorgaan met vaccineren. Als de meest kwetsbare mensen gevaccineerd zijn, zijn ze ook beschermd tegen die nieuwe varianten. Dat voorkomt doden en ziekenhuisopnames.”

"We moeten voorkomen dat we te veel afspreken met vrienden."

En ondertussen is het dus een kwestie van volhouden, om te zorgen dat het virus zich zo min mogelijk verspreid. Misschien worden de maatregelen nog aangescherpt. In Den Haag wordt gesproken over een avondklok. Murk vindt het geen gek idee. “Ik sta open voor alle opties. We moeten voorkomen dat we te veel afspreken met vrienden. Als een avondklok een van die scenario’s is, dan ondersteun ik dat van harte. Alles wat helpt om het virus zoveel mogelijk terug te dringen.”

