De coronacijfers dalen, maar toch komt er waarschijnlijk een avondklok: hoe zit dat?

Tester Youssef ordent buisjes met daarin afgenomen coronamonsters (foto: Joris van Duin). vergroot

Het aantal mensen dat positief test op het coronavirus daalt al een maand. Ook in de ziekenhuizen neemt de bezetting sinds twee weken gestaag af. Maar in plaats van versoepelingen kondigt het kabinet woensdagmiddag waarschijnlijk strengere maatregelen aan. Hoe zit dat?

Joris van Duin Geschreven door

De dalende coronacijfers enerzijds en mogelijk nóg zwaardere coronamaatregelen anderzijds: het voelt op zijn minst een beetje tegenstrijdig. Toch krijgen we waarschijnlijk te maken met een avondklok of verdere bezoekbeperkingen. We leggen uit hoe dat komt.

1. Snellere afname coronabesmettingen dan voorgaande weken

Allereerst duiken we in de coronacijfers:

Het landelijke aantal coronabesmettingen is in een week tijd met 22 procent gedaald naar 39.000. Tot vorige week verliep de afname volgens het RIVM nog te traag.

Onder jongeren (20-29 jaar) stagneerde en steeg het besmettingscijfer vorige week na een daling.

De ziekenhuisbezetting neemt gestaag af: er liggen ruim 2400 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie bijna 700 op de intensive care.

Het aantal opnames is van ruim 300 gedaald naar 150 per dag.

Dat lijkt positiever dan het is, zegt Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Om de meeste coronaregels terug te draaien, moeten we volgens de overheid terug naar 40 opnames per dag. Ziekenhuizen schrappen nog steeds veel 'normale zorg' om personeel vrij te maken voor coronapatiënten. Zij hebben vaak acuut hulp nodig.

Wachten op privacy instellingen...

2. Virusmutaties zorgen voor meer besmettingen

Als de dalende trend doorzet, komen we vanzelf uit op een lager besmettings- en ziekenhuisopnameniveau, maar verschillende virusmutaties gooien roet in het eten. Zo ligt de focus op de Britse coronavariant B.1.1.7. Dit type is dertig procent besmettelijker dan de variant die we nu kennen.

Het Outbreak Management Team (OMT) denkt dat tien procent van de besmettingen de Britse mutatie betreft. Dat is een probleem. Deze variant is 'grof geschat' volgende maand het meest voorkomende virustype. Omdat deze mutatie zoveel besmettelijker is, neemt ook de besmettingsfactor toe. Dat resulteert uiteindelijk in meer positieve coronatests en ziekenhuisopnames, is de verwachting.

Met hoe coronaregels nu nageleefd worden in het achterhoofd, voorspelt het OMT dat Nederland in maart of april te maken krijgt met een nieuwe, derde, coronapiek.

3. Coronaregels onvoldoende nageleefd

Goede naleving van coronarichtlijnen is volgens het RIVM dé oplossing om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. En daarmee ook de besmettelijkere type B.1.1.7.

Dat doen we echter veel minder goed dan bijvoorbeeld in het voorjaar: meer mensen gaan naar het werk en we ontvangen meer bezoek. Zo is 35 procent van de besmettingen te herleiden naar bezoek van vrienden of familie in de thuissituatie. Dit lijkt vooral bij jongeren te spelen. Bovendien wordt minder goed afstand gehouden.

Ook leeft lang niet iedereen de richtlijnen bij klachten of positieve tests na. Terwijl coronateststraten op de helft van hun capaciteit draaien, blijkt 48 procent van de mensen met coronasymptomen zich niet te laten testen. Ook trekken veel mensen met klachten er toch op uit en blijft een kwart van de positief geteste mensen niet in thuisquarantaine.

vergroot

4. Coronavaccin te laat om nieuwe golf te voorkomen

"Licht aan het einde van de tunnel." Zo noemde coronaminister Hugo de Jonge de start van het vaccinatieprogramma. In potentie is dat ook zo. Áls alles meezit kan de hele Nederlandse bevolking in september zijn ingeënt.

Vaccinaties kunnen ook verspreiding van de Britse variant tegengaan. Toch lijkt het programma te laat te komen om een derde besmettingsgolf tegen te gaan, schrijft het Algemeen Dagblad. Dat heeft vooral te maken met de nu nog geringe beschikbaarheid van vaccins en hogere snelheid waarmee het Britse virustype zich onder de bevolking mengt.

Dit kwartaal krijgen we miljoenen vaccindoses. Die zijn bedoeld voor kwetsbaren mensen: 60-plussers en zorgmedewerkers. Bovendien hebben 75.000 mensen de eerste van twee prikken achter de rug. Maar dit heeft te weinig effect om binnen twee maanden een nieuwe coronapiek te voorkomen.

Achter de schermen zuigen GGD-medewerkers het coronavaccin met spuiten uit de flacons (foto: Joris van Duin). vergroot

En dus ligt de bal opnieuw bij het kabinet. Op tafel liggen een avondklok en verdere bezoekbeperkingen om coronabesmettingen een nieuwe klap te geven. Woensdagmiddag weten we meer. Dan volgt een nieuwe persconferentie.

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.