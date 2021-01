Coronanieuws: kabinet wil avondklok, nog maar één persoon op bezoek

De persconferentie dinsdagmiddag. vergroot

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Woensdagmiddag was er een coronapersconferentie rond twee uur.

Kabinet wil een avondklok tot en met 9 februari. De Tweede Kamer moet daar nog mee instemmen.

Mogelijk wordt de avondklok in het weekend ingevoerd, bij goedkeuring van de Kamer.

Rutte: ontvang niet meer dan één iemand tegelijk thuis.

De Jonge: meer tijd tussen inentingen met Pfizer-vaccin

Woensdag zijn er 372 coronapatiënten opgenomen in de Brabantse ziekenhuizen.

15.07 - Veiligheidsberaad begrijpt extra maatregelen van kabinet

Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio begrijpt dat het kabinet extra maatregelen neemt in de strijd tegen het coronavirus. "Maar we moeten blijven kijken naar de negatieve gevolgen van deze stevige maatregelen", aldus de voorzitter van het beraad, de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, woensdagmiddag.

"Het kabinet is van mening dat het invoeren van een avondklok een proportionele maatregel is. Het Veiligheidsberaad geeft mee: hoe duidelijker de maatregel en hoe minder uitzonderingen, hoe duidelijker de boodschap en de uitleg en daarmee de handhaving", zegt Bruls. Lang niet alle burgemeesters zijn voorstander van de invoering van de avondklok.

Bruls zelf noemde het vorige week 'een heftige maatregel die de vrijheid van inwoners ernstig aantast'. Volgens Bruls is het momenteel een bijzondere tijd: de besmettingen nemen af maar tegelijkertijd neemt de aanwezigheid van de Britse mutatie in Nederland toe. "Dat vraagt om tijdig en stevig ingrijpen." Hoe de regels en daarmee de handhaving er precies uit gaan zien wordt volgens Bruls nog nader uitgewerkt.

"Maar handhaving is een sluitstuk: laten we nu allemaal doorzetten en samen dit virus bestrijden, zodat we binnenkort hopelijk een positief perspectief hebben, mede dankzij het vaccineren", zo waarschuwt de beraadsvoorzitter.

14.58 - Kabinet wil in februari toch testevenementen fieldlabs

Het kabinet heeft ondanks de invoering van strengere coronamaatregelen ingestemd met het organiseren van zogenoemde fieldlabs. Dat zijn praktijktesten om inzicht en data te vergaren rondom het verlagen van de besmettingsrisico's op evenementen. Het zou onder meer gaan om twee voetbalwedstrijden, een cabaretvoorstelling, een zakelijk congres en twee concerten.

De proeven zouden aanvankelijk later deze maand worden gehouden, maar dat voornemen werd vorige week losgelaten. Nu wil het kabinet er in februari alsnog mee beginnen. "Dit is goed nieuws", zegt Pieter Lubberts, manager van het programmateam Fieldlab Evenementen. Die organisatie is een initiatief van de evenementensector, evenementenbouwers en de overheid.

14.49 - Geen effect vliegverbod op Eindhoven Airport

Het verbod op passagiersvluchten uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika heeft geen gevolgen voor Eindhoven Airport. Dat laat een woordvoerder weten. Er stonden voorlopig geen vluchten vanuit deze gebieden gepland in Eindhoven. De aangescherpte coronamaatregelen hebben dan ook weinig gevolgen voor het vliegveld. Wel landen er komende periode twee vluchten per week na half negen ’s avonds. Dan is de avondklok ingegaan. Mensen die op die tijdstippen terugkeren uit het buitenland, mogen dan echter nog over straat.

14.38 - OMT: volgende coronagolf waarschijnlijk niet te voorkomen

Nederland krijgt waarschijnlijk te maken met een nieuwe golf van coronabesmettingen. Daarvoor waarschuwt het Outbreak Management Team (OMT), dat de overheid adviseert over de aanpak van de corona-uitbraak. "Naar verwachting kan niet voorkomen worden dat er een volgende golf van Covid-19-gevallen komt, veroorzaakt door verspreiding van mutanten van het virus met verhoogde besmettelijkheid", stelt het OMT.

Het OMT heeft het onder meer over de Britse variant, die onlangs in het Verenigd Koninkrijk opdook. Ondanks strenge maatregelen verspreidde de mutatie van het coronavirus zich daar zo snel, dat ziekenhuizen overbelast raakten en ambulances buiten moesten wachten met mensen die niet konden worden opgenomen. Het aantal positieve tests in Nederland daalt de laatste tijd, maar het zogeheten reproductiegetal blijft net onder de 1 hangen.

Dat betekent dat de uitbraak stabiel blijft. De situatie is volgens de adviseurs "ronduit kwetsbaar". Tegenover de voorzichtige daling van het aantal besmettingen met de 'oude' coronavarianten, staat een snelle toename van het aantal gevallen van de Britse variant. Die mutatie heeft een hoger reproductiegetal.

Daarom pleitte het OMT voor een avondklok. Die regel kan het reproductiegetal, dus het tempo van verspreiding, met 8 tot 13 procent laten dalen. Dat is volgens het OMT een substantieel effect.

14.37 - Rutte: avondklok dit weekend, hangt af van Kamerdebat

De avondklok wordt waarschijnlijk dit weekend ingevoerd, enkele dagen na het debat erover in de Tweede Kamer. Dat zei premier Mark Rutte woensdag tijdens de persconferentie. De Kamer zou woensdag over de kwestie debatteren, maar het debat wordt waarschijnlijk pas donderdag gehouden.

Als de Kamer instemt, is er nog enige tijd nodig om de maatregel goed in te voeren, aldus de premier. In de brief die vlak voor de persconferentie werd verstuurd, stond dat het kabinet de avondklok vrijdag al wilde invoeren.

14.27 - De Jonge: meer tijd tussen inentingen met Pfizer-vaccin

Mensen die ingeënt worden tegen het coronavirus met het vaccin van Pfizer/BioNTech, krijgen hun tweede prik zes weken na de eerste, in plaats van drie weken. Dat meldt zorgminister Hugo de Jonge. Door meer tijd te laten tussen de twee prikken, kunnen sneller meer mensen een eerste keer worden ingeënt. Ook helpt de aanpassing volgens De Jonge verspilling tegen te gaan, en hoeft er minder voorraad van het vaccin te worden aangehouden.

14.20 - Dit zijn alle coronamaatregelen die tot en met 9 februari gelden

Premier Rutte en minister Hugo de Jonge hebben woensdagmiddag de coronamaatregelen aangescherpt. Er komt onder meer een avondklok en het dringende advies is om thuis niet meer dan één bezoeker te ontvangen. Hier zetten we alle maatregelen die tot en met 9 februari gelden op een rijtje.

14.20 - Sneltest verplicht voor alle reizigers die naar Nederland komen

Alle reizigers die naar Nederland komen moeten vlak voor vertrek een sneltest doen. Dat maakte premier Mark Rutte op de persconferentie bekend waar extra maatregelen tegen het coronavirus werden afgekondigd. Reizigers moeten op dit moment al een negatieve PCR-test kunnen overleggen als ze in ons land arriveren. Die test mag maximaal 72 uur oud zijn. Daar komt dus nu een sneltest bij. "Dus een dubbel slot op de deur", aldus premier Rutte.

14.19 - Kabinet wil een avondklok tot en met 9 februari

Het kabinet wil tot en met 9 februari een avondklok van 20.30 tot 04.30 uur. Dat betekent dat mensen niet zonder geldige reden buiten mogen zijn. Dat meldde premier Mark Rutte tijdens de persconferentie. De Tweede Kamer moet nog wel instemmen met het voorstel, benadrukte de premier. De invoering gebeurt nadat de Kamer heeft ingestemd. In een Kamerbrief staat dat de avondklok vrijdag al moet ingaan.

Premier Mark Rutte benadrukt dat "niemand staat te juichen" bij een avondklok. Volgens hem is het in het buitenland evenwel "een effectief middel" gebleken bij de bestrijding van het virus. De Jonge schrijft in een brief aan de Kamer van "een zware, maar een heldere maatregel die andere onderdelen van het beleid en de naleving van de maatregelen ondersteunt".

Zo zorgt een avondklok voor minder contacten thuis. Ook kunnen er "excessen" zoals feestjes achter de voordeur mee worden tegengegaan.

14.16 - De Jonge: tweede inenting met vaccin Pfizer na 6 in plaats van 3 weken

14.16 - Rutte: ontvang niet meer dan één iemand tegelijk thuis

De mogelijkheden om thuis bezoek te ontvangen worden nog verder beperkt. Per direct geldt een dringend advies om thuis niet meer dan ÚÚn iemand tegelijk te ontvangen. Dat zegt minister-president Mark Rutte. Reden is dat de thuissituatie nog steeds een "belangrijke bron van besmetting" met het coronavirus is

14.13 - Het kabinet wil nog intensiever gaan testen

14.08 - Vanaf maandag 25 januari maximaal 50 mensen op begrafenis of crematie

"De extra maatregelen zijn er niet voor niets. We zien dat het aantal besmettingen langzaamaan daalt, maar niet zo snel als we willen", zegt minister De Jonge over het nut van de maatregelen.

14.06 - Rutte: sneltest voor vertrek wordt verplicht voor alle reizigers naar Nederland

14.05 - Nog maar één persoon op bezoek

Er komt een dringend advies om thuis niet meer dan één bezoeker te ontvangen. Dat advies gaat per direct in, zegt de premier.

14.02 - Kabinet wil avondklok

Het kabinet wil vanaf vrijdag 22 januari tot en met 10 februari een avondklok van 20.30 tot 04.30 uur. Dat betekent dat mensen niet zonder geldige reden buiten mogen zijn. Dat zegt premier Rutte. "Het gaat zonder meer veel van mensen vragen. Maar het levert ons ook veel op."

Het voorstel moet wel nog eerst langs de Tweede Kamer. "Er zijn uitzonderingen voor de avondklok", zegt Rutte. "Maar dan heb je wel een door jezelf ondertekende verklaring nodig."

14.00 - De persconferentie is begonnen

13.50 - De persconferentie begint over tien minuten

Je kunt de persconferentie hier live kijken.

13.18 - Beperkingen voor reizigers

Volgens de NOS komen er ook maatregelen voor reizigers. Vanaf 23 januari moeten reizigers die vanuit landen met een hoog risico naar Nederland komen, ook nog een sneltest doen. Ze moesten al een negatieve PCR-test kunnen laten zien. Ook komt er een quarantaineplicht van tien dagen voor reizigers in plaats van een dringend advies.

Daar komt controle op. Zolang dat laatste nog niet is geregeld, komt er een vliegverbod vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en een aantal landen in Zuid-Amerika.

13.11 - Zeven ton coronasteun van de provincie voor theaters

De provincie stelt zeven ton ter beschikking voor coronasteun aan middelgrote Brabantse theaters. Het gaat om instellingen buiten de vijf grote Brabantse steden. Al eerder werd in oktober 2020 1,3 miljoen euro aan steun verleend aan negentien grote culturele instellingen in Brabant.

12.57 - Plannen kabinet uitgelekt, avondklok komt er

De avondklok komt er definitief, melden Haagse bronnen aan RTL Nieuws. De avondklok is zoals eerder gemeld van halfnegen 's avonds tot halfvijf 's ochtends. Er komt volgens RTL ook een dringend advies om thuis niet meer dan één bezoeker te ontvangen.

Mensen die zich niet aan de maatregelen houden krijgen een boete van 95 euro. Mensen die vanwege hun werk toch de straat op moeten, krijgen een uitzondering. Dat geldt ook voor mensen die medische hulp verlenen aan mens en dier of mensen die hulpbehoevenden helpen. Je hond uitlaten kan ook nog gewoon.

Verder gaat het maximaal aantal bezoekers aan een uitvaart van honderd naar vijftig mensen en komt er een vliegverbod van en naar Engeland en Zuid-Afrika.

12.34 - Avondklok goed idee of niet? Dit vinden voorbijgangers op het station van Den Bosch

12.33 - Politiebonden roepen op tot snel vaccineren agenten

De politiebonden roepen het kabinet in een brandbrief op zo snel mogelijk te beginnen met het vaccineren van agenten, direct na de zorgmedewerkers. "Met de komende avondklok en de rol die van politiemensen wordt gevraagd in de handhaving is vaccinatie de manier om politiemensen en de samenleving te beschermen", staat in de woensdag verstuurde brandbrief.

De oproep is niet nieuw. Politiebonden dringen al sinds begin januari aan op versnelde vaccinatie om agenten tegen het coronavirus te beschermen. Aan dit verzoek is geen gehoor gegeven. "Dat leidt tot boosheid, onvrede en frustratie binnen de politie", schrijven NPB, ACP, ANPV en Equipe gezamenlijk.

12.22 - GGD Twente ontslaat medewerker die adviseert quarantaineregels te negeren

Een medewerker van de GGD Twente is ontslagen, omdat ze een gezin uit Rijssen adviseerde om de regels rondom quarantaine te negeren. Dat schrijft RTV Oost.

RTV Oost heeft een telefoongesprek in handen waarin te horen is hoe de medewerker adviseert om de regels niet te volgen. "Ze kunnen het toch niet controleren. Zeg gewoon dat je allemaal binnen zit. Maar praat er echt met niemand over, want het is mijn ontslag."

12.08 - In mei mogelijk vijfduizend coronapatiënten opgenomen

Als de Britse variant van het coronavirus zich snel verspreidt, liggen begin mei ongeveer vijfduizend coronapatiënten in de ziekenhuizen, twee keer zo veel als nu. Dat staat in een doorberekening die Jaap van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) woensdag aan leden van de Tweede Kamer laat zien.

De prognose houdt geen rekening met een effect van vaccinaties. Als de Britse variant er niet was geweest, zou in maart of april de rust in de ziekenhuizen zijn teruggekeerd.

11.57 - '1300 meldingen van misbruik coronasteun bij UWV'

Er zijn bij uitkeringsinstantie UWV al 1300 meldingen binnengekomen van mogelijk gesjoemel met coronasteunmaatregel NOW. Dat meldt televisieprogramma EenVandaag. Van die meldingen zijn er 450 na een eerste blik geen vervolgonderzoek waard. De rest wordt grotendeels overgedragen aan de Inspectie SZW en de Belastingdienst.

Door de aard van de noodsteun, die snel bij bedrijven terecht moet komen, is er relatief weinig controle voordat bedrijven geld krijgen. Op een later moment is er nog wel controle of het ontvangen voorschot terecht was.

11.52 - 'Avondklok dient om contactmomenten te verminderen'

11.49 - Sportbonden: nog geen signalen voor verbod avondwedstrijden

Terwijl vrijdag in Nederland zeer waarschijnlijk een avondklok wordt ingevoerd, staan er ook komend weekeinde avondwedstrijden gepland in de hoogste klassen van het volleybal en basketbal. Bij de betreffende bonden of clubs is, voorafgaand aan de bekendmaking van de maatregel, nog geen druk uitgeoefend om duels te verplaatsen. "Maar we zullen ons altijd coöperatief opstellen", zegt Ramses Braakman namens de Dutch Basketball League.

11.43 - Marktplaats haalt advertenties met kleding van bezorgdiensten offline

Verkoopplatform Marktplaats weert advertenties voor tweedehands jassen en andere toebehoren van maaltijd- of pakketbezorgers. In de aanloop naar de beslissing over een avondklok boden steeds meer mensen kledij van maaltijdbezorgers als Thuisbezorgd.nl en Deliveroo te koop aan. Die prezen ze vaak aan als middel om 's avonds toch op pad te kunnen gaan, omdat voor deze bezorgers waarschijnlijk uitzonderingsregels gaan gelden.

"In het kader van de pandemiebestrijding laten we geen producten toe die als doel hebben de regels te omzeilen", verklaart een woordvoerder van het internetbedrijf. Een team van Marktplaats verwijdert en blokkeert sinds dinsdag advertenties voor de bezorgersjassen

11.29 - 'Maak uitzondering voor mantelzorgers bij avondklok'

Branchevereniging MantelzorgNL doet een klemmend beroep op het kabinet om voor een groep mantelzorgers een uitzondering te maken voor reizen tijdens de avondklok, mocht deze ingevoerd worden. Directeur Liesbeth Hoogendijk heeft goede hoop dat die uitzondering ook gemaakt gaat worden, zegt zij in Spraakmakers op NPO Radio 1.

11.10 - 30 nieuwe coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen, 9 overleden

In de afgelopen 24 uur zijn dertig nieuwe coronapatiënten opgenomen in de Brabantse ziekenhuizen. Dat meldt het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Dat zijn vijf patiënten minder dan dinsdag. In totaal liggen nu 372 mensen met corona in het ziekenhuis in onze provincie.

Sinds gisteren zijn 47 coronapatiënten uit de ziekenhuizen ontslagen. Vijf werden overgeplaatst naar een ander ziekenhuis en negen zijn overleden.

10.58 - Na acht uur drukker in OV en op de weg dan tijdens eerste golf

Op de wegen en in het openbaar vervoer is het 's avonds en 's nachts - wanneer de avondklok mogelijk van kracht wordt - rustiger dan voor de coronacrisis, maar nog duidelijk drukker dan tijdens de eerste coronagolf. Overdag is het verschil met de eerste golf overigens nog groter. Dat blijkt uit gegevens van het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) en ov-chipkaartbedrijf Translink.

Woensdagmiddag wordt waarschijnlijk een avondklok afgekondigd tussen halfnegen en halfvijf. Op de weg was het vorige week op die uren, tussen acht uur en vier uur, ongeveer een derde drukker dan tijdens week 14 van 2020, toen de 'intelligente lockdown' in het voorjaar was ingegaan. Dit verschil is zowel doordeweeks als in het weekend te zien. Dat blijkt uit metingen van het NDW bij tweehonderd locaties verspreid over het land, met name snelwegen. De gegevens gaan over hele uren en sluiten dus net niet aan op de tijden waarop de avondklok zou moeten gelden.

10.54 - Ireen Wüstbaan in Tilburg eerder dicht

De Ireen Wüstbaan in Tilburg sluit zes weken eerder dan gepland haar deuren. Dat heeft de gemeente Tilburg besloten. De sluiting van de schaatsbaan heeft te maken met de verlengde lockdown tot 9 februari. Het is nog maar de vraag of de schaatsbaan daarna wel open kan. Mocht dat wel mogen, dan zullen de bezoekersaantallen minimaal zijn volgens de gemeente. Reden om de baan nu al te sluiten. Het ijssportcentrum in Tilburg blijft nog wel even open.

10.52 - MediaMarkt en Saturn hebben goed feestdagenkwartaal ondanks lockdown

MediaMarkt en zusterketen Saturn hebben toch een sterk feestdagenkwartaal gekend, ondanks dat vanwege lockdowns in veel landen de winkels dicht waren. Volgens voorlopige cijfers van moederconcern Ceconomy ging zowel de omzet als de winst flink omhoog.

10.44 - Persconferentie live te zien bij Omroep Brabant

Rond twee uur geven premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge een persconferentie over extra maatregelen om corona te bestrijden. Omroep Brabant zendt de persconferentie live uit. Eerder waren er berichten dat de persconferentie om een uur zou zijn, maar het wordt dus iets later.

10.25 - VNO-NCW: 'Avondklok mag niet tot meer schade economie leiden'

Een avondklok mag die niet leiden tot grotere economische schade. Dat zeggen werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland voorafgaand aan de persconferentie van het kabinet waar naar verwachting een spertijd wordt aangekondigd. "Al het werk dat normaal tussen die tijdstippen plaatsvindt moet gewoon doorgang blijven vinden."

10.17 - Wereldgezondheidsorganisatie: Britse coronavariant nu in zestig landen

De Britse variant van het coronavirus is al vastgesteld in zeker zestig landen en territoria. Dat zijn er tien meer dan een week geleden, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De Zuid-Afrikaanse variant van het virus zou inmiddels op zeker 23 plaatsen in de wereld zijn opgedoken.

09.58 - De Jonge: coronacijfers reden voor aanvullende maatregelen

De coronacijfers geven reden tot aanvullende maatregelen, zei gezondheidsminister Hugo de Jonge woensdagochtend voorafgaand aan een kabinetsoverleg. Op de agenda staat onder meer de veelbesproken avondklok, waar in de Tweede Kamer nog veel vragen over zijn.

Het Outbreak Management Team (OMT) heeft het kabinet een advies gegeven dat volgens de minister aanleiding is tot "grote zorgen".

09.50 - Thuisbezorgd haakt in op verkoop jassen om avondklok te omzeilen

Thuisbezorgd haakt in op de verkoop van hun jassen op Marktplaats. De jassen worden daar aangeboden zodat mensen de avondklok kunnen omzeilen. Het advies van de bezorgservice: voor iedereen die zo'n jas wil, kom bij ons werken!

09.41 - OMT-advies over avondklok uitgelekt

Het OMT (Outbreak Management Team) vindt dat een avondklok een goed middel is om 'het totaal aantal gevallen van covid-19 tegen 9 februari te verminderen'. Dat schrijft de NOS die het advies in handen heeft. Er zou volgens het team dat het kabinet adviseert geen andere maatregel zijn die meer effect heeft, behalve een strikt advies om thuis te blijven.

09.03 - Albert Heijn vergroot marktaandeel in coronajaar 2020

Supermarktketen Albert Heijn heeft zijn marktaandeel tijdens het coronajaar 2020 licht weten uit te breiden. AH profiteerde onder meer van de sterke vraag naar thuisbezorgen omdat mensen winkelbezoek liever vermeden tijdens de virusuitbraak. Daar staat tegenover dat het bedrijf een aantal AH to go-winkels bij universiteiten, stations en in binnensteden moest sluiten.

08.01 - Tokio gaat uit van Olympische Spelen komende zomer

De organisatie van de Olympische Spelen in Tokio houdt vast aan de uitgestelde Spelen van komende zomer. Dat heeft Toshiro Muto, hoofd van het organisatiecomité, nogmaals gezegd. Hij zei ook dat de Spelen waarschijnlijk zonder toeschouwers worden gehouden.

06.35 - Aantal nieuwe coronabesmettingen Duitsland stijgt verder

In Duitsland is het aantal nieuwe vastgestelde coronabesmettingen voor het tweede etmaal op rij gestegen. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, heeft woensdagochtend 15.974 nieuwe gevallen gemeld.

Dinsdag waren dat er nog 11.369. Tot dinsdag daalde het aantal nieuwe vastgestelde coronabesmettingen in Duitsland drie dagen op rij. De Duitse autoriteiten maakten dinsdag bekend dat de harde lockdown in het land wordt verlengd tot 15 februari. Een avondklok komt er niet.

06.15 - Kabinet beslist straks over avondklok

Het kabinet wil 'op de kortst mogelijke termijn' extra maatregelen nemen tegen de verspreiding van corona en overlegt daar woensdagochtend over. Vermoedelijk kondigt het kabinet aansluitend tijdens een persconferentie een avondklok aan, die volgens ingewijden mogelijk vanaf aanstaande vrijdag ingaat.

Mocht de avondklok er komen, dan is deze waarschijnlijk van kracht zolang de lockdown duurt. Die loopt tot en met 9 februari. Over het tijdstip is nog onduidelijkheid. Mogelijk loopt deze van 20.00 uur 's avonds tot 04.00 's nachts, maar volgens RTL Nieuws zou deze gelden van 20.30 's avonds tot 04.30 's nachts. De Tweede Kamer moet de komst van een avondklok eerst goedkeuren, voordat de maatregel ingaat.

Hoewel de coronacijfers weer dalen, zijn er grote zorgen in het kabinet voor de Britse variant van het coronavirus. Deze is voor zover bekend niet schadelijker, maar wel besmettelijker.

LEES OOK: De avondklok komt eraan en dit vinden Brabanders ervan

06.00 - Vorig jaar 50.000 door corona gestrande Nederlanders teruggehaald

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het afgelopen jaar samen met de reisbranche zeker vijftigduizend gestrande Nederlanders teruggehaald toen in maart door de coronapandemie veel landsgrenzen sloten.

Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok zegt de reissector dankbaar te zijn voor de repatriëring van tienduizenden gestrande Nederlanders, wat volgens hem 'een ongekende operatie' is geweest.

06.00 - Musea redden het nog, maar niet zonder ontslagen en verdere steun

Ondanks de coronacrisis staan bijna alle musea nog overeind. Maar dat is de musea niet gelukt zonder ontslagen, ook van vaste medewerkers. En verdere noodsteun zal nodig zijn, aldus de Museumvereniging.

Dik tien procent van de musea moest inmiddels vast personeel laten gaan, concludeert de vereniging op basis van een peiling onder 250 musea. Ruim dertig procent van de musea heeft tijdelijke contracten met medewerkers niet verlengd. Nog eens bijna een kwart denkt ook in de nabije toekomst dergelijke contracten niet te kunnen voortzetten.

03.30 - Winkeleigenaar Eindhoven voor rechter wegens geweld tegen politie

Een van de eigenaren van de delicatessenzaak in Eindhoven, waar geweld zou zijn gebruikt tijdens een politiecontrole op mondkapjes, staat woensdag voor de politierechter. Het Openbaar Ministerie verdenkt de 59-jarige man van onder meer mishandeling en poging tot zware mishandeling.

Boas constateerden tijdens een controle op vrijdag 8 januari dat het winkelpersoneel weigerde mondkapjes te dragen, waarna de politie kwam om handhavers van de gemeente te assisteren.

In de winkel aan de Kleine Berg kwam het vervolgens tot een handgemeen tussen de agenten en meerdere personeelsleden, onder wie de twee eigenaren. Een agent werd in een wurggreep genomen, hij liep daarbij een spierkneuzing op in zijn nek. Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven sloot de zaak de volgende dag voor onbepaalde tijd. "Dit is te gek voor woorden, een grens is overschreden", zei hij.

03.30 - Prinses Laurentien begint coronaproof de Nationale Voorleesdagen

Prinses Laurentien begint woensdagochtend om 07.05 uur de Nationale Voorleesdagen met een voorleesontbijt tijdens het tv-programma Zin in Zappelin. Ze leest voor in een videocall met 25 kinderen die thuis zitten. Vanwege de coronamaatregelen kan het voorleesontbijt niet fysiek plaatsvinden, zoals normaal wel gebeurt.

Het voorleesontbijt is doorgaans op scholen, bibliotheken, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Die zijn nu dicht vanwege de lockdown. Voorleesontbijten vinden daarom online plaats. Onder anderen Jim Bakkum, Frits Barend, Willie Wartaal, Lucy Woesthoff, Ahmed Aboutaleb en Arie Slob lezen tijdens de Nationale Voorleesdagen kinderen tussen de 0 en 6 jaar voor uit een kinderboek.

02.00 - Twintigste coronapatiënt overleden op Curaçao

Op Curaçao is dinsdag de twintigste coronapatiënt overleden sinds het begin van de pandemie vorig jaar. Tegelijkertijd blijft het aantal coronabesmettingen op het eiland fors dalen. Halverwege december was er sprake van een recordaantal van meer dan 1800 besmettingen. Op 19 januari waren er nog 131 actieve besmettingen. Er liggen zeven mensen in het ziekenhuis, waarvan drie op de intensive care.

02.00 - GGD waarschuwt voor vaccinatie-oplichters

Tot verbijstering en woede van de GGD zijn er oplichters actief die mensen opbellen dat ze in aanmerking komen voor een versnelde vaccinatie. De oplichters die zichzelf Team Thuiszorg noemen, geeft de gebelde mensen een datum waarop ze gevaccineerd kunnen worden en stuurt vervolgens een tikkie van 71,95 euro, schrijft De Telegraaf.

De GGD is inmiddels al door meerdere mensen gebeld die het zaakje niet vertrouwden. De gezondheidsorganisatie kan niet zeggen hoeveel mensen er wel zijn ingetrapt. Onder meer bij de GGD's in Brabant komen sinds maandag meldingen binnen van deze geldaftroggel-telefoontjes.

00.00 - 'Avondklok tussen 20.30 en 4.30 uur gaat vrijdag in'

De avondklok gaat vanaf vrijdag in. Tussen half negen 's avonds en half vijf 's ochtends mag je dan niet niet zonder geldige reden buiten zijn. Dat staat in het voorstel van het kabinet, melden Haagse bronnen aan RTL Nieuws. Ook komt er een dringend advies om thuis niet meer dan één bezoeker te ontvangen.

Dinsdagavond is het voorstel besproken in het Veiligheidsberaad met betrokken burgemeesters, woensdagochtend hakt het kabinet de knoop door. De avondklok geldt voor een afgebakende periode van een paar weken, waarschijnlijk tot 9 februari, het einde van het huidige coronapakket aan maatregelen.

De maatregelen zullen woensdagmiddag bekend worden gemaakt in een persconferentie. Het maximaal aantal bezoekers tijdens een uitvaart zou van honderd naar vijftig gaan. En er komt volgens RTL Nieuws een vliegverbod van en naar Groot-Brittannië en Zuid-Afrika.

00.00 - Opnieuw miljoenen nieuwe abonnees voor Netflix

Streamingplatform Netflix heeft er in de laatste drie maanden van vorig jaar 8,5 miljoen nieuwe abonnees bij gekregen. Daarmee overtrof het entertainmentbedrijf de eigen verwachtingen ruimschoots en kijken nu wereldwijd meer dan 200 miljoen mensen Netflix.

Door wereldwijd aangescherpte lockdownmaatregelen zochten steeds meer mensen hun toevlucht tot dramaseries als The Crown en The Queen's Gambit. Toch was de groei van Netflix minder sterk dan in het voorjaar tijdens de eerste coronagolf.

00.00 - IC-voorman Gommers niet overtuigd van nut avondklok

De discussie over wel of geen avondklok werd dinsdag laat op de avond uitgebreid gevoerd aan de talkshowtafels. Zo zat voorzitter Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) aan tafel bij Jinek. Hij gaf aan nog niet overtuigd te zijn van het nut van de invoering van een avondklok. Hij wil eerst nadere gegevens afwachten van het Outbreak Management Team 'om te zien of het daadwerkelijk effect gaat hebben'.

In de talkshow Op1 reageerde vervolgens Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), op de uitspraken van Gommers:

