Winkelier die mondkapjes weigerde krijgt celstraf voor mishandeling agenten

De eigenaar van een delicatessenwinkel in Eindhoven moet drie weken de cel in omdat hij in zijn zaak agenten mishandeld heeft. Dat besliste de politierechter woensdagmiddag. De 59-jarige man verzette zich hevig tijdens zijn arrestatie nadat hij met zijn winkel de coronaregels overtreden had. Daarbij nam hij een opsporingsambtenaar (boa) in de houdgreep en schopte hij een agente.

Op vrijdag 8 januari kwamen agenten en boa's langs bij delicatessenwinkel Delicious Store aan de Kleine Berg in Eindhoven. Alle medewerkers van de zaak droegen geen mondkapje, ondanks de geldende mondkapjesplicht. De man weigerde om mee te werken met de politie en werd daarop aangehouden. Dat ging niet zonder slag of stoot.

Doodsbang

De agente die een trap kreeg eiste woensdag in de rechtbank 400 euro schadevergoeding. Ze heeft psychisch nog last van het voorval en ook haar knie doet nog zeer. Ook de boa die in de houdgreep werd genomen, is die middag nog niet vergeten. Hij was doodsbang en dacht dat hij gewurgd zou worden.

De verdachte zei in de rechtbank dat hij zich weinig kan herinneren. Hij kan zich niet voorstellen dat hij zo agressief kan zijn. "Er moet iets in mij geknapt zijn", verklaarde hij tegenover de rechter. Volgens de man kwam dat omdat zijn partner door een boa tegen de grond zou zijn gewerkt.

Medische reden

De winkeleigenaar is nog nooit eerder in aanraking met politie geweest en heeft geen strafblad. Het vastzitten is hem zwaar gevallen, zei hij. Hij zou geen mondkapje hebben gedragen vanwege een medische aandoening. In de rechtbank zei hij een immuunziekte te hebben. Ademen in een mondkapje zou zijn immuunsysteem aantasten en hem vergeetachtig maken.

Het openbaar Ministerie sprak in de rechtbank van stuitend geweld tegen hulpdiensten. Eerder wilde de eigenaar al niet meewerken aan controle en gingen verbalisanten weg om escalatie te voorkomen. ''Geweld tegen handhaving en politie nemen wij zeer serieus. Bovendien heeft de verdachte zijn verhaal over een medische reden totaal niet onderbouwd en aannemelijk gemaakt", zei de officier van justitie.

Voorarrest

Het OM eiste drie maanden onvoorwaardelijke celstraf voor de winkelier. De rechter besloot uiteindelijk om zes weken cel, waarvan drie voorwaardelijk op te leggen. Ook moet hij een schadevergoeding aan de agente betalen. De man zit woensdag al twaalf dagen vast in voorarrest.

