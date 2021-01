Ook zo moe van wéér nieuwe coronamaatregelen? Zo kom je de avondklok door

Kenny Meesters van de Universiteit van Tilburg vergroot

De gevreesde avondklok hing al een tijd boven ons hoofd en als de Tweede Kamer ermee instemt komt hij er ook echt. Opnieuw een ingrijpende maatregel om het coronavirus te proberen in te dammen. Kenny Meesters is onderzoeker op de Universiteit van Tilburg en houdt zich bezig met crisismanagement. Hij weet hoe we ons het best door die avondklok heen kunnen slaan.

Janneke Bosch Geschreven door

Het was in ieder geval een duidelijke persconferentie, zegt Meesters na afloop. En nu is het zaak die nieuwe maatregelen zo goed mogelijk in te passen in ons eigen leven. Dat we daar onderhand wel een beetje moe van zijn, is helemaal niet gek.

“Iedere nieuwe maatregel kost energie. Dat is altijd zo met onbekende situaties, waarbij je niet kunt vertrouwen op ervaringen. Dat kost heel veel energie. Het is alsof je een super-ingewikkeld bordspel aan het spelen bent, dat we niet eens willen. En nu moeten we telkens weer de handleiding erbij pakken.”

"Wat kun je doen om belangrijke dingen te behouden, terwijl je je wel aan de nieuwe spelregel houdt?”

Om het beste om te gaan met de nieuwe maatregel van de avondklok, moet je jezelf eigenlijk twee vragen stellen:

Wat vind je belangrijk?

Wat zijn de beperkingen?

“De vraag is: wat kun je doen om belangrijke dingen te behouden, terwijl je je wel aan de nieuwe spelregel houdt?”

Meesters geeft een voorbeeld. Stel dat je bijvoorbeeld graag 's avonds een rondje hardloopt. Dat mag straks niet meer. Misschien vind je het wél belangrijk om toch te blijven hardlopen, maar dat je dat bijvoorbeeld verplaatst naar overdag. En dan met je werkgever afspreekt dat je ’s avonds wat werk inhaalt.

“Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je alle sociale activiteiten van ’s avonds nu overdag gaat doen. Het is niet de bedoeling om de regels te omzeilen. Maar bedenk wel: wat is je behoefte en hoe kan dat nu wel?”

"Dit is dé truc van crisismanagement. Als je dit kunt, kun je met elke onbekende situatie omgaan."

Ook voor jongeren die enorm opzien tegen die avondklok is dat de tip. “Als ik hier in Breda uit mijn raam kijk, zie ik zes jongeren op een rijtje zitten”, vertelt Meesters. Dat mag nu natuurlijk niet. En dus moeten we ze helpen om te gaan met de verandering, betoogt hij.

“Je kunt bijvoorbeeld denken aan een Zoommeeting of misschien is er wel ergens een pubquiz online. Kijken naar wat we nog wél kan, dat helpt ons die avondklok door. En: kijk daarbij vooral om naar elkaar, want het is niet voor iedereen even gemakkelijk. Als jij ziet wat je kunt doen, betekent dat niet dat je buurman dat ook lukt.”

Het klinkt simpel: kijken naar wat je belangrijk vindt en wat er nog wel past binnen de maatregelen. Maar het is dé manier om met goede door de coronamaatregelen heen te komen. “Het is dé truc van crisismanagement”, zegt Meesters. “Als je dit goed kan, kun je met elke onbekende situatie omgaan. Of het nu een pandemie is of de marsmannetjes die binnenvallen.”

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.