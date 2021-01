Door de avondklok moet hockeyclub gaan puzzelen: ‘1 op de 3 trainingen moet worden verzet'

vergroot

De mogelijke avondklok heeft nogal wat consequenties voor onder meer hockeyclub HC Tilburg. Voorzitter Rob Kluyt zag de persconferentie en weet dat er gepuzzeld moet worden. “Een deel van de trainingen moet worden verzet, zodat iedereen om acht uur klaar is en op de fiets op tijd thuis kan zijn.”

De avondklok die ingaat zodra de Kamer ermee instemt, zat er de laatste dagen al een beetje aan te komen. Ook bij HC Tilburg werd er al rekening mee gehouden. “Maar als ik het Mark Rutte zo hoor zeggen dan komt het toch wel even binnen.”

Het heeft ook praktische gevolgen. “We hebben negentig trainingen door de week, van zo’n drie uur in de middag tot tien uur ’s avonds, maar dat kan niet meer met een avondklok. Dus moeten we morgen even de koppen bij elkaar steken en weer gaan puzzelen.”

"Het perspectief is er een beetje af. We moeten ons echt even herpakken."

Het is frustrerend voor de hockeyclub. Maatregelen worden alleen maar zwaarder en verlichting is er nauwelijks. “Ik zit er heel dubbel in”, zegt Kuyt. “Ik heb het volste begrip voor de maatregelen, maar het valt steeds zwaarder. Het perspectief gaat er een beetje vanaf. We moeten ons echt even herpakken om te zien wat gaan we doen om te zorgen dat al die vijftienhonderd kinderen kunnen blijven trainen en kunnen blijven sporten."

En niet alleen voor de jeugdige hockeyers, er wordt ook topsport bedreven bij HC Tilburg. De Heren 1 speelt in de Hoofdklasse. En die competitie gaat binnenkort weer van start.

“Die moeten we ook in het trainingsschema wat naar voren worden gehaald. Terwijl die mensen ook studeren en een baan hebben. Dat doet wat met de eerlijkheid van de competitie.” Al zijn dat problemen die HC Tilburg niet in hun eentje hoeft op te lossen. “Ik hoop dat de hockeybond met slimme maatregelen gaat komen.”

