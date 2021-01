Avondklok is lastig te handhaven: 'Hou je er gewoon aan als je straks weer naar de kroeg wilt'

Burgemeester Jack Mikkers vergroot

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch is overtuigd geraakt van het nut van de avondklok, maar weet ook hoe lastig het is om die te handhaven. Hij doet een beroep op zijn inwoners om zich vooral aan de maatregelen te houden. “We willen allemaal straks weer naar de kroeg.”

Janneke Bosch

Om weer terug te kunnen naar het ‘oude normaal’ is de invoering van deze avondklok nodig, zegt Mikkers. “De ontwikkeling van de coronacijfers en de impact van de Engelse variant van het virus, maken de avondklok noodzakelijk om straks weer te kunnen feesten en te kunnen winkelen.”

"Ik kan nu al zeggen dat we niet alles kunnen handhaven."

De grote vraag is hoe die avondklok gehandhaafd kan worden. Het was een van de kritiekpunten op het plan. Mikkers: “Ik kan nu al zeggen dat we niet alles kunnen handhaven. Er zijn veel politiemensen, veel handhavers, maar het begint toch bij mensen zelf. We willen allemaal terug naar de kroeg, we willen allemaal winkelen, allemaal onderwijs volgen. En willen we dat, dan is het belangrijk om ons aan de regels te houden.”

Maar iedereen die straks onterecht ’s avonds op straat is, op de bon slingeren, dat is niet te doen, geeft de burgemeester toe. “Ik denk dat het moeilijk is om iedereen te handhaven. We kunnen niet op iedere straathoek een agent neerzetten. We kunnen niet overal zijn.” Maar dat betekent niet dat mensen zich niet aan de avondklok hoeven te houden. “Als er extremen zijn gaan we daar natuurlijk op handhaven.”

Daarom hoopte de burgemeester op een zo duidelijk mogelijke avondklok: met zo min mogelijk mensen die er een uitzondering op kunnen maken. “Zodat iedereen die op straat is, ook aangehouden kan worden en je er een goed gesprek mee kunt voeren. Als iedereen tot een uitzondering zou behoren, dan wordt het voor de handhavers ook ingewikkeld.”

"Ik snap de emoties. Maar we moeten mét elkaar corona verslaan."

Het is een heftige maatregel, maar bij een goed deel van de Bosschenaren proeft burgemeester Mikkers wel begrip: “Er zijn eigenlijk twee geluiden. De ene is: doe maar heel streng voor een paar weken dan kunnen we snel weer terug naar normaal. Maar ook: dit tast onze vrijheid aan. We worden in huis opgesloten.”

En voor beide kanten heeft de burgervader wel begrip: "Ik snap de emoties. Maar we moeten mét elkaar corona verslaan. Daarvoor is het belangrijk dat het aantal contacten tussen mensen zoveel mogelijk beperkt wordt. De avondklok is een van de instrumenten die we daarvoor inzetten."

