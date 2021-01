Grootste cokelab ooit in Nederland: en ook hier worden weer Brabanders verdacht

Gewone cementmolens voor de cokeverwerking (foto: politie) Enorme kookketel in het lab (foto: politie) Volgende Vorige vergroot 1/2 Gewone cementmolens voor de cokeverwerking (foto: politie)

Het lijkt er steeds meer op dat Brabantse drugscriminelen een prominente rol hadden in de enorme cocaïnewasserij die afgelopen zomer in Drenthe is ontdekt. Het was het grootste cokelab ooit in Nederland. De politie heeft zeker vier mensen uit Tilburg en omgeving op het oog, onder wie de voortvluchtige hoofdverdachte.

Dat werd donderdag duidelijk op een nieuwe tussentijdse zitting over de zaak, voor de rechtbank in Amsterdam. Het lab was zo groot dat het drie keer de jaaromzet van kledingconcern Zeeman kon halen, rekende het Openbaar Ministerie (OM) eerder al uit.

Dertien Colombianen

Op 7 augustus waren er drie invallen in het land. De politie pakte dertien Colombianen op in de oude manege in Drentse Nijeveen. Ze woonden er en sliepen op geïmproviseerde veldbedjes tussen de chemicaliën. Binnen lag 100 kilo cocaïnepasta waar poeder van gemaakt moest worden. Er was ook een inval in een loods met chemische stoffen in Elshout bij Drunen. En een inval in Apeldoorn in een loods met 125.000 kilo steenkool. Daarin zat 22.000 kilo coke verstopt.

Later pakte de politie nog meer mensen, onder wie vier mensen uit Tilburg, Sprang-Capelle en Oudheusden. Een van de verdachten is Oguz H. (51) uit Tilburg. Hij is de enige nog die voortvluchtig is.

Intussen zijn er in totaal 26 verdachten, een aantal van hen is opgespoord dankzij de politiehack in telefoonbedrijf Encrochat.

In een cocaïnewasserij komen de drugs niet in kant-en-klare pakketten binnen. Het spul zit vaak opgelost in een ander materiaal, zoals karton. In deze zaak zat het in een lading steenkool die is gevonden in Apeldoorn. Het lab kon dagelijks 150 tot 200 kilo verwerken. Dagelijks ging het dus om een straatwaarde van pakweg 6 miljoen euro die werd omgezet.

Chemicaliën in Elshout

Bij de inval in de loods in Elshout vond de politie chemicaliën. Maar of er hier ook iemand is gearresteerd is onduidelijk.

De rechtszaak over Nijeveen wordt op zijn vroegst later dit jaar verwacht, mogelijk pas in 2022. In Nederland zijn er er de afgelopen twee jaar diverse cokewasserijen opgerold. Ook in Lepelstraat en St. Willebrord waren er Colombiaanse laboratoria actief.

