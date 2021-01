Rust teruggekeerd in Eindhoven na dag vol rellen

De rust is zondagavond rond tien uur teruggekeerd in het centrum van Eindhoven. Dat laat de politie weten.

Een omwonende die op het Stationsplein woont, kijkt vanuit zijn woonkamer uit over het plein. Daar ziet hij nog smeulende resten van auto's liggen die door de relschoppers in brand zijn gestoken. Overal liggen losse stenen en kapotte tegels.

Op het 18 Septemberplein, waar het geweld zondagmiddag om kwart over twee losbarstte, is het weer rustig. Maar ook hier is het een enorme ravage. In het donker zijn niet alle vernielingen zichtbaar, maar er smeulen nog wat fietsen na. Ook liggen overal stenen en stoeptegels, die bij het rellen uit de grond zijn getrokken.