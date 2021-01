Gespannen sfeer, vuurwerk en grote drukte bij demonstratie in Tilburg

Rumoer in Tilburg (foto: Agnes van der Straaten). vergroot

In de buurt van de Wandelboslaan in Tilburg is zondagavond een gespannen sfeer ontstaan. Opvallend veel mensen hebben zich er gemeld. Hier zou zondagavond vanaf half negen onder het motto 'Tilburg in opstand' een demonstratie plaatsvinden. Eerder op de dag werd hiervoor op de sociale media een oproep gedaan. Volgens een getuige is er veel vuurwerk afgestoken en zijn er diverse verkeersborden en een lantaarnpaal uit de grond gereden.

Ook hebben er een tijdje tientallen auto's rondgereden en werd er flink getoeterd. De politie heeft een aantal wegen afgezet en de Mobiele Eenheid is ingeschakeld om haar een handje te helpen. Rond kwart voor negen verspreidden de actievoerders zich.

De politie was op de hoogte van de bijeenkomst: met de initiatiefnemer(s) is een zogeheten stopgesprek gehouden. Toch lijkt het erop dat de oproep succes heeft. De samenkomst was gepland in de buurt van ROC Tilburg aan de Wandelboslaan. Tweehonderd mensen zouden zeker ter plaatse komen, zo werd aangekondigd.

Ook gedoe in Helmond

Rond negen uur zou er een demonstratie tegen de avondklok worden gehouden in Helmond. Hiervoor meldden zich een 'handjevol mensen' in de buurt van het stadion van Helmond Sport, zo meldde een woordvoerster van de politie. Vrijwel tegelijkertijd ontstond er een brandje, maar dat volgens haar niets te maken met de geplande betoging. Agenten, die zich in vier wagens meldden in Helmond, wachten totdat het vuur is geblust en zal dan de aanwezigen vragen om op tijd thuis te zijn. Ook in Helmond gaat om negen uur de avondklok in.

Een betoging, eerder op de dag in Eindhoven tegen het beleid van de regering om het coronavirus te beteugelen, liep compleet uit de hand. Ook in onder meer Amsterdam en Urk ontaardden demonstraties dit weekend in een chaos.

