Verdachte kettingzaagmoord 'Mr X' duikt op in grote drugszaak: 'Door hem is alle gezeik gekomen'

De man die het lijk van de Belgische loodgieter Johan van der Heyden in stukken zou hebben gezaagd en gedumpt, speelde ook een rol in een geruchtmakende drugszaak. Hij is de 'Mr X' die in rechercheonderzoek Kandinsky wordt genoemd. Maandag sprak de schoonzoon van Klaas Otto nog over deze Mr X zonder hem bij naam te noemen. Nu is duidelijk geworden om wie het gaat: Nicky S. (32) uit Bergen op Zoom. Maar wat had hij te zoeken in deze kringen?

"Door hem is alle gezeik gekomen", zegt verdachte Wesley P. (21) Hij is éen van de drie Zeeuwse vrienden die maandag in het beklaagdenbankje zat en zijn naam noemde. Dat deed ook de maat van Wesley, Rico B. (22) Hij zat samen met Nicky in de gevangenis in Middelburg in januari 2017. "Ik kende hem, ik heb hem daar wel gezien." Jaren later stonden ze nog even ingeschreven op hetzelfde adres. Wesley leerde hem later kennen. "Ik vind het gewoon een goeie gozer, ben een keer bij hem thuis op een feestje geweest." De andere Zeeuw Martijn K. (21) knikte ook bij de naam van Nicky, inderdaad beter bekend als Mr X. bevestigden ze de rechtbank.

Boswandeling

Hoofdverdachte Paul G. en schoonzoon van Klaas Otto vertelde diezelfde rechtbank eerder op de dag al over deze mysterieuze Mr. X. Over hun afspraak in het bos aan de rand van Bergen op Zoom en over de gesprekken die ze hadden over synthetische drugs. "De locatie was er al. Die had meneer X geregeld." Het was een schuur in Rilland bij Goes, voor de opslag van een drugslab.

Paul G. stelde bij de boswandeling ook een laborant voor aan deze Mr X. Het ging om drugskok Raymond H. uit Hengelo. Volgens de politie was hij hij de laborant van het drugslab in Esch.

De boswandeling leek trouwens zonder pottenkijkers. Maar wat de verdachten niet wisten was dat een observatieteam van de politie stiekem meekeek.

Lichaamsresten

Na een tijdje verdween Nicky S. (32) 'Spoorloos' zei Paul G. maandag. Maar hij wist waarschijnlijk wel beter. De politie pakte Nicky in een huis in Hoogerheide op, in verband met de vermissing van Johan van der Heyden. Zijn resten werden kort daarna deels teruggevonden in een speciekuip. Die lag op de bodem van het Schelde Rijnkanaal bij Nieuw Vossemeer.

Na de arrestatie van Nicky, in november 2019, ging Paul G. door met de drugsplannen. Samen met de drie Zeeuwse vrienden. Hij omschreef het drietal tegenover de rechter als 'de ventjes', omdat ze nog zo jong zijn.

'Superdom'

Paul G. leende ze geld voor een drugslab annex opslagplaats in Rilland. 'De ventjes' wilden daarover niet veel zeggen. Behalve dat ze G. een aardige gast vonden. G. stak naar eigen zeggen een paar duizend euro in hun onderneming. "Nog geen tien. Ja hij was financier. Superdom", gaf Paul G. toe aan de rechtbank.

De drie Zeeuwen zelf waren ook niet echt trots op hun drugsonderneming. Ze vertelden over hun plannen voor een wietkwekerij. Twijfels waren er over een drugslab. Geld verdienen stond voorop. "Maar het eindigde in een flop" zei een van hen. Ze gaven toe dat ze ook zijn gaan kijken in het drugslab van Esch. "Om te zien of dat iets voor ze was". Wesley zat echt omhoog om geld en kampte met schulden toen. "Ik mocht even roeren in de pan", erkende de Zeeuw.

Baas of bemiddelaar?

Of ze hun gezamenlijke rol met opzet kleiner maakten voor de rechtbank dat wordt later duidelijk. Dinsdag komen de laatste andere verdachten. Mogelijk dat zij nog iets zeggen over Nicky S. alias Mr X. Onder de advocaten leidt deze Nicky S. tot discussie. De ene advocaat ziet hem als een belangrijke speler, een initiatiefnemer zelfs, de andere advocaat denkt eerder dat hij een bemiddelaar was tussen diverse drugscriminelen.

Het openbaar ministerie (OM) heeft er nog niets over gezegd. Feit is dat Nicky S. geen verdachte is in deze zaak. Hij is eigenlijk ook niet eerder genoemd tijdens de tussentijdse zittingen. Maar een van de rechters noemde hem al wel "een hele belangrijke schakel". Hoe het kan dat hij niet in de strafbank zit, dat wordt mogelijk donderdag duidelijk. Dan is het openbaar ministerie aan zet met het hele verhaal, alle bewijs en de strafeisen.

