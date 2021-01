Relschoppers in Helmond zoeken confrontatie met politie: 'Het is behoorlijk onrustig in de stad'

Foto: SQ Vision vergroot

De ME wordt ingezet in Helmond om relschoppers in toom te houden. Het gaat mis in Helmond Noord, daar wordt onder meer met stenen gegooid en vuurwerk afgestoken.

Volgens een woordvoerder van de politie is het behoorlijk onrustig in de stad. "Door een aantal mensen wordt de confrontatie gezocht met de politie. We proberen het zo goed mogelijk te beteugelen." Hoeveel er dat ongeveer zijn, kan hij niet zeggen. "Er zijn diverse groepjes gesignaleerd her en der."

Bij zorgcentrum de Pannehoeve in de Jan van Goyenlaan staat ME met schilden voor de deur.

De Albert Heijn XL heeft uit voorzorg de deuren eerder gesloten.

Op de Jan van Goyenlaan in Helmond werd ook al een bushokje vernield. De ramen liggen eruit. Ook werd er brand gesticht in bosjes. De sfeer is grimmig en de politie is er in grote getale aanwezig.

Burgemeester

Eerder op de avond riep burgemeester Elly Blanksma van Helmond iedereen in de stad op om rustig te blijven. Ook zondagavond was het al onrustig in de stad. "Deze gewelddadigheden hebben voor mij niets met het recht op demonstreren te maken. Geweld tegen politiemensen en hulpdiensten is volstrekt onacceptabel", zegt Blanksma. Zondag werden er na ongeregeldheden negen mensen in Helmond opgepakt.

