Politie massaal op de been in het centrum van Eindhoven uit vrees voor nieuwe rellen

De politie is in grote getale aanwezig in het centrum in Eindhoven. De Bijenkorf op het 18 Septemberplein wordt afgegrendeld. Er is ME op het plein en ook het waterkanon staat al paraat. Rond het station zijn tientallen agenten op de been.

Janneke Bosch Geschreven door

De politie probeert rellen zoals zondagavond te voorkomen door massaal aanwezig te zijn in de Eindhovense binnenstad. Onze verslaggever ziet dat er ME bussen massaal het centrum in rijden. Er staat marechaussee klaar en er staan grote lichtmasten op het 18 Septemberplein, het het hele plein kunnen verlichten.

Relschoppers zouden zich verzamelen bij de Effenaar, in het centrum van Eindhoven om van daaruit verder de binnenstad in te trekken. Ook bij de Effenaar is inmiddels politie aanwezig.

De sfeer in de stad is gespannen. Er lopen groepjes jongeren door de stad, veelal in zwarte kleding en met capuchons op.

Preventief gecontroleerd

Verschillende van die jongeren worden preventief gecontroleerd door agenten. De politie waarschuwt mensen om maandagavond thuis te blijven, ondanks oproepen op sociale media om opnieuw te gaan rellen.

Zondagavond vonden er op verschillende plekken vernielingen plaats in het centrum ook werd er brand gesticht. Er werden 62 mensen aangehouden.

