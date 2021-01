'Dat dit überhaupt kan in Nederland', verzucht eigenaar getroffen koffiezaak in Den Bosch na rellen

Roel Castelijns voor zijn koffiezaak waarvan de ruit het moest ontgelden. vergroot

Woede, boosheid en twijfel. Het zijn gevoelens die dinsdagochtend strijden om voorrang bij Roel Castelijns van het DE Café in Den Bosch. De ruiten van zijn zaak in de Visstraat zijn maandagavond ingegooid door rellende jongeren. "Daar is het gelukkig bij gebleven. Ik mag nog in mijn handen knijpen", zegt hij tegen onze verslaggever.

"Collega-ondernemers zijn er nog veel erger aan toe", gaat hij verder. Castelijns doelt op de Primera en de Jumbo-supermarkt bij hem aan de overkant. Die zijn geplunderd. Zijn hart gaat vooral uit naar de mensen van de Primera. "Een eenmanszaak. Echt heel erg", verzucht hij.

"Het voelt zo onwerkelijk."

Castelijns geeft aan te twijfelen of hij wel open moet gaan dinsdag met zijn koffiezaak. Hij vindt het niet goed voelen. "Maar ik heb de omzet nodig", zegt hij ook.

"Het voelt zo onwerkelijk", gaat hij verder. "Dat dit überhaupt kan in Nederland. Ik denk dat 99,9 procent van Nederland hetzelfde denkt: dit gaat gewoon nergens over."

