'Bankier van de onderwereld' uit Breda moet acht jaar de cel in

Huis in de caraïben (niet van de verdachte) vergroot

Ronald N. (58) uit Breda, alias de Bankier van de Onderwereld, moet acht jaar de cel in. Dat bepaalde de rechtbank in Zwolle dinsdag. N. leefde als een ‘God in Frankrijk’. Dat rijkeluisleventje verdiende hij door systematisch miljoenen te roven van spaarders.

De man heeft voor miljoenen aan misdaad geld witgewassen van Brabantse drugscriminelen. Hij werkte tientallen jaren in de bankenwereld in Zwitserland en beheerde geld van klanten uit heel Nederland.

Na een tijdje zette hij een eigen bedrijf op en rond de eeuwwisseling nam hij zijn trouwe klantenkring over én hun geld mee. Zijn klandizie haalde hij over om hun geld te stallen op rekeningen via buitenlandse constructies in onder meer Dubai en Panama. De bankier kreeg machtigingen en kon zijn gang gaan. Maar al dat geld verdween in zijn zakken en niet in die van zijn klanten.

Luxe leven

Tientallen zwartspaarders die hem vertrouwden gingen het schip in. Soms voor een paar ton. Ook zijn er klanten bij wie het soms om ruim een miljoen euro’s gaat. N. gebruikte al het geld voor zijn eigen luxe leven.

De officier van justitie eiste in november ook 8 jaar cel.

