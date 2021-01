Coronanieuws: 911 nieuwe besmettingen, ruim 185.000 Nederlanders gevaccineerd

Hippe Happen Festival vanuit de lucht (archieffoto: organisatie). vergroot

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

368 patiënten in Brabantse ziekenhuizen, een lichte daling

Brabant telde sinds dinsdag 911 nieuwe besmettingen

GGD West-Brabant waarschuwt ouderen voor oplichters met vaccineren

Sanne kreeg als eerste in Nederland haar tweede coronavaccinatie

Ruim 185.000 Nederlanders gevaccineerd

Iets meer dan 185.000 Nederlanders zijn in de afgelopen drie weken gevaccineerd tegen het coronavirus. De teller op het coronadashboard staat woensdag op 185.356. Dat zijn er 11.718 meer dan op dinsdag.

De stijging komt geheel door de GGD'en, die verpleeghuismedewerkers en huisartsen inenten. Dat aantal steeg van 116.593 naar 128.311. Het aantal gevaccineerde medewerkers van de acute zorg bleef op 40.216 staan en ook het aantal gevaccineerde cliënten van langdurige zorg bleef gelijk: 16.829.

Precies drie weken geleden werden de eerste Nederlanders gevaccineerd. Het gaat om verpleeghuismedewerkers en om artsen en verpleegkundigen van intensive cares, spoedeisende hulp en ambulances. Op woensdag zijn de eerste herhaalprikken toegediend.

15.40 - Hoekstra: schade door relschoppers wordt volledig opgevangen

Onverzekerde winkeliers die schade hebben opgelopen door de rellen van de afgelopen dagen kunnen een beroep doen op het Schadefonds Geweldsmisdrijven, zegt minister van Financiën Wopke Hoekstra tegen het ANP. Verzekerde ondernemers kunnen bij hun verzekeraar aankloppen voor een schadevergoeding voor de ravage die is aangericht door plunderaars en relschoppers.

Het kabinet heeft hierover gesproken met De Nederlandsche Bank en verzekeraars. Hoekstra verwacht dat de volledige schade daarmee wordt opgevangen.

"Het overgrote deel van de ondernemers is verzekerd en daarmee geholpen", zegt de bewindsman. Volgens DNB valt de aangerichte schade onder 'klein molest', wat betekent dat verzekeraars kunnen uitkeren. De kleine groep ondernemers die niet is verzekerd, kan op een vergoeding uit het schadefonds rekenen. "Ik ga er vanuit dat we daarmee de volledige schade die ondernemers is aangedaan door de raddraaiers weten op te vangen."

Het geld moet uiteindelijk komen van de relschoppers zelf, vindt het kabinet. Het verhalen van de schade zal via strafrechtelijke en civielrechtelijke procedures moeten, legt Hoekstra uit. "Maar iedereen is erop gebrand om dit tot op de laatste cent te verhalen."

15.20 - 911 nieuwe besmettingen

In Brabant zijn sinds dinsdag 911 nieuwe coronabesmettingen geteld. Dat blijkt uit de dagelijkse cijfers van het RIVM. Landelijk zijn het er 4774. Dat zijn er meer dan dinsdag, toen het RIVM volgens gecorrigeerde cijfers 3980 nieuwe besmettingen noteerde, maar iets minder dan het gemiddelde van de afgelopen week. In de laatste zeven dagen zijn in totaal 34.802 nieuwe gevallen gemeld. Dat komt neer op gemiddeld 4972 per etmaal.

13.58 - 'Evenementen willen vanaf 1 juni weer starten'

Vanaf 1 juni moet het weer mogelijk zijn om evenementen te organiseren. Dat zegt Jolanda Jansen, directeur van Ahoy en woordvoerder van de Alliantie van Evenementenbouwers, tegen BNR.

"Het is heel realistisch om dat te kunnen doen", volgens Jansen. Het idee vanuit de overheid is nu nog dat het evenementenseizoen pas op 1 juli kan beginnen, maar een maand eerder is volgens Jansen ook goed mogelijk. De directeur gaat ervan uit dat onder meer de druk op de zorg tegen die tijd lager is.

13.40 - '40 procent minder druk op weg door avondklok'

Het was zaterdag vlak na het ingaan van de avondklok om 21.00 uur 40 procent minder druk op de weg dan een week eerder. Dat blijkt uit een analyse van Flitsmeister, waarover de NOS schrijft. "Met 1,9 miljoen actieve gebruikers in Nederland van de Flitsmeister-app geven de data een goed beeld van het autoverkeer in Nederland. Vlak voor het ingaan van de avondklok was het juist een stuk drukker", meldt de omroep.

13.25 - Viroloog Koopmans mag bijna uit quarantaine in China

Het internationale team dat in China de herkomst van het coronavirus onderzoekt heeft de verplichte quarantaineperiode van twee weken er donderdag opzitten. De onderzoekers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), onder wie de Nederlandse viroloog Marion Koopmans, zetten dan hun werkzaamheden in Wuhan voort. In die stad werd het virus eind 2019 voor het eerst vastgesteld.

De onderzoekers werkten de afgelopen weken vanuit hun hotelkamers. "We hebben zeer uitgebreid doorgesproken wat de vorderingen waren van de studies die in juni en in de afgelopen maanden zijn gestart. Daar gaan we de komende weken dieper op in als we face-to-face meetings hebben", zegt Koopmans.

12.39 - Erasmus MC ontwikkelt nieuwe coronatest

Onderzoekers van het Erasmus MC en Innatoss Laboratories gaan een nieuwe, zeer gevoelige test ontwikkelen waarmee kan worden vastgesteld of iemand geïnfecteerd is geweest met het coronavirus. Ze willen de blootstelling aan SARS-CoV-2 ontdekken aan de hand van bepaalde cellen, staat op de site van het centrum. De bestaande testen sporen antistoffen in het bloed op.

De wetenschappers willen uitvinden of een besmetting ook te herleiden is uit de T-cellen, witte bloedcellen die ziekteverwekkers opruimen en ook maken dat het lichaam zich de besmetting "herinnert".

12.07 - GGD waarschuwt ouderen voor oplichters met vaccineren

De GGD West-Brabant krijgt berichten dat ouderen in de regio worden gebeld door oplichters die zich voordoen als werknemers. Soms staan nep-medewerkers zelfs aan de deur bij ouderen om een afspraak te maken voor vaccinatie. "Dit klopt niet!", waarschuwt de gezondheidsdienst.

11.34 - Aantal coronadoden België stijgt voor het eerst in maanden

Voor het eerst sinds begin november zijn weer meer Belgen bezweken aan het coronavirus. Het aantal mensen dat het virus oploopt, in het ziekenhuis terechtkomt of zelfs op de intensive care belandt, steeg al langer.

Virologen waarschuwen al weken dat België zich schrap moet zetten voor een onvermijdelijke derde golf van besmettingen. Sinds België in oktober bijna overspoeld werd door een tweede coronagolf en daarop hard ingreep, was het virus lang op zijn retour. Maar vanaf de kerstvakantie wint het weer aan kracht en dreigt het door bijvoorbeeld de nieuwe Britse variant zelfs vleugels te krijgen

11.05 - 368 patiënten in Brabantse ziekenhuizen

Er liggen 368 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen, 19 minder dan een dag geleden. Dat maakte het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) woensdag bekend. Ook een dag eerder daalde dit aantal. Er zijn de voorbije 24 uur totaal 38 nieuwe coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen opgenomen. Tien coronapatiënten zijn sinds maandagochtend overleden, 45 mensen zijn uit het ziekenhuis ontslagen en zes patiënten zijn overgeplaatst.

10.30 - Privacywaakhond: 'zeer veel telefoontjes' over datadiefstal GGD

De diefstal van persoonsgegevens uit de systemen van de GGD houdt veel mensen bezig. De Autoriteit Persoonsgegevens, de privacywaakhond van de overheid krijgt naar eigen zeggen "zeer veel telefoontjes van ongeruste mensen", zo veel dat de organisatie moeilijk bereikbaar is en bellers lang moeten wachten.

Twee medewerkers van het afsprakencentrum van GGD GHOR Nederland zijn afgelopen weekend opgepakt. Ze zouden de persoonsgegevens van mensen die zich op het coronavirus hebben laten testen, te koop hebben aangeboden op de chatapp Telegram. RTL Nieuws ontdekte dat en waarschuwde de GGD. Uit de systemen zijn onder meer namen, adressen, burgerservicenummers en testuitslagen gestolen. Zulke informatie kan voor fraudeurs heel interessant zijn. Het is niet duidelijk of het de twee verdachten ook is gelukt om de gegevens te verkopen.

09.20 - Willem-Alexander en Máxima bedanken hulpverleners na rellen

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn erg dankbaar voor de inzet van hulpverleners tijdens de ongeregeldheden van de afgelopen avonden. Op de sociale media van het Koninklijk Huis schrijft het paar: "Onze grote dank gaat uit naar alle politiemensen, hulpverleners en medewerkers van gemeenten die zich inzetten voor ons aller veiligheid. Onder moeilijke omstandigheden doet u fantastisch werk!"

"Wij voelen mee met alle ondernemers en anderen die getroffen zijn door geweld. En wij zijn onder de indruk van alle hartverwarmende acties van mensen om elkaar te helpen. Samen komen wij hier doorheen!"

08.20 - Sanna krijgt als eerste Nederlander tweede coronaprik

Verpleeghuismedewerker Sanna Elkadiri uit Eindhoven kreeg woensdagochtend als eerste Nederlander haar tweede coronaprik. Een vervolgprik is nodig om voldoende immuniteit op te bouwen.

De 39-jarige Sanna kreeg op 6 januari ook Nederlands eerste vaccin. Zij werkt in verpleeghuis Het Wereldhuis in Boxtel. Nu is zij symbolisch dus ook weer voor het eerst aan de beurt voor de vervolgprik. Over zeven dagen zou ze daarmee beschermd moeten zijn tegen het coronavirus. Lucas van der Kallen is opnieuw als tweede aan de beurt.

Bekijk hier hoe dat eraan toeging:

07.45 - Tweede lockdown zorgt voor meer stress

Ruim de helft van de Nederlanders ervaart tijdens de tweede lockdown veel stress. Dat blijkt uit onderzoek van Intermediair. De uitzichtloosheid van de coronasituatie is voor bijna de helft van de ondervraagden de grootste boosdoener. Verdere redenen zijn het gebrek aan sociale contacten, werkdruk, zorgen om baan en inkomen en weinig manieren om te ontspannen. Tijdens de eerste lockdown gaf 38 procent aan zich gestrest te voelen.

07.00 - Flinke stijging aantal besmettingen in Duitsland

In Duitsland zijn woensdagochtend 13.202 nieuwe besmettingen gemeld, meer dan het dubbele van het aantal van dinsdag. Sinds vorige week donderdag nam het aantal nieuwe besmettingen juist af. Het totaal aantal doden door corona staat er nu op 53.972.

05.30 - 'Ook veiligheidsrisico's bij vaccinregistratie door lek bij GGD'

Het lek in de IT-systemen bij de GGD zorgt voor veiligheidsrisico's bij de registratie van vaccins. Dat stelt het radioprogramma Dit is de Dag. Eerder bleek dat lek ook al voor problemen te zorgen. Twee GGD-medewerkers probeerden dankzij het datalek persoonsgegevens uit het systeem te verhandelen op internet. De GGD maakt voor het inplannen van coronatests gebruik van het programma CoronIT. Voor het registreren van vaccins worden ook medische gegevens in het programma opgeslagen.. Het gaat, naast de registratie van het burgerservicenummer en adresgegevens, om informatie over zwangerschappen en allergieën.

05.00 - Uitbraak Zuid-Afrikaanse variant in Gorinchem

In Gorinchem is een uitbraak van de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus ontdekt. Zeker achttien medewerkers en cliënten van een fysiotherapiepraktijk zijn positief getest. Het is de eerste uitbraak van die variant in Nederland, meldt de GGD Zuid-Holland Zuid.

04.50 - 629 nieuwe Brabantse coronagevallen, laagste sinds 5 oktober

In Brabant zijn er in de afgelopen 24 uur 629 nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. Dat zijn er 97 minder dan maandag gemelden werden (726).

