Harde kern van NAC en FC Den Bosch niet weer de straat op: ‘Maar als het moet zullen we er zijn’

Een groep supporters met oranje hesjes in Den Bosch dinsdagavond (foto: Omroep Brabant) vergroot

De harde kernen van FC Den Bosch en NAC blijven woensdagavond gewoon thuis. Beide voetbalfans laten weten dat er geen signalen zijn dat ze woensdagavond nog nodig zijn. De supportersgroepen waren dinsdag de straat op gegaan om de politie te helpen tijdens mogelijke avondklokrellen.

Ron Vorstermans & Ronald Strater Geschreven door

"Maar als het moet dan zullen we er weer zijn”, zegt een van de organisatoren van de NAC-supportersactie. “We hebben tot nu toe geen nieuwe signalen gekregen dat mensen in onze stad gaan rellen of plunderen. Ik denk dat we mensen die kwaad willen toch afgeschrikt hebben."

De coördinator van de supportersactie in Den Bosch zegt dat er ook in Den Bosch succes is geboekt. “De politie en de gemeente hebben ons bedankt. Dinsdagavond bleef het rustig. En daar blijft het bij: een geslaagd statement. Niets wijst erop dat we woensdagavond nodig zijn.”

"Het is een mooi sentiment en het wordt gewaardeerd, maar het is niet meer dan dat."

De politie zei dinsdag dat de FC Den Bosch-supporters niet waren gevraagd mee te helpen rellen te voorkomen. "Wij zijn op de hoogte van het initiatief. We waarderen dat ze steun willen betuigen. Het is een mooi sentiment en het wordt gewaardeerd, maar het is niet meer dan dat."

In Breda viel de aanwezigheid van voetbalsupporters in minder goede aarde. De politie sloot honderd aanhangers van NAC in en wist aanvankelijk niet wat ze met de supporters aan moest. Later kwam van hogerhand het verzoek om toch te vertrekken, tot onbegrip van sommige NAC-fans.

"We hebben geen contact gehad met de gemeente of politie”, vervolgt de organisator van de actie in Breda. “Het is ook raar dat we gisteren ingesloten zijn door de politie. Als burgemeester Depla na onze oproep had gezegd dat hij het heel mooi vindt maar dat we niet welkom zijn, waren we niet gekomen."

