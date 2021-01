Coronanieuws: eerste mensen krijgen tweede coronaprik

Archieffoto vergroot

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

Redactie Geschreven door

De hoofdpunten:

629 nieuwe coronabesmettingen in Brabant

Sanne kreeg als eerste in Nederland haar tweede coronavaccinatie

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina

08.20 - Sanna krijgt als eerste Nederlander tweede coronaprik

Verpleeghuismedewerker Sanna Elkadiri uit Eindhoven kreeg woensdagochtend als eerste Nederlander haar tweede coronaprik. Een vervolgprik is nodig om voldoende immuniteit op te bouwen.

De 39-jarige Sanna kreeg op 6 januari ook Nederlands eerste vaccin. Zij werkt in verpleeghuis Het Wereldhuis in Boxtel. Nu is zij symbolisch dus ook weer voor het eerst aan de beurt voor de vervolgprik. Over zeven dagen zou ze daarmee beschermd moeten zijn tegen het coronavirus. Lucas van der Kallen is opnieuw als tweede aan de beurt.

Bekijk hier hoe dat eraan toeging:

Wachten op privacy instellingen...

07.45 - Tweede lockdown zorgt voor meer stress

Ruim de helft van de Nederlanders ervaart tijdens de tweede lockdown veel stress. Dat blijkt uit onderzoek van Intermediair. De uitzichtloosheid van de coronasituatie is voor bijna de helft van de ondervraagden de grootste boosdoener. Verdere redenen zijn het gebrek aan sociale contacten, werkdruk, zorgen om baan en inkomen, en weinig manieren om te ontspannen. Tijdens de eerste lockdown gaf 38 procent aan zich gestrest te voelen.

07.00 - Flinke stijging aantal besmettingen in Duitsland

In Duitsland zijn woensdagochtend 13.202 nieuwe besmettingen gemeld, meer dan het dubbele van het aantal van dinsdag. Sinds vorige week donderdag nam het aantal nieuwe besmettingen juist af. Het totaal aantal doden door corona staat er nu op 53.972.

06.45 - Eerste mensen krijgen tweede coronavaccinatie

Verpleegster Sanna Elkadiri uit Boxtel, die als eerste een inenting tegen het coronavirus ontving, krijgt woensdag als eerste in Nederland de tweede dosis. Over een week zou ze daarmee beschermd moeten zijn tegen het coronavirus. In de acute zorg krijgen ruim 40.000 medewerkers van de intensive care, de spoedeisende hulp en ambulancepersoneel vanaf woensdag een tweede prik. De vaccinatieronde loopt tot en met vrijdag 5 februari. De ziekenhuizen vaccineren naast eigen personeel ook 15.000 huisartsen en medewerkers van huisartsenpraktijken.

05.30 - 'Ook veiligheidsrisico's bij vaccinregistratie door lek bij GGD'

Het lek in de IT-systemen bij de GGD zorgt voor veiligheidsrisico's bij de registratie van vaccins. Dat stelt het radioprogramma Dit is de Dag. Eerder bleek dat lek ook al voor problemen te zorgen. Twee GGD-medewerkers probeerden dankzij het datalek persoonsgegevens uit het systeem te verhandelen op internet. De GGD maakt voor het inplannen van coronatests gebruik van het programma CoronIT. Voor het registreren van vaccins worden ook medische gegevens in het programma opgeslagen.. Het gaat, naast de registratie van het burgerservicenummer en adresgegevens, om informatie over zwangerschappen en allergieën.

05.00 - Uitbraak Zuid-Afrikaanse variant in Gorinchem

In Gorinchem is een uitbraak van de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus ontdekt. Zeker achttien medewerkers en cliënten van een fysiotherapiepraktijk zijn positief getest. Het is de eerste uitbraak van die variant in Nederland, meldt de GGD Zuid-Holland Zuid.

04.50 - 629 nieuwe Brabantse coronagevallen, laagste sinds 5 oktober

In Brabant zijn er in de afgelopen 24 uur 629 nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. Dat zijn er 97 minder dan maandag gemelden werden (726).

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.