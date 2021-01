Maaike doet aangifte tegen de relschoppers die haar Primera in Den Bosch vernielden

Maaike Neuféglise, eigenares van de geplunderde Primera in Den Bosch, heeft woensdag aangifte gedaan tegen de relschoppers die haar zaak hebben vernield.

"We werden vanochtend gebeld door de politie met de vraag of we langs wilden komen, want ze moesten een rapport opmaken. Er zitten mensen vast, maar die kun je niet oneindig lang vasthouden als er geen aangifte wordt gedaan. Als de tijd verstreken is, moet je ze laten lopen."

De politie mag een verdachte maximaal negen uur vasthouden voor onderzoek, bijvoorbeeld om vingerafdrukken af te nemen of foto’s te maken. De tijd tussen 0.00 uur en 9.00 uur telt hierbij niet mee. In totaal kan de politie iemand dus maximaal achttien uur vasthouden voor onderzoek, inclusief de nacht.

Drie dagen

De officier van justitie kan bepalen of iemand langer moet blijven, het gaat dan in eerste instantie om drie dagen. De politie wil geen details geven over de inhoud van de aangifte of de vraag waarom het haast had. "Dat is tussen het slachtoffer en politie."