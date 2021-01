Koning praat met Bossche winkeliers na de rellen, bekijk hier hoe dat ging

Koning Willem-Alexander heeft donderdagochtend een bezoek gebracht aan Den Bosch dat maandag zwaar getroffen werd door relschoppers. Hij bezocht onder andere Maaike Neuféglise, de eigenares van de vernielde Primera. Omroep Brabant was erbij en deed in een extra uitzending van Brabant Nieuws verslag van het bezoek.

Koning Willem-Alexander eindigde zijn wandeling bij de vernielde Primera van Maaike. Beelden van de verdrietige eigenares gingen de dag na de rellen de wereld over. Met het bezoekje wil de koning haar een hart onder de riem steken.

Ook ging de koning langs bij getroffen winkeleigenaren, zoals de eigenaren van een luxe kledingzaak aan de Hinthamerstraat. Daar vertelden de eigenaren hun verhaal: “Gelukkig hebben ze hier niet geplunderd. We hebben eigenlijk geluk gehad dat het bij ruitschade is gebleven.” De koning betuigde zijn steun en stelde vragen over de impact en het schadeherstel.