Soap rond wiebelende schoorstenen in Helmond duurt voort: 'We kunnen voor 75 euro een rapport kopen'

Een kwart van de schoorstenen vertoont gebreken (foto: Noël van Hooft) vergroot

Er is mogelijk tóch iets mis met de sierschoorstenen in de Helmondse wijk Brandevoort. Bijna een kwart van de onderzochte schoorstenen staat scheef of wiebelt, blijkt uit een steekproef. Het is niet duidelijk geworden hoe dat kan. Het onderzoek naar de instabiliteit van de schoorstenen wordt daarom uitgebreid naar duizend schoorstenen. Voor 75 euro kunnen duizend huishoudens meedoen aan het grotere onderzoek. Ook de huizen uit de steekproef.

De gemeente liet begin december een steekproef uitvoeren door aannemer Stam + De Koning en projectontwikkelaar BPD, die de huizen rond 2000 ook gebouwd hebben. Onlangs liet directeur Arno van Tilburg van de aannemer weten dat de sierschoorstenen niet direct op omvallen staan, maar dat er sprake is van achterstallig onderhoud.

Uit het totaalrapport, dat de gemeente in een gezamenlijke brief namens BPD en Stam+De Koning heeft gedeeld met de eigenaren, blijkt dat er wel degelijk problemen zijn met een aantal tuitjes:

Gecontroleerd: 248 woningen

Geen opmerkingen: 191 = 77 procent van de steekproef

Scheefstand: 33 = 13 procent van de steekproef

Beweging: 24 = 10 procent van de steekproef

Uit de steekproef komt volgens de bouwbedrijven niet duidelijk naar voren wat de oorzaak is en hoe groot het probleem is. "De toestand van de schoorstenen verschilt per straat en zelfs per huizenblok. Bij de schoorstenen die gecontroleerd zijn is geen sprake van acuut valgevaar. Het blijkt bijna niet mogelijk om een schoorsteen over het dode punt heen te trekken. Wel is te zien dat in een aantal gevallen onderhoud en/of reparatie nodig is", staat in de brief van de gemeente.

Uitgebreide inspectie

Om meer inzicht te krijgen in de staat van de sierschoorstenen in de wijk, kunnen duizend bewoners meedoen aan een uitgebreide inspectie. Kosten: 75 euro, inclusief een schriftelijk rapport met de staat van de schoorstenen en een eventueel hersteladvies. Dat geldt ook voor de huizen die al in de steekproef zaten. Die huiseigenaren hebben tot op dit moment het rapport over hun huis nooit ingezien.

"De steekproef was immers bedoeld om een algemeen beeld te krijgen. Om die reden zijn er geen rapporten van individuele woningen gemaakt", is de uitleg in de brief. Volgens bewoners blijkt uit een eigen telling tijdens de steekproef dat er met de helft van de schoorstenen iets mis is. Ze hadden grote twijfels bij het onderzoek en huurden eerder zelf al een hoogwerker in.

"Wij denken dat er meer aan de hand is"

Intussen weten de bewoners nog steeds niet waar zij aan toe zijn, terwijl ze eind december al bijgepraat zouden worden. "Waarom worden de individuele uitkomsten niet gewoon gedeeld met ons?", vraagt bewoner Paul Leuverink zich af. "Er zijn op sommige plekken schoorstenen open gehakt om te kijken of er een stalen frame in zit. Die mensen weten nu nog niet waar ze aan toe zijn, maar ze kunnen voor 75 euro een rapportje kopen."

Het is ook nog niet bekend wie nu verantwoordelijk is. "Wij denken dat er meer aan de hand is", zegt Leuverink. "Waarom moet het anders zo lang duren?" Een deel van de bewoners bekijkt de optie om zelf een extern bureau in te schakelen.

De zaak van de sierschoorstenen kwam begin oktober aan het licht. Toen viel bij 250 huizen in Brandevoort een brief van de gemeente op de mat, waarin werd gevraagd hun eigen sierschoorstenen te controleren. Er bestond een kans dat er iets mis was. De eigenaren moesten wel, zo werd aangegeven, zelf opdraaien voor de kosten: 2000 tot 3000 euro per schoorsteen.

