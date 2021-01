Huis van vuurwerkknutselaar in Vught mag van de rechter niet worden gesloten

De politie aan de Hageland (foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

De burgemeester van Vught mag een woning waar 200 kilo vuurwerk werd aangetroffen voorlopig niet sluiten. Dat bepaalde de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant donderdag.

In de huurwoning van de vuurwerkfanaat aan de Hageland en in het huis van zijn moeder aan de Jagersweg werd in december kilo's vuurwerk gevonden. Uit voorzorg werd het huis van de buren aan de Hageland ontruimd.

De man was al eerder in de fout gegaan. Hij raakte op 7 december 2008 gewond bij een explosie in een schuurtje achter zijn vorige huis, aan de Pieter Bruegellaan. Hij was toen zelf vuurwerk aan het maken.

De burgemeester besloot dat de woning van de man aan de Hageland drie maanden op slot zou gaan. De man, zijn vrouw en hun minderjarige dochter mochten vanaf 30 december niet meer naar binnen, maar ze stapten naar de rechter.

Volgens de rechter gaat sluiting te ver. In de wet staat namelijk dat een woning alleen kan worden gesloten als er geen minder ingrijpende middelen kunnen worden ingezet om de openbare orde te herstellen.

"In dit geval maakte de burgemeester niet aannemelijk dat de sluiting noodzakelijk is om een einde te maken aan de verstoring van de openbare orde. Nadat het vuurwerk uit de woning was gehaald en vernietigd, was er geen concreet gevaar meer voor de openbare orde", meent de rechter.

De gemeente kan bijvoorbeeld ook kunnen kiezen voor extra controles bij de woning.

