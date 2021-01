8000 euro schade voor gemeente na rellen in Den Bosch, miljoenenschade voor winkeliers

De gemeente Den Bosch schat dat de binnenstad ongeveer achtduizend euro schade geleden heeft door de rellen van afgelopen maandag. Het gaat om schade die door de gemeente betaald moet worden. Gesneuvelde winkelruiten en schade aan bijvoorbeeld kledingwinkels is voor de eigenaren en niet voor de gemeente.

Miljoenen De totale schade aan de Bossche binnenstad is dus vele malen groter dan wat de gemeente moet betalen. Waarschijnlijk loopt de totale schade zelfs in de miljoenen, al is het exacte bedrag nog niet bekend. Alleen al de Primera leed voor 'honderdduizenden euro's' schade, vertelde eigenaresse Maaike Neuféglise dinsdagochtend al.

Het Openbaar Ministerie wil veel van de geleden schade op de relschoppers verhalen. Vanwege de enorme bedragen waar het om gaat, is woensdag beslag gelegd op bankrekeningen van gearresteerde relschoppers. Ook zijn twee auto's in beslag genomen en is er loonbeslag gelegd. Dit wil zeggen dat er een beslag wordt gelegd op je loon of uitkering. Dit geld kan later gebruikt worden om gedupeerden te compenseren.