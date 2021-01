Buren zijn blij dat vuurwerkknutselaar mag blijven: ‘Hij staat altijd voor iedereen klaar'

Bij deze woning werd 200 kilo vuurwerk gevonden (foto: Noël van Hooft) vergroot

Opvallende reacties van bewoners in de Hageland in Vught. Buren zijn blij dat een vuurwerkknutselaar in zijn huis mag blijven wonen. De burgemeester van Vught wilde het huis van de man sluiten nadat er 200 kilo vuurwerk werd gevonden. Maar daar stak de rechter donderdag een stokje voor.

Buurtbewoners noemen het optreden van de politie en de reactie van de burgemeester ‘een circus’. De buren zeggen dat ze de vuurwerkfanaat nooit als een gevaar hebben gezien, en ook nu niet.

Geëvacueerd

Buurman Frans kan zijn geluk niet op. "Hij staat altijd voor iedereen klaar. Als ik naar het ziekenhuis moet of ik heb problemen met mijn computer, is hij er meteen." Hij is nog altijd boos dat een maand geleden zijn buurman als een crimineel werd weggezet. "Het is niet goed te praten wat hij heeft gedaan, maar de politie heeft de kwestie echt opgeblazen."

Frans werd geëvacueerd vanwege de vuurwerkvondst. Maar de buurvrouw van om de hoek niet. Dat terwijl in het schuurtje die tegen haar woning aan staat het vuurwerk werd gevonden. "Daarom heb ik het hele gevaar nooit serieus genomen", vertelt de buurvrouw. Volgens haar wil de woningcorporatie de man weghebben en is de burgemeester daarin meegegaan. "De beslissing van de rechter vind ik heel goed. Ik schrok echt van de uithuisplaatsing."

Geen bommen

Ook buurman De Jong, drie deuren naast de bewuste woning, vindt het een prima zaak dat de man mag blijven. "Ik zou hem echt missen als hij weg zou zijn", zegt De Jong vrijdagochtend. "Ik ben niet kapot van vuurwerk maar hij hield zich gewoon netjes." En dat beaamt Frans. "Hij had nooit bommen, gewoon mooie pijlen. In de rest van de buurt hoor je de ene naar de andere bom. Hier niet."

Frans blikt terug op een bizar einde van 2020. "De burgemeester reageerde heel kinderachtig door mijn buurman uit huis te zetten." Ruim tien jaar woont Frans al naast de vuurwerkfanaat en hij heeft zich nog nooit onveilig gevoeld. "Hij weet waar hij mee bezig is. Hij mag hier nog heel lang blijven."

Brief geschreven

"Wij hebben een brief geschreven dat onze buurman een goede man is. Gelukkig ziet de rechter dat nu ook in", verzucht Frans. De buurvrouw vult aan: "De rechter heeft de juiste beslissing genomen met de juiste feiten."

