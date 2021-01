20 relschoppers krijgen waarschuwing na rellen Den Bosch, riskeren boete van 10.000 euro

De nasleep van de rellen in Den Bosch (foto: SQ Vision). vergroot

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch heeft vrijdag twintig relschoppers per brief gewaarschuwd en een last onder dwangsom opgelegd. Als ze weer betrokken zijn bij rellen, moeten ze een boete van 10.000 euro betalen. Volgens de gemeente blijkt uit informatie van de politie dat ze betrokken waren bij de rellen van begin deze week.

De burgemeester wil met de brief voorkomen dat de twintig relschoppers opnieuw met slechte bedoelingen de straat op gaan. In de brief staat:

De gewaarschuwde relschoppers mogen geen aanleiding geven tot ongeregeldheden,

Ze mogen niet deelnemen aan een samenscholing,

Ze mogen zich niet uitdagend gedragen op een openbare plaats.

Dat betekent overigens niet dat de gewaarschuwde relschoppers verder geen straf kunnen verwachten. Sterker nog: het Openbaar Ministerie benadrukt dat ze nog steeds verdachten zijn. "Ze komen er niet zo makkelijk vanaf", zegt een woordvoerder van justitie. Het politieonderzoek naar de rellen loopt nog steeds.

Rellen in Den Bosch

De twintig relschoppers waren betrokken bij de rellen van maandagavond 25 januari. Tientallen jongeren trokken toen rellend door de binnenstad van Den Bosch en lieten een ravage achter. Onder meer de Jumbo City, de Primera, een schoenenwinkel, modezaak en brillenzaak in de Visstraat waren doelwit van vernielingen en plunderingen. Alle toegangswegen naar de stad werden maandagavond afgesloten.

De politie heeft vrijdagochtend ook al een 20-jarige man uit Den Bosch opgepakt. Hij wordt ervan verdacht dat hij samen met anderen de Jumbo City aan de Visstraat heeft geplunderd.

