Twaalf relschoppers in Den Bosch en Eindhoven blijven voorlopig vastzitten

Marechaussee na de rellen in Den Bosch maandag (foto: SQ Vision). vergroot

Zes jongeren moeten veertien dagen langer de cel in voor de coronarellen in Den Bosch. Hun voorarrest is vrijdag verlengd door de rechter. Nog zes anderen hoorden vrijdag in de rechtszaal dat ze drie dagen langer vastzitten. Maandag besluit de rechter of ook hun voorarrest verlengd wordt met veertien dagen. Alle verdachten zouden betrokken zijn bij de rellen in Den Bosch

Ron Vorstermans Geschreven door

Vijf van de zes jongeren wiens voorarrest vrijdag al verlengd is komen uit Den Bosch. Hun leeftijd varieert van 19 tot en met 23 jaar. De andere verdachte is 18 jaar oud en zou betrokken zij geweest bij de rellen in Eindhoven. Hij komt zelf ook uit Eindhoven.

Zes andere verdachten (vijf uit Den Bosch, één uit Den Dungen) zitten nog tot en met maandag vast, zo is vrijdag door de rechter besloten. Daarna worden zij voorgeleid. De rechter kan ook hun gevangenisstraf dan verlengen met veertien dagen. Het gaat om twee verdachten van 20 jaar oud. De andere verdachten zijn van 21, 25, 27 en 43 jaar.

