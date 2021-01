Dichtgetimmerde winkels opgefleurd met graffiti: 'Den Bosch komt altijd uit moeras, net als Oetels'

Wachten op privacy instellingen... Dichtgetimmerde winkels opgefleurd met graffiti Dichtgetimmerde winkels in Den Bosch opgefleurd Dichtgetimmerde winkels in Den Bosch opgefleurd Dichtgetimmerde winkels in Den Bosch opgefleurd Volgende Vorige vergroot 1/5 Dichtgetimmerde winkels in Den Bosch opgefleurd

Vijftien kunstenaars zijn zaterdag begonnen met het opfleuren van de binnenstad Den Bosch. De houten platen waarmee winkels zijn dichtgetimmerd worden beschilderd. Kunstenaarscollectief Kings of Colors wil de getroffen ondernemers een hard onder de riem steken met hun vrolijke kunstwerken.

"In nog geen 24 uur hadden we het geregeld en nu zijn we met ongeveer vijftien man aan de slag", vertelt Jan-Henk van Ieperen van Kings of Colors trots. Het plunderen en slopen van hun geliefde Den Bosch afgelopen maandag staat haaks op waar zij als kunstenaarscollectief voor staan.

vergroot

"Wij dachten, laten we van iets lelijks, iets moois maken door middel van kleur. Daar staan wij voor." Hij hoopt dat het initiatief van Kings of Colors laat zien dat er nog steeds mooie dingen gebeuren in de stad.

Passend

Verschillende ondernemers hebben zich aangemeld om hun dichtgetimmerde ramen op te laten fleuren. De straatkunstenaars hebben weliswaar artistieke vrijheid, maar maken wel iets dat past bij Den Bosch en de winkel die ze opfleuren.

"Bij de Primera, de winkel die iedereen in Nederland onderhand wel kent, gaan we aan de slag met wat er normaal binnen te krijgen is in combinatie met een echte Oeteldonkse kikker", zegt Van Ieperen met een lach. Ook op de Hinthamerstraat, Vughterstraat en Kolperstraat zijn graffiti-artiesten bezig.

Enthousiast

De werkzaamheden trekken veel bekijks en de kunstenaars worden overladen met complimenten. Om de haverklap stoppen er mensen om foto's te maken van de kunstwerken in wording. Een man besluit zelfs een doos verse worstenbroodjes voor de kunstenaars te laten komen uit waardering voor hun werk.

Ernst van Waarden van de Stadsslijterij Den Bosch vergroot

Ook Ernst van Waarden van de Stadsslijterij Den Bosch is enthousiast. Bij zijn zaak is de ruit van de voordeur gesloopt en daar zit nu een grote houten plaat voor. "Dat die platen mooi versierd worden, graag! Ze zijn van harte welkom om er een lekker kleurrijk schilderij van te maken."

De ondernemer zegt dat de schade bij hem relatief meevalt en juicht de positieve sfeer in de stad na die verschrikkelijke maandagavond toe. "Iedereen is super enthousiast. Ik denk dat het helemaal goed komt en laten we vooral vooruit kijken."

Veiling

Daar kan de frontman van Kinds of Colors zich alleen maar bij aansluiten. Om de getroffen ondernemers te helpen worden de kunstwerken later geveild als de houten platen niet meer nodig zijn. De opbrengst van die veiling gaat naar weer terug naar de winkeleigenaren, vertelt Van Ieperen.

Het winkelend publiek wordt gevraagd om foto's te blijven maken van de kunstwerken en ze te posten op Instagram met de hashtag #usingwallstobuildbridges en daarbij ook de getroffen ondernemer te vermelden of 'taggen'.

