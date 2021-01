Coronanieuws: 24 nieuwe coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen, vijf coronapatiënten overleden

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Het aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen is het voorbije etmaal licht afgenomen, vijf coronapatiënten overleden de voorbije 24 uur.

In Boekel heeft de politie zaterdagnacht ingegrepen na een melding over een illegaal feestje dat daar plaatsvond.

In het Catshuis overlegt een deel van het kabinet zondag weer over de aanpak van de coronacrisis, bovenaan de agenda staat het primair onderwijs.

12.48 - Noodbevel voor hele stad Apeldoorn

De burgemeester van Apeldoorn heeft voor de hele stad Apeldoorn zondag een noodbevel en aanwijzingsbesluit afgekondigd. Dat betekent dat de politie bij alle toegangswegen naar Apeldoorn en in de stad preventief kan fouilleren, meldt de gemeente. Ook kunnen mensen die geen geldige reden hebben om in de stad te zijn worden tegengehouden of weggestuurd. Het noodbevel en gewijzigde aanwijzingsbesluit zijn een aanvulling op de noodverordening die eerder gold op het Zwitsalterrein, de Apeldoornse binnenstad en het gebied rond het NS-station. Op sociale media worden mensen namelijk opgeroepen om zondag als protest tegen de coronamaatregelen te gaan ‘koffiedrinken’ op het Zwitsalterrein in Apeldoorn.

12.32 - Helmonders zaterdagavond naar Venray om te rellen, politie stuurt ze terug

De aangekondigde rellen in Venray zijn zaterdagavond voorkomen door grootschalige inzet van politie, mobiele eenheid en andere handhavers. Onder meer Helmonders en Rotterdammers waren naar Venray gekomen, maar werden door de politie terug naar huis gestuurd. Burgemeester Luc Winants had een noodverordening ingesteld en Venray tot veiligheidsrisicogebied verklaard. Bij de invalswegen hielden politie en boa's 90 voertuigen staande en controleerden 270 mensen. Zo'n 80 mensen werden preventief gefouilleerd.

12.03 - ROAZ-cijfers

In de Brabantse ziekenhuizen zijn het voorbije etmaal 24 nieuwe coronapatiënten opgenomen, vijftien minder dan een dag eerder. Dat maakte het ROAZ zondagmiddag rond twaalf uur bekend. In totaal liggen er 367 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen, vier minder dan zaterdag. De voorbije 24 uur zijn zestien coronapatiënten uit het ziekenhuis ontslagen. Een werd overgeplaatst en vijf overleden het voorbije etmaal.

11.54 - Drukte in Brabantse natuurgebieden verwacht

Vanwege het mooie weer is de verwachting dat het zondag druk wordt in de Brabantse natuurgebieden. VisitBrabant, Brabants Landschap en de gemeente Loon op Zand adviseren om de druktemeter goed in de gaten te houden. Ook is het aangeraden om met de fiets of te voet naar de wandelgebieden te gaan. Door de verwachte drukte is er waarschijnlijk te weinig plek voor alle auto's. Tot nu toe is het 'gemiddeld' druk in onder meer de Loonse en Drunense duinen, Kampina, de Oisterwijkse Bossen en Vennen, Boswachterij Dorst en het Mastbos.

11.39 - Noodbevel afgekondigd voor hele stad Apeldoorn

Burgemeester Ton Heerts heeft voor de hele stad Apeldoorn zondag een noodbevel en zogenoemd aanwijzingsbesluit afgekondigd. Dat betekent dat de politie bij alle toegangswegen naar Apeldoorn en in de stad preventief kan fouilleren. Ook kunnen mensen die geen geldige reden hebben om in de stad te zijn worden tegengehouden of weggestuurd. Demonstranten willen hier onder het mom van 'samen koffiedrinken' protesteren tegen de coronamaatregelen.

11.10 - Italië: vaccin AstraZeneca alleen voor mensen onder de 55 jaar oud

Het Italiaanse geneesmiddelenbureau adviseert het coronavaccin van AstraZeneca alleen te gebruiken bij burgers die jonger zijn dan 55 jaar oud. Dit omdat er nog enige onduidelijkheid is over hoe effectief dit middel precies is bij ouderen. Die moeten daarom de andere vaccins krijgen die al zijn goedgekeurd. Een Duits vaccinatiecomité adviseerde afgelopen week alleen mensen die jonger zijn dan 65 in te enten met het middel van AstraZeneca.

10.51 - Politie grijpt ook in bij lockdownfeest in Apeldoorn

Niet alleen in Boekel, ook in Apeldoorn moest de politie zaterdagnacht een illegaal feest beëindigen. Dit feest vond plaats in een loods. Bijna veertig mensen kregen hier een bekeuring. Agenten gingen af op een melding dat er in de loods een feest aan de gang was. Toen de agenten aankwamen, sloeg de sfeer om en gedroegen de mensen zich agressief tegen hen. De aanwezige gasten waren tussen de 15 en 78 jaar oud.

10.48 - Tienduizenden Belgen negeren testplicht na reis

Bijna 30.000 Belgen hebben de afgelopen weken nagelaten zich te laten testen na een reis naar een risicogebied in het buitenland, hoewel dat wel verplicht is. Het gaat om ongeveer veertig procent van de Belgen die volgens officiële cijfers terugkeerden uit zo'n rode zone, bericht Het Nieuwsblad op basis van cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Belgen die terugkeren uit zo'n risicogebied moeten zich twee keer laten testen: op dag 1 en dag 7 na hun reis. Ook moeten ze in afwachting van die laatste testuitslag in zelfisolatie. Ze riskeren een boete van 250 euro.

10.09 - Museumplein opnieuw aangewezen als veiligheidsrisicogebied

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft het Museumplein en de nabije omgeving opnieuw aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De maatregel gaat zondagochtend om elf uur in. Aanleiding voor het besluit zijn de 'gewelddadigheden de afgelopen weken en de reële mogelijkheid dat opnieuw personen met slagwapens naar het plein willen komen en bereid zijn geweld te plegen', meldt de gemeente.

10.03 - WHO-team Marion Koopmans naar grote vismarkt in Wuhan

Leden van het team van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), waar ook de Nederlandse viroloog Marion Koopmans deel van uitmaakt, hebben een bezoek gebracht aan de Huanan-vismarkt in de Chinese miljoenenstad Wuhan. De internationale experts onderzoeken de herkomst onderzoeken van het coronavirus. Meerdere van de eerste bekende coronagevallen waren gelinkt aan die grote markt, waar levende dieren worden verkocht. De autoriteiten lieten die locatie ruim een jaar geleden sluiten toen de bezorgdheid groeide over een mysterieuze nieuwe longaandoening, die inmiddels bekendstaat als Covid-19.

03.30 - Heropening basisonderwijs bovenaan agenda in het Catshuis

In het Catshuis overlegt een deel van het kabinet zondag weer over de aanpak van de coronacrisis. Bovenaan de agenda staat het primair onderwijs. De regering wil de basisscholen in de week van 8 februari weer openen. Naast heropening van het basisonderwijs staat het schrappen van de avondklok hoog op het wensenlijstje van het kabinet.

03.30 - Demonstranten 'op de koffie' in Apeldoorn tegen coronamaatregelen

Demonstranten gaan naar verwachting zondag onder het mom van 'samen koffiedrinken' protesteren in Apeldoorn tegen de coronamaatregelen. Dit in de plaats van een eerder aangekondigde demonstratie van de actiegroep 'Nederland in verzet, weg met dit kabinet'. Mensen die willen protesteren, mogen dit zondag doen op het Zwitsalterrein. De burgemeester wil dit niet verbieden, omdat demonstreren een grondrecht is. Maar hij heeft hij wel een noodverordening ingesteld.

01.37 - Illegaal feest in Boekel beëindigd

In Boekel heeft de politie zaterdagnacht ingegrepen na een melding over een illegaal feestje dat daar plaatsvond. Er waren volgens een agente meerdere mensen bij elkaar in een te kleine ruime. Ze hielden volgens haar 'zeker geen anderhalve meter afstand' van elkaar, wat wordt gevraagd om verspreiding van het coronavirus tegen te voorkomen. Om hoeveel mensen het precies ging, is niet bekendgemaakt.

Dansende mensen (archieffoto: ANP) vergroot

