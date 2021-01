Coronanieuws: politie grijpt in bij illegaal feestje in Boekel

Dansende mensen (archieffoto: ANP) vergroot

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

In Boekel heeft de politie zaterdagnacht ingegrepen na een melding over een illegaal feestje dat daar plaatsvond.

In het Catshuis overlegt een deel van het kabinet zondag weer over de aanpak van de coronacrisis, bovenaan de agenda staat het primair onderwijs.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

03.30 - Heropening basisonderwijs bovenaan agenda in het Catshuis

In het Catshuis overlegt een deel van het kabinet zondag weer over de aanpak van de coronacrisis. Bovenaan de agenda staat het primair onderwijs. De regering wil de basisscholen in de week van 8 februari weer openen. Naast heropening van het basisonderwijs staat het schrappen van de avondklok hoog op het wensenlijstje van het kabinet.

03.30 - Demonstranten 'op de koffie' in Apeldoorn tegen coronamaatregelen

Demonstranten gaan naar verwachting zondag onder het mom van 'samen koffiedrinken' protesteren in Apeldoorn tegen de coronamaatregelen. Dit in de plaats van een eerder aangekondigde demonstratie van de actiegroep 'Nederland in verzet, weg met dit kabinet'. Mensen die willen protesteren, mogen dit zondag doen op het Zwitsalterrein. De burgemeester wil dit niet verbieden, omdat demonstreren een grondrecht is. Maar hij heeft hij wel een noodverordening ingesteld.

01.37 - Illegaal feest in Boekel beëindigd

In Boekel heeft de politie zaterdagnacht ingegrepen na een melding over een illegaal feestje dat daar plaatsvond. Er waren volgens een agente meerdere mensen bij elkaar in een te kleine ruime. Ze hielden volgens haar 'zeker gaan anderhalve meter afstand' van elkaar, wat wordt gevraagd om verspreiding van het coronavirus tegen te voorkomen. Om hoeveel mensen het precies ging, is niet bekendgemaakt.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.