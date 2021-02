PSV kan kampioenschap vergeten na 'complete afgang' tegen Feyenoord, denken Willy en René

PSV'er Mauro Junior teleurgesteld na de nederlaag tegen Feyenoord (foto: ANP / Tom Bode). vergroot

"Een complete afgang en een verdiende nederlaag." Met die woorden reageerden Willy en René van de Kerkhof maandagochtend op de 3-1 nederlaag van PSV zondag in Rotterdam tegen Feyenoord. Het kampioenschap kunnen de Eindhovenaren nu wel vergeten, zo beamen de broers in het programma Wakker! op Omroep Brabant radio.

De tweede plek is na de overwinning van Ajax (0-3) zondag in Alkmaar tegen AZ nog het hoogst haalbare, zo denken de broers. "En ook dat zal nog een gevecht worden", stelt Willy.

Het begon zondagmiddag in de Kuip volgens hem voor PSV 'nog aardig'. "Maar na tien minuten was het al gebeurd. PSV kreeg nog wel wat kansjes, maar de ploeg was niet dominant genoeg om Feyenoord te stoppen."

"Aanvallen is een vak, maar verdedigen ook."

René zag een PSV zoals hij het de laatste tijd gewend is te zien: "Eén helft goed, één helft slecht." Hij hamert vervolgens vooral op het slechte verdedigen van de Eindhovenaren. "Aanvallen is een vak, maar verdedigen ook", benadrukt hij. Hij doelt vooral op de derde goal van Feyenoord. "Als je ziet hoe die tot stand komt. Dat mag gewoon niet gebeuren bij PSV."

Willy sluit zich bij zijn broer aan. "Dumfries is altijd aan het aanvallen", noemt hij man en paard. "Hij is altijd weg en verdedigt geen meter meer. Dan vallen er gaten in de verdediging. En daarvan heeft Feyenoord optimaal geprofiteerd." De Eindhovenaren moeten volgens de broers consequent met vier man achterin gaan spelen. 4-3-3 als het aan Willy ligt en 4-4-2 wat René betreft. Op die manier zal de tweede plek in de competitie veilig moeten worden gesteld. Maar ook dat zal volgens beiden nog een hele klus worden.

"Onderin wordt het leuk spannend."

Onderin deed RKC Waalwijk dit weekend goede zaken met een gelijkspel (1-1) in Arnhem tegen Vitesse. Willem II pakte voor het eerst in lange tijd zelfs drie punten. In eigen huis wisten de Tilburgers te winnen van hekkensluiter in de eredivisie FC Emmen (2-0).

"Maar één zwaluw maakt nog geen zomer", waarschuwt Willy de Tilburgers. Net als René voorziet hij dat het 'leuk spannend' wordt onderin. Waar RKC en Willem II nu met name met ADO Den Haag in de slag zijn om de zeventiende plek (directe degradatie uit de eredivisie) te ontlopen.

