Britse coronavariant is volgens het RIVM al dominant, Brabantse besmettingen lopen weer iets achter

De Britse coronavariant heeft in Nederland veel sneller dan eerder voorspeld de overhand genomen. Het RIVM denkt dat twee derde van alle met het coronavirus besmette personen dat coronatype heeft. Het gevolg is dat 'alleen met de grootst mogelijke voorzichtigheid' maatregelen kunnen worden versoepeld, stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

De nieuwe, besmettelijkere varianten gooien dus zoals verwacht roet in het eten. En dat terwijl de meest recente besmettingscijfers er op het eerste oog redelijk goed uit zien. Sinds een week is het aantal positieve coronatests in heel Nederland met twintig procent gedaald tot 28.628. Onze provincie loopt daar net als vorige week op achter. In Brabant nam het aantal besmettingen in een week tijd met dertien procent af tot 5063. Vorige week steeg het aantal besmettingen tegen de landelijke trend in juist lichtjes.

Opnieuw hebben veel minder mensen zich laten testen op het coronavirus dan de week ervoor. Dit kan betekenen dat de testbereidheid van mensen lager ligt, stelt het RIVM. Een andere reden kan zijn dat er simpelweg minder mensen met klachten zijn. Het percentage mensen dat positief testte blijft haast onveranderd tussen de elf en twaalf.

Daarmee concludeert het RIVM dat de stevige lockdown die we sinds 15 december kennen zijn vruchten afwerpt. Al is het effect van de avondklok en verdere beperking van bezoek nog niet duidelijk.

Het instituut benadrukt de zorgen die er zijn rond de diverse, besmettelijkere, coronavarianten. Die worden minder hard getroffen door de lockdown dan het 'klassieke' virus, dat we al langer kennen. Omdat de Britse mutatie B.1.1.7 inmiddels dominant is, verwachten experts dat de besmettingscurve binnenkort al oploopt. Dat leidt naar verwachting tot een nieuwe piek aan ziekenhuisopnames en sterfgevallen in maart of april.

Het beeld in de Brabantse ziekenhuizen ziet er net als het besmettingsniveau in onze provincie minder rooskleurig uit dan in heel Nederland. Landelijk nam het aantal opnames af, terwijl dat in onze provincie al twee weken op rij stijgt tot 250 in de afgelopen zeven dagen. Omdat ongeveer net zoveel patiënten naar huis mochten en zijn overleden, is de bedbezetting al wekenlang stabiel, zoals in onderstaande grafiek te zien is.

De verhouding tussen teruglopende geregistreerde positieve coronatests en het stijgende aantal ziekenhuisopnames is daarmee scheef, stelt een woordvoerder van het Regionaal Overleg Acute Zorg. Het lijkt er volgens hem sterk op dat de testbereidheid onder de mensen lager is.

Dinsdagavond houden premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge een nieuwe persconferentie. Daar zullen ze waarschijnlijk bekendmaken dat de harde lockdown met gesloten horeca, sportscholen en middelbare scholen voorlopig blijft. Tegelijkertijd zullen ze het einde van de avondklok aankondigen en meer uitleg geven over hoe en waarom de basisscholen en kinderopvang vanaf volgende week weer open mag.

