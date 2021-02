Scepsis over loslaten coronamaatregelen: 'We jojoën zo van versoepeling naar verzwaring'

Foto: Pexels vergroot

Het terugdraaien van coronamaatregelen zoals de avondklok is nu nog geen goed idee. Dat vinden viroloog Ab Osterhaus en oud-hoofd infectieziektebestrijding Jos van de Sande van GGD Hart voor Brabant. "We moeten het virus proberen verder terug te brengen. Nu jojoën we van versoepeling naar verzwaring en andersom", aldus Osterhaus.

Het heropenen van basisscholen en kinderopvang, het terugdraaien van de avondklok en afhalen bij niet-essentiële winkels toestaan. Dat zijn volgens diverse media versoepelingen die het kabinet tijdens de persconferentie van vanavond bevestigt.

Duidelijk is dat niet iedereen daar om staat te springen. Zo bekijken sommige scholen de heropening met argusogen. En ook wetenschappers zijn er niet onverdeeld blij mee. Een aantal leden van het OMT, dat het kabinet adviseert, vindt de risico's om de basisscholen te heropenen te groot. Zij willen de situatie, ook rondom de Britse virusvariant, het liefst nog een paar weken volgen met de huidige maatregelen.

Het kabinet wil de heropening met aanvullende testmaatregelen toch doorzetten. Maatschappelijke druk speelt hierin waarschijnlijk een rol.

"We hebben geen duidelijke exit-strategie en dat maakt het psychologisch lastig."

Viroloog Ab Osterhaus vindt net als het OMT dat in elk geval de andere huidige maatregelen van kracht moeten blijven. "We willen nu allemaal versoepelingen, omdat we een neergaande trend van besmettingen zien. Maar als die straks weer stijgen, kom je over een paar weken op het punt dat je moet praten over extra maatregelen. Zo jojoën we van versoepeling naar verzwaring en andersom. Dat is geen goed idee. We hebben geen duidelijke exit-strategie en dat maakt het psychologisch lastig. Wat mij betreft dringen we het virus eerst nog verder terug. Het is goed om de avondklok te verlengen."

Gepensioneerd hoofd infectieziektebestrijding Jos van de Sande van GGD Hart voor Brabant vergelijkt de besmettings- en maatregelcurve met die van een zaagvorm. "Als de besmettingsgraad omhoog gaat, voegen we maatregelen toe. En als die omlaag gaat, schalen we af. Het is niet meer bij te houden en dat doet iets met mensen als het gaat om het opvolgen van de maatregelen."

Dat het aantal coronabesmettingen zal stijgen, daar zijn experts het over eens. Zo verwacht het OMT in maart of april een nieuwe ziekenhuispiek. Dat heeft te maken met de opmars van de besmettelijkere Britse coronavariant in ons land. Twee derde van de met corona besmette mensen heeft dit virustype, maakte het RIVM dinsdag bekend. Hierdoor zal de virusdruk ook sneller dan verwacht toenemen.

"Het is beter nu te wachten met afschalen en te kijken hoe het gaat."

Toch is dat mogelijk niet direct terug te zien in de coronacijfers. Het aantal mensen dat zich laat testen, neemt al wekenlang af. Een van de redenen kan zijn dat de testbereidheid lager ligt. Een andere verklaring kan zijn dat minder mensen klachten hebben.

Bovendien heeft de GGD, sinds het datalek ontdekt is, interne werkprocessen veranderd. Die zorgen voor een vertraging in de snelheid waarmee testuitslagen worden doorgegeven. Onbekend is wat daarvan het effect is op de coronacijfers van deze week.

Mede vanwege die onzekerheid kijken Osterhaus en Van de Sande met name naar de aantallen ziekenhuisopnames per dag. Die zijn volgens hen 'harder', omdat iemand die ziekenhuishulp nodig heeft niet snel zal kiezen er niet heen te gaan.

Van de Sande: "Gelukkig dalen die landelijk ook, maar niet zo vlug als de besmettingscijfers. Dat is een teken aan de wand: in verhouding laten minder mensen zich testen dan je zou verwachten. De situatie is nu wat onzeker. Het is beter nu te wachten met afschalen en te kijken hoe het gaat, voordat het straks 'ineens' slechter gaat en je weer strengere maatregelen moet invoeren."

