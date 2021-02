Militairen plegen ontucht met collega-cadet: justitie eist voorwaardelijke celstraf

Koninklijke Militaire Academie in Breda (foto: Kevin Cordewener). vergroot

Tegen drie militairen is maandag een voorwaardelijke celstraf van zes weken geëist wegens ontucht met een collega-cadet op de Koninklijke Militaire Academie in Breda in 2016. De militairen (23, 23 en 24) waren daar in opleiding.

Madhavi Raaijmakers & ANP Geschreven door

Uit verklaringen van betrokkenen blijkt dat het slachtoffer na een avond stappen op een bank lag te slapen. De verdachten besloten op dat moment om seksuele handelingen met de man te plegen. Daarvan verspreidden zij foto's en een filmpje. Het slachtoffer heeft van het incident niets meegekregen, hij verkeerde al die tijd in bewusteloze toestand.

Seksueel misbruikt

Volgens de aanklacht werd het slachtoffer uitgekleed en gefilmd terwijl de drie hem aftrekbewegingen lieten maken in zijn slaap. Ook zou hij seksueel zijn misbruikt met een haarborstel. "Het slachtoffer bevond zich in een kwetsbare, zwakke positie", zei de officier van justitie maandag voor de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem. "Aanranding is een strafbaar feit en dit is niet goed te praten, ook niet als het grappig is bedoeld."

Bij de strafeis hield het Openbaar Ministerie er rekening mee dat het incident inmiddels vijf jaar geleden is gebeurd.

Schaamte

In november 2019 verschenen de drie al eens voor de militaire rechtbank. Het slachtoffer riep toen de krijgsmacht op om strikter de bezem te halen door aspirant-officieren. ''Ik schaam mij voor wat er is gebeurd met mij, maar ook voor wat dit doet met de goede reputatie van de krijgsmacht, die voor 99 procent bestaat uit militairen die juist een goed hart hebben voor de samenleving.''

KMA vaak in opspraak

De ontuchtzaak die in 2016 speelde, is niet de eerste affaire waarmee de KMA in de publiciteit komt. In augustus 2019 werd een onderofficier van de KMA geschorst omdat hij een student een kaakslag gaf. En in mei van datzelfde jaar kwam naar buiten dat een pelotonscommandant van de KMA geschorst thuis zat omdat hij meerdere seksuele relaties zou hebben aangeknoopt met leerlingen.

