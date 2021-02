Gigantische projectie moet Eindhoven Centraal opfleuren na gitzwarte rellen

Het station is een baken van licht (foto: Raymond Merkx) vergroot

Een enorme projectie op Eindhoven Centraal moet de stad letterlijk doen stralen in deze donkere tijden. Studenten projecteren positieve boodschappen op het door rellen zwaargetroffen station. "Eindhoven is kei gaaf!", weet student Mayke Scheffer.

Het baken van licht is van veraf te zien. Het idee komt van Mayke Scheffer en Gijs Neerhof, allebei student aan de Technische Universiteit Eindhoven. "Ik werd echt verdrietig van de rellen. Dit is gewoon niet Eindhoven!", vertelt de 22-jarige Mayke. "Dit is niet waar ik woon!"

En dus was het idee om iets positiefs neer te zetten snel geboren. "We willen op deze manier als studenten laten zien hoe gaaf de stad is. Ik hoop gewoon dat mensen even glimlachen en dat we mensen blij kunnen maken met dit gebaar."

Volgens Scheffer zijn veel studenten bovendien somber door de coronamaatregelen. "We hebben al maanden lang niets kunnen organiseren. Ook voor hen is dit een mooi steuntje in de rug." De bedoeling is dat inwoners teksten insturen als liefdesverklaring aan hun stad.

Het indienen van suggesties voor de projectie van #Eindhovenis kan via het Instagram-account @eindhoven_is. De mooiste teksten worden geprojecteerd op de zijkant van het station en de bijbehorende kloktoren, ondersteund met mooie beelden. De projectie is nog een week te zien. In totaal werkten dertig studenten van de TU/e en Fontys mee.

Afgelopen zondag liep het zwaar uit de hand in de binnenstad van Eindhoven. Wat begon met een oproep om ‘koffie te drinken’ in Eindhoven, ontaardde in rellen op het 18 Septemberplein en rondom het Stationsplein. Honderden relschoppers keerden zich tegen de politie, gooiden met stenen naar ME, vernielden spullen en plunderden zelfs winkels.

