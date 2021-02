Coronanieuws: Britse variant van het coronavirus rukt harder op dan eerder gedacht

Bijna 350.000 Nederlanders zijn ingeënt tegen Corona (foto: Tessel Linders). vergroot

Ook deze dinsdag houden we je via dit overzicht op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op coronagebied in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Aan de avondklok komt vanaf volgende week woensdag een einde, zo wordt gezegd

Duizenden leraren hebben aangegeven dat ze eerst gevaccineerd willen worden voordat ze weer voor de klas gaan staan.

In Brabant zijn tussen zondag en maandag 557 nieuwe coronabesmettingen geteld.

7.43 - Britse variant rukt nog harder op

De Britse variant van het coronavirus rukt harder op dan eerder gedacht. Dat zegt viroloog Chantal Reusken van het RIVM in het AD. "Op basis van wat we nu zien, denken we dat de Britse variant binnen nu en een week de overhand krijgt. Het gaat sneller dan we dachten."

6.00 – 26.500 medewerkers acute zorg dubbel ingeënt

De ziekenhuizen hebben bij 26.500 medewerkers in de acute zorg de tweede vaccinatie gezet. In de eerste ronde ontvingen ruim 40.000 acute zorgmedewerkers een prik. Het gaat om medewerkers van de IC, SEH, ambulance en Covid-afdeling.

Daarnaast hebben de ziekenhuizen inmiddels 7000 huisartsen en medewerkers van huisartsenposten een eerste prik gegeven. Deze week komen er voor deze groep meer vaccins beschikbaar en krijgen nog ongeveer 8000 huisartsen een eerste vaccinatie.

Maandagavond bleek dat de nieuwe manier waarop de overheid het aantal tot nog toe toegediende coronavaccins inschat, ertoe heeft geleid dat duizenden prikken dubbel zijn geteld. Bij een update van het coronadashboard is de fout hersteld en komt het totaalcijfer op 343.881 injecties.

5.00 – ‘Tekort aan arbeidsmigranten dreigt’

In Nederland dreigt, mede vanwege de coronacrisis, een tekort aan arbeidsmigranten te ontstaan. Dat zegt Jurriën Koops, directeur van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) in NRC Handelsblad.

"Coronabrandhaarden in slachthuizen, arbeidsmigranten die hutjemutje wonen op vakantieparken en in oude barakken. En vervolgens opeengepakt in busjes naar hun werk moeten. Corona heeft de situatie van arbeidsmigranten in Nederland vorig jaar onder een vergrootglas gelegd. Het lijkt alsof de misstanden in onze branche de norm zijn, maar dat is echt niet geval. Als we niet beter voor onze arbeidsmigranten zorgen, komen ze op een gegeven moment niet meer naar Nederland", aldus Koops.

De Tweede Kamer debatteert woensdag over de situatie van arbeidsmigranten en het rapport van Emile Roemer uit Boxmeer.

3.30 – Aantal coronagevallen blijft dalen

Ondanks de opmars van vooral de Britse variant blijft het aantal coronagevallen nog dalen. In de afgelopen week zijn ongeveer 29.000 positieve tests geregistreerd, het laagste aantal sinds begin oktober. Het exacte aantal komt later deze dinsdag in de wekelijkse update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het instituut meldde vorige week dat het 35.635 meldingen van positieve tests had gekregen in de zeven dagen ervoor. Dat komt neer op gemiddeld ongeveer 5090 gevallen per etmaal. In de zes dagen daarna zijn 25.061 besmettingen vastgesteld, gemiddeld 4177 per etmaal. Het wordt de zesde week op rij waarin het aantal positieve tests afneemt.

0.10 Eén op zeven Nederlanders werkt (wel eens) ‘s nachts

Eén op de zeven werkende Nederlanders draait soms of geregeld nachtdiensten. Het merendeel moet hiervoor 's nachts ook de deur uit. Deze nachtwerkers moeten op dit moment dus ook verklaringen bij zich hebben om te bewijzen dat het noodzakelijk is dat ze tijdens de avondklok op pad gaan.

Onder anderen bij kelners en barpersoneel was een daling te zien, omdat zij vanwege de coronamaatregelen een groot deel van het jaar niet konden werken. Nachtwerk komt vooral veel voor bij mensen in de zorg. Eén op de tien mensen die 's nachts moeten werken, doet dat vanuit huis. De rest moet 's nachts op pad naar hun werkplek of naar wisselende locaties.

0.15 Jaaromzet winkelbedrijven blijft stijgen

De jaaromzet van winkelbedrijven zat afgelopen jaar in de lift. Maar toch zijn ondernemers in detailhandel negatief over het huidige economische klimaat. Volgens het CBS voorziet ruim een derde van de winkeliers een daling van de omzet in het eerste kwart van dit jaar. Daarbij zal het economisch klimaat volgens een op de acht ondernemers verslechteren.

De jaaromzet van de winkelbedrijven steeg in 2020 met bijna 6 procent, waarmee voor het zevende jaar op rij sprake is van groei. De foodsector zag zijn omzet met bijna 7 procent groeien en was daarmee de sterkste stijger. Niet alleen supermarkten deden goede zaken, ook bij speciaalzaken zoals slagers, groenteboeren, kaaswinkels en slijterijen nam de omzet in het slotkwartaal van 2020 toe. Non-food zette vorig jaar ongeveer net zoveel om als een jaar eerder.

