Harde lockdown verlengd tot 2 maart, besluit over avondklok valt later

vergroot

Ook deze dinsdag houden we je via dit overzicht op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op coronagebied in Brabant en daarbuiten.

Redactie Geschreven door

De hoofdpunten:

Vanaf zeven uur is er een persconferentie, die volg je hier

Kabinet verlengt lockdown in ieder geval tot 2 maart

Middelbare scholen blijven dicht tot tenminste 1 maart

547 nieuwe besmettingen in Brabant

RIVM: Britse variant veroorzaakt nu twee derde besmettingen

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina

19.17 - Routekaarten worden weer ingezet

De regionale aanpak van het coronavirus keert met de nieuwe routekaart weer terug. Eerder stapte het kabinet juist van deze aanpak af omdat het niet goed werkte. Een routekaart geeft aan in welke volgorde maatregelen worden opgeheven of aangescherpt, op basis van de besmettingscijfers. Deze kent vier niveaus, van laag naar hoog: waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. In elk niveau worden de maatregelen steeds verder aangescherpt. Wel geldt in alle fases een alcoholverbod in het openbaar van middernacht tot 06.00 uur.

Als er twee of minder regio's het niveau 'ernstig' of 'zeer ernstig' bereiken kunnen er regionaal maatregelen worden genomen. Die worden dan wel landelijk vastgesteld. De nationale aanpak gaat gelden als de situatie in drie of meer regio's als 'ernstig' of 'zeer ernstig' gekwalificeerd kan worden. Dat moet voorkomen dat de besmettingsaantallen verder oplopen en ziekenhuizen het te druk krijgen.

19.15 - Levering vaccinaties valt komende tijd ook nog tegen

De Jonge benadrukt het belang van zo snel mogelijk en zo veel mogelijk mensen van de kwetsbare groepen te vaccineren. Maar de eerste maanden van dit jaar kregen we fors minder vaccins geleverd dat we hadden verwacht. Ook komende tijd moeten we nog rekening houden met tegenvallende leveringen volgens De Jonge.

19.09 - Besluit over avondklok valt later

Het overgrote deel van de mensen houdt zich volgens Rutte netjes aan de regels. Dat is te zien aan het feit dat het vanaf negen uur 's avonds echt rustig is buiten, vanwege de avondklok. Eind deze week komt er een definitieve beslissing over of de avondklok wel of niet wordt geschrapt op 10 februari, nadat het OMT advies heeft uitgebracht. Zo is er meer tijd om te kijken of de besmettingen blijven stijgen en hoeveel effect de avondklok heeft gehad. Voor verlening van de avondklok is instemming van de Tweede Kamer nodig.

19.07 - Afhalen weer mogelijk bij alle winkels

Winkels blijven gesloten, maar vanaf 10 februari wordt bestellen en afhalen mogelijk voor alle winkels en alle producten. Die bestellingen moeten vanuit huis gebeuren, dus via internet of de telefoon. Mensen moeten in hun eentje komen en binnen een vooraf afgesproken tijdslot de spullen ophalen. De afhaalpunten zijn buiten en er moet ten minste vier uur zitten tussen het moment van bestellen en afhalen. volgens Rutte is dat om 'funshoppen' te voorkomen.

Alle niet-essentiële winkels, zoals kledingwinkels en boekwinkels, zijn sinds medio december gesloten. Op dit moment kunnen klanten wel spullen bestellen, maar die moeten dan worden thuisbezorgd. Afhalen is niet toegestaan.

19.05 - Scholen weer open

De basisscholen en kinderopvang mogen vanaf maandag weer open. Kinderen dragen individueel namelijk minder bij aan besmettingen dan volwassenen, ook bij de Britse variant. Er zijn wel strikte voorwaarden. Zo moet de hele klas vijf dagen in quarantaine zodra één leerling besmet blijkt met het coronavirus. Pas na een negatieve test kunnen ze weer naar school komen. Er moeten ook sneltesten beschikbaar komen voor leerkrachten.

Buitenschoolse opvang en voorgezet onderwijs zijn nog te risicovol om te openen. Maar de buitenschoolse opvang blijft wel open voor de noodopvang. Als het kan gaan middelbare scholen weer zo snel mogelijk open, in ieder geval pas na de voorjaarsvakantie, oftewel 1 maart.

Het nieuws dat basisscholen weer open mogen, werd bij scholenkoepels overigens niet met enthousiasme ontvangen. Er zijn grote zorgen over het welzijn en de gezondheid van leerkrachten. Zo zei bestuurder Arnoud Wever van scholenkoepel PCPO Midden Brabant eerder tegen Omroep Brabant: "Ik snap het niet. We maken ons druk om de nieuwe varianten van het virus. Minister De Jonge zegt dat de zorg het aankan. Daarmee zegt hij eigenlijk dat er plek is in de ziekenhuizen voor zieke leerkrachten. Dat hebben we dan te accepteren."

19.04 - Lockdown verlengd

"We zijn tot de conclusie gekomen dat het onvermijdelijk is de huidige lockdown te verlengen tot tenminste 2 maart", aldus Rutte. Op 23 februari is opnieuw een persconferentie waarin wordt uitgelegd of de dit dan ook echt versoepeld wordt. De lockdown gold oorspronkelijk tot 9 februari. De verlening betekent dat onder meer horeca, musea, bioscopen en contactberoepen zoals kappers tot die tijd dicht blijven.

Wachten op privacy instellingen...

19.03 - Britse variant neemt het razendsnel over

Rutte spreekt over een 'spannende en onzekere fase' van de coronacrisis. De besmettingen dalen, maar doorrekeningen wijzen volgens Rutte op een derde golf die onvermijdelijk op ons af lijkt te komen. De Britse variant neemt het razendsnel over: op dit moment is al twee derde van alle nieuwe besmettingen in ons land van de Britse variant. Volgens wetenschappelijke inzichten is deze variant anderhalf keer besmettelijker dan de oude variant.

Zonder die mutatie zou het kabinet de teugels meer laten vieren, maar deze snelle opkomst maakt dat het kabinet hier terughoudend in is. De besmettingsgraad van die variant ligt veel hoger. Elke 100 personen besmetten gemiddeld zo'n 130 personen, terwijl het aantal besmettingen met de 'oude variant' juist langzaam afneemt. "Om de snelle opkomst van de Britse variant kunnen we niet heen", zei de premier tijdens de persconferentie.

18.58 - Persconferentie over coronamaatregelen

Vanaf zeven uur houden demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge weer een persconferentie over de coronamaatregelen. Hier wordt onder meer gesproken over de basisscholen en kinderopvang. Die gaan maandag 8 februari weer open. Ook wordt de lockdown verlengd tot in ieder geval 2 maart.

17.15 - 'Kabinet wil versneld vaccineren, minder voorraad'

Het kabinet wil het vaccineren tegen het coronavirus versnellen door nog minder voorraad aan te houden. Dat zeggen ingewijden tegen de NOS. Hoe dat precies geregeld wordt verschilt per vaccin, maar de bedoeling is om alle leveringen die binnenkomen direct te gebruiken voor de eerste vaccinatie.

Wat Pfizer betreft stapt het kabinet af van de strategie om per twee eerste prikken die zijn gezet, één tweede prik op voorraad te hebben. Het beleid wordt nu om voor enkele dagen voorraden aan te houden, met de verwachting dat die tijdig worden aangevuld.

16.45 - Coronadashboard: tot nog toe 375.908 prikken tegen corona gezet

In Nederland zijn volgens het coronadashboard van de overheid inmiddels 375.908 vaccins tegen het coronavirus toegediend. Dit totaalcijfer bevat een "rekenkundige aanname". Het ministerie van Volksgezondheid baseert sinds afgelopen weekend een gedeelte van het vaccinatiecijfer op een schatting. Dat zou een betrouwbaarder getal opleveren. Meteen na de invoering van het nieuwe systeem maakte het ministerie echter een fout, door 17.550 prikken dubbel te tellen.

De hele methodiek kon vervolgens rekenen op stevige kritiek, onder meer van de oppositie in de Tweede Kamer. Diverse partijen reageerden sceptisch op de hogere getallen die deze werkwijze oplevert.

15.50 - Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stabiel

Het totale aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is de afgelopen 24 uur stabiel gebleven. Ze behandelen momenteel 2269 mensen met Covid-19, de longziekte die door het virus wordt veroorzaakt. Dat is er één minder dan maandag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS)

Op de intensive cares werd het iets rustiger: daar liggen nu 629 ernstig zieke coronapatiënten, tien minder dan een dag eerder. Op verpleegafdelingen kwamen er negen patiënten bij.

15.28 - Afgelopen etmaal weer minder besmettingen dan gemiddeld

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het afgelopen etmaal 3592 positieve coronatests geregistreerd. Dat zijn er minder dan gemiddeld in de afgelopen week, maar iets meer dan maandag. Toen noteerde het instituut 3280 nieuwe besmettingen, het laagste aantal sinds eind september. In de afgelopen zeven dagen zijn in totaal 28.628 nieuwe coronagevallen geregistreerd.

Dat komt neer op gemiddeld 4090 positieve tests per etmaal. Dit cijfer daalt al sinds 22 december gestaag. In Rotterdam kwam met 147 positieve testresultaten het hoogste aantal nieuwe besmettingen aan het licht. In Amsterdam werden 135 mensen positief getest, in Den Haag 73 en in Tilburg 64. Het aantal aan Covid-19 gerelateerde sterfgevallen steeg het afgelopen etmaal met 83.

Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden, want meldingen komen soms met vertraging binnen. Op dinsdag is het aantal meldingen vaak hoger dan op maandag. Vorige week meldde het RIVM op dinsdag 87 sterfgevallen.

15.25 - 547 nieuwe besmettingen in Brabant

In Brabant zijn sinds maandag 547 nieuwe coronabesmettingen geteld. Dat blijkt uit de dagelijkse cijfers van het RIVM. Gisteren werden er 557 nieuwe besmettingen gemeld. Dat aantal is vandaag bijgesteld naar 554.

Wachten op privacy instellingen...

15.17 - 'Kabinet verlengt lockdown in ieder geval tot 2 maart'

Het kabinet verlengt de harde lockdown in ieder geval tot 2 maart, bevestigen ingewijden na berichtgeving hierover van RTL Nieuws. Dat betekent dat winkels, horeca, musea en bioscopen tot die tijd dicht blijven. Ook contactberoepen zoals kappers mogen tot 2 maart nog niet aan de slag. Premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge zullen dat dinsdagavond officieel bekendmaken.

15.16 - RIVM: Britse variant dominant, pas op met versoepelingen

De Britse variant veroorzaakt nu al twee derde van alle coronabesmettingen in Nederland, vermoedt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het instituut waarschuwt dat 'het versoepelen van maatregelen alleen met de grootst mogelijke voorzichtigheid kan' . De Britse variant is een stuk besmettelijker en dat gooit ' roet in het eten' , aldus het RIVM.

Op het eerste gezicht zien de weekcijfers die het instituut dinsdag naar buiten bracht er gunstig uit: het aantal nieuwe besmettingen was afgelopen week 20 procent lager dan een week eerder. In totaal registreerde het RIVM 28.628 positieve testresultaten. De Britse variant verspreidt zich echter zo snel, dat met het huidige tempo snel weer een stijging van het aantal besmettingen valt te verwachten

. Het zogeheten reproductiegetal van de gemuteerde versie ligt ruim boven de 1. Op 15 januari was dat getal 1,28, becijfert het RIVM. Dat betekent dat 100 besmette mensen gemiddeld 128 anderen aansteken.

15.15 - Afgelopen week 5063 Brabantste coronabesmettingen

De afgelopen week zijn er 5063 Brabantste coronabesmettingen geregistreerd. Dat is het laagste aantal in weken. Vorige week ging het nog om 5744 besmettingen. De week met de meeste besmettingen was die tussen 15 en 22 december, met 11658 besmettingen.

15.03 - 'Vaccinatie is een feestje voor veel bewoners instellingen'

Veel bewoners van verpleeghuizen en andere instellingen ervaren hun vaccinatie tegen het coronavirus als "een feestje", zegt voorzitter Jacqueline de Groot van Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde. Ze kijkt tevreden terug op het begin van de vaccinaties. "Het vaccineren werd gezien als het begin van het einde van deze vervelende tijd. In veel huizen werd dit ingeluid met koffie en gebak", omschrijft De Groot de stemming.

In de afgelopen week werden in de verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een beperking meer dan 75.000 mensen gevaccineerd, melden Verenso en de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG). Twaalf instellingen waren een week eerder al van start gegaan. In totaal hebben nu ruim 90.000 mensen in de instellingen een prik gekregen. Voor een adequate bescherming zijn twee doses nodig.

14.20 - Winkelbedrijven wachten mogelijke versoepelingen in spanning af

Winkelbedrijven wachten in spanning af op het definitieve besluit van het kabinet om het ophalen van vooraf bestelde producten bij winkels weer toe te staan. De omzet die click and collect zal genereren is naar verwachting lang niet genoeg om de verloren omzet van winkelsluitingen te compenseren, evengoed wordt de stap alom gezien als een eerste op weg naar herstel.

Bij schoenenketen VanHaren wachten ze het definitieve besluit van het kabinet met spanning af. De schoenenverkoper heeft al een bel-en-besteldienst waarmee klanten uit de lokale winkelvoorraad kunnen bestellen. Het passen en ruilen van schoenen is op deze manier niet mogelijk. Retourneren kan pas weer als de fysieke winkels open zijn.

Het bedrijf kon nog niet zeggen of deze dienst na de versoepeling van de maatregelen blijft bestaan. Ook Dille & Kamille heeft een bel-en-besteldienst. Volgens de huis-tuin-en-keukenwinkel blijft deze dienst ook bestaan als het ophalen van bestellingen bij de winkel wordt toegestaan. Het bedrijf is druk met de planning vanwege de aanstaande versoepelingen.

13.35 KNVB wil amateurcompetities weer opstarten

De KNVB wil voor de amateurverenigingen kleinschalige regionale competities organiseren voor het vervolg van het huidige seizoen: de KNVB Regio Cup. Dit gebeurt in elk geval voor de teams die niet in de eerste tot en met de vijfde klasse spelen, maar in de overige klassen. Dit geldt ook voor de junioren en pupillen.

De regionale aanpak zorgt voor minder lange reisafstanden en vergroot de kans op aantrekkelijke lokale derby’s.

Voor de hoogste klassen liggen er nog scenario’s op tafel waarin het huidige seizoen een vervolg krijgt. De KNVB publiceert woensdag een routekaart met alle deadlines en mogelijkheden voor alle competities.

13.22 België adviseert mondkapje op het werk

Het is raadzaam op kantoor een mondkapje te dragen, ook tijdens het telefoneren en gesprekken met collega's, zelfs op meer dan anderhalve meter afstand. Volgens de adviesgroep van de Belgische gezondheidsautoriteiten zijn stoffen kapjes en wegwerpmaskers de beste keuze. Sjaals of kapjes met een ventiel worden niet meer toegestaan op plaatsen waar het dragen van een mondkapje in België verplicht is, zoals het openbaar vervoer, in winkels en op middelbare scholen. Volgens viroloog Steven Van Gucht worden tijdens het praten de meeste speekseldruppeltjes uitgestoten en bewijzen mondkapjes op dat moment hun nut tegen mogelijke besmetting.

13.11 Slob: scholen gaan open

Het is de bedoeling dat volgende week maandag alle basisscholen en kinderopvangcentra opengaan, zegt demissionair onderwijsminister Arie Slob. Niet alle leraren willen nu weer voor de klas, onder meer omdat ze zorgen hebben of het openen van de scholen wel veilig en haalbaar is. Een grote groep van hen vindt dat de risico's te groot zijn.

Slob maakt woensdag bekend welke aanvullende maatregelen er nodig zijn om de risico's zo klein mogelijk te houden. Daar is nu nog volop overleg over. Maar "alles is erop gericht om maandag 8 februari alle basisscholen en kinderopvanglocaties te openen voor alle kinderen", zegt hij.

12.48 Corona raakt driekwart van de bedrijven

De coronapandemie heeft zeker driekwart van de Nederlandse bedrijven in meer of mindere mate geraakt. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV op basis van een enquête onder bijna 2800 bedrijven. Werkzaamheden vielen stil, thuiswerken werd de norm en ondernemers moesten aanpassingen doorvoeren voor de 1,5 meterregel.

Van alle bedrijven die vorig jaar zijn geraakt door de coronacrisis, geeft de helft aan dat het werk gedeeltelijk of helemaal wegviel. Vooral in de horeca en de sector voor cultuur, sport en recreatie was dit het geval, met het wegvallen van werk bij respectievelijk 80 procent en 85 procent van de bedrijven.

12.37 - Nog volop overleg over openen van scholen

Basisscholen gaan maandag weer open, maar de vraag is nog hoe ze dat precies moeten gaan aanpakken. Daarover wordt dinsdag nog volop overleg gevoerd, zowel in Den Haag als elders. "Wij willen bijvoorbeeld graag weten welke maatregelen verplicht zijn en welke een advies", zegt een woordvoerder van de PO-Raad, de vereniging van schoolbesturen in het basisonderwijs. "Iedereen overlegt momenteel met iedereen, het is een grote bijenkorf."

11.50 - Economie in Europa krimpt

De economie van de eurozone is in coronajaar 2020 met 6,8 procent gekrompen. Lockdowns tegen de verspreiding van het virus zorgden in het voorjaar nog voor de sterkste krimp ooit gemeten. Na een sterk herstel door versoepelingen na de zomer, zette in de laatste drie maanden van het jaar de neergang weer in.

11.48 - 'Maak afhalen niet te moeilijk'

Het besluit van het kabinet om het vooraf bestellen en afhalen van spullen mogelijk te maken bij winkelbedrijven moet niet gepaard gaan met te veel regels. Volgens Eus Peters, directeur van de Raad voor de Nederlandse Detailhandel (RND) is het zaak de afspraken zo simpel mogelijk te houden. Daarbij kunnen winkelbedrijven prima zelf beslissen hoe een en ander 'coronaproof' kan worden ingericht.

11.42 - 386 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

In de Brabantse ziekenhuizen zijn in de afgelopen 24 uur 50 nieuwe coronapatiënten opgenomen, een meer dan een dag eerder. Dat maakte het ROAZ dinsdagochtend bekend. In totaal liggen er nu 386 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen, een meer dan maandag. De voorbije 24 uur zijn acht patiënten overleden. 41 coronapatiënten werden uit het ziekenhuis ontslagen en 7 patiënten werden overgeplaatst.

11.18 - Sneller vaccineren van zorgpersoneel in de wijk

Het nog langer uitstellen van de vaccinatie van zorgmedewerkers in de wijk is onverantwoord. Dat stelt ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties uit vrees voor het opnieuw wijzigen van de vaccinatiestrategie door minister De Jonge van VWS.

ActiZ roept de minister op om de eerder gemaakte afspraken na te komen: de zorgprofessionals in de wijk zo snel als mogelijk te vaccineren en de vaccinatie van deze groep ook snel af te ronden.

11.11 - Voetbalsupporters helpen politie niet meer

Supportersgroep Angel Side van MVV is boos om de boetes die de politie afgelopen zondag uitdeelde, toen de groep door Maastricht wandelde om eventuele relschoppers af te schrikken. De woede over het optreden van de politie is zo groot, dat Angel Side geen mogelijkheid ziet om komende zondag mogelijke relschoppers af te schrikken bij een demonstratie tegen de coronamaatregelen.

De politie gaf afgelopen zondag 56 supporters een bon omdat ze te weinig afstand hielden.

10.38 - Invictus Games weer afgelast

De Invictus Games kunnen dit jaar opnieuw niet doorgaan als gevolg van de coronapandemie. Het internationale sportevenement voor militairen met blijvend letsel zou vorig jaar mei al worden gehouden in Den Haag, maar moest toen ook al worden uitgesteld.

10.10 - Open basisonderwijs pas na vaccinatie

Een petitie om het basisonderwijs pas te heropenen nadat het onderwijspersoneel is gevaccineerd tegen corona, is dinsdag al ruim 25.000 keer ondertekend. Een grote groep onderwijzers stelt dat er een bovengemiddeld risico op besmetting is zonder vaccinatie en dat het onjuist is dat jonge kinderen het virus niet kunnen doorgeven.

8.58 - Huisartsen worden ingeënt in drie ziekenhuizen

In drie ziekenhuizen in Brabant worden zaterdag huisartsen ingeënt. Het is de bedoeling om die dag ongeveer 2100 huisartsen, huisartsen in opleiding, verpleegkundig specialisten huisartsenzorg en chauffeurs van huisartsenposten te vaccineren. Dit gebeurt in het Amphia Ziekenhuis in Breda, het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg.

“Wij vinden het belangrijk dat het publiek dit weet en hoort, omdat het kan bijdragen aan het gevoel van patiënten dat het veilig is om je huisarts te bezoeken zonder dat je daarbij het risico loopt besmet te worden op de huisartsenpraktijk”, aldus Ronald Morshuis, huisarts in Drunen, die deze dag coördineert.

8.35 Curaçao voert avondklok in

De regering van Curaçao heeft besloten de geldende coronamaatregelen met nog drie weken te verlengen. Daarbij gaat het onder meer om een avondklok van 11 uur s avonds tot half vijf s ochtends, beperkende maatregelen voor restaurants en casino's en een verplichting van mondkapjes in de openbare ruimte. De regering is bang voor de komst van nieuwe coronavarianten, zoals de Britse of Braziliaanse.

7.43 - Britse variant rukt nog harder op

De Britse variant van het coronavirus rukt harder op dan eerder gedacht. Dat zegt viroloog Chantal Reusken van het RIVM in het AD. "Op basis van wat we nu zien, denken we dat de Britse variant binnen nu en een week de overhand krijgt. Het gaat sneller dan we dachten."

6.00 – 26.500 medewerkers acute zorg dubbel ingeënt

De ziekenhuizen hebben bij 26.500 medewerkers in de acute zorg de tweede vaccinatie gezet. In de eerste ronde ontvingen ruim 40.000 acute zorgmedewerkers een prik. Het gaat om medewerkers van de IC, SEH, ambulance en Covid-afdeling.

Daarnaast hebben de ziekenhuizen inmiddels 7000 huisartsen en medewerkers van huisartsenposten een eerste prik gegeven. Deze week komen er voor deze groep meer vaccins beschikbaar en krijgen nog ongeveer 8000 huisartsen een eerste vaccinatie.

Maandagavond bleek dat de nieuwe manier waarop de overheid het aantal tot nog toe toegediende coronavaccins inschat, ertoe heeft geleid dat duizenden prikken dubbel zijn geteld. Bij een update van het coronadashboard is de fout hersteld en komt het totaalcijfer op 343.881 injecties.

5.00 – ‘Tekort aan arbeidsmigranten dreigt’

In Nederland dreigt, mede vanwege de coronacrisis, een tekort aan arbeidsmigranten te ontstaan. Dat zegt Jurriën Koops, directeur van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) in NRC Handelsblad.

"Coronabrandhaarden in slachthuizen, arbeidsmigranten die hutjemutje wonen op vakantieparken en in oude barakken. En vervolgens opeengepakt in busjes naar hun werk moeten. Corona heeft de situatie van arbeidsmigranten in Nederland vorig jaar onder een vergrootglas gelegd. Het lijkt alsof de misstanden in onze branche de norm zijn, maar dat is echt niet geval. Als we niet beter voor onze arbeidsmigranten zorgen, komen ze op een gegeven moment niet meer naar Nederland", aldus Koops.

De Tweede Kamer debatteert woensdag over de situatie van arbeidsmigranten en het rapport van Emile Roemer uit Boxmeer.

3.30 – Aantal coronagevallen blijft dalen

Ondanks de opmars van vooral de Britse variant blijft het aantal coronagevallen nog dalen. In de afgelopen week zijn ongeveer 29.000 positieve tests geregistreerd, het laagste aantal sinds begin oktober. Het exacte aantal komt later deze dinsdag in de wekelijkse update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het instituut meldde vorige week dat het 35.635 meldingen van positieve tests had gekregen in de zeven dagen ervoor. Dat komt neer op gemiddeld ongeveer 5090 gevallen per etmaal. In de zes dagen daarna zijn 25.061 besmettingen vastgesteld, gemiddeld 4177 per etmaal. Het wordt de zesde week op rij waarin het aantal positieve tests afneemt.

0.10 Eén op zeven Nederlanders werkt (wel eens) ‘s nachts

Eén op de zeven werkende Nederlanders draait soms of geregeld nachtdiensten. Het merendeel moet hiervoor 's nachts ook de deur uit. Deze nachtwerkers moeten op dit moment dus ook verklaringen bij zich hebben om te bewijzen dat het noodzakelijk is dat ze tijdens de avondklok op pad gaan.

Onder anderen bij kelners en barpersoneel was een daling te zien, omdat zij vanwege de coronamaatregelen een groot deel van het jaar niet konden werken. Nachtwerk komt vooral veel voor bij mensen in de zorg. Eén op de tien mensen die 's nachts moeten werken, doet dat vanuit huis. De rest moet 's nachts op pad naar hun werkplek of naar wisselende locaties.

0.15 Jaaromzet winkelbedrijven blijft stijgen

De jaaromzet van winkelbedrijven zat afgelopen jaar in de lift. Maar toch zijn ondernemers in detailhandel negatief over het huidige economische klimaat. Volgens het CBS voorziet ruim een derde van de winkeliers een daling van de omzet in het eerste kwart van dit jaar. Daarbij zal het economisch klimaat volgens een op de acht ondernemers verslechteren.

De jaaromzet van de winkelbedrijven steeg in 2020 met bijna 6 procent, waarmee voor het zevende jaar op rij sprake is van groei. De foodsector zag zijn omzet met bijna 7 procent groeien en was daarmee de sterkste stijger. Niet alleen supermarkten deden goede zaken, ook bij speciaalzaken zoals slagers, groenteboeren, kaaswinkels en slijterijen nam de omzet in het slotkwartaal van 2020 toe. Non-food zette vorig jaar ongeveer net zoveel om als een jaar eerder.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.