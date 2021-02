Deze kapper mag nog steeds niet open: 'Toch wel weer even doorbijten'

Kapper Henry Gijzen kan voorlopig nog niet aan het werk (foto: Omroep Brabant). vergroot

Voor kapper Henry Gijzen uit Etten-Leur is het dinsdagavond toch weer even slikken. Anderhalve maand is zijn zaak al dicht en dat blijft voorlopig nog even zo omdat tijdens de coronapersconferentie geen versoepelingen voor contactberoepen zijn aangekondigd. "Als er een maand bijkomt, is dat toch wel weer even doorbijten."

Gijzen heeft zes personeelsleden thuiszitten, en die blijven daar nog wel een maand. "Het is lastig. Je hebt een datum in je hoofd en daar werk je naartoe. Het wordt steeds lastiger en lastiger."

"Je wordt toch steeds minder positief."

Stiekem had Gijzen op meer gehoopt toen hij dinsdagavond naar de coronapersconferentie keek, maar ook hij zag dat het er voorlopig niet inzit. "Twee weken geleden dacht ik dat wij nog wel open mogen. Maar de besmettingen gingen niet naar beneden. Dan ga je toch aan iets anders denken."

Nu hoop hij in maart de deuren weer te openen. "Maar het is afwachten. Je wordt toch steeds minder positief", vertelt hij in een lege zaak. "De eerste keer plan je je klanten nog door omdat je denkt dat je open mag, maar nu zetten wij de klanten op een lijst. We wachten eerst af tot wij opengaan en dan pas gaan wij klanten benaderen."

"Reservepot is nu in één klap weg."

Ook financieel wordt het steeds moeilijker. "De steun bij de tweede lockdown is wat minder dan tijdens de eerste lockdown. Nu krijgen wij geen volledige steun, de loonkosten worden wel gedeeltelijk vergoed door de overheid."

Gijzen teert op een reservepot die hij de afgelopen tijd heeft opgebouwd. "Die zeven jaar dat je open bent, heb je wat opgebouwd. Dat is eigenlijk voor de toekomst. En dat is nu in één klap weg."

