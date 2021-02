Bestellingen afhalen bij winkels is 'druppel op gloeiende plaat'

Willy van Erp ziet bij veel collega's het water aan de lippen staan (foto: Omroep Brabant). vergroot

Winkels mogen vanaf 10 februari weer open voor het afhalen van bestellingen. "En dat is niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat", zegt Willy van Erp, voorzitter van de winkeliersvereniging in Uden. "Klanten mogen afhalen, maar ik zie het absoluut niet als een versoepeling."

De nieuwe bestel- en afhaalregeling, die dinsdagavond tijdens de coronapersconferentie is aangekondigd, houdt in dat mensen spullen telefonisch of online kunnen bestellen en dan (minstens vier uur) later ophalen in de winkel.

Dit zal volgens Van Erp, die zelf eigenaar is van de Intersport Superstore, echter niet heel veel meer omzet genereren. "De omzetverliezen van de afgelopen maanden en de komende maand gaan wij niet meer goedmaken, want we worden in ieder geval opgezadeld met nog een maand langer dichtblijven."

"Wij kunnen mensen veilig laten winkelen zodat niemand in gevaar komt."

Volgens de winkeleigenaar is het best wel mogelijk om weer volledig open te gaan. "Dat hebben wij ook tussen de twee coronagolven door laten zien dat wij hartstikke goed met al die veiligheidsmaatregelen om kunnen gaan. Wij kunnen mensen veilig laten winkelen zodat niemand in gevaar komt."

In de grote steden zorgde dit eerder juist voor problemen. Maatwerk kan dit volgens Van Erp voorkomen. "Veiligheidsdiensten in de grote steden moeten ervoor zorgen dat het goed gereguleerd wordt. Denk aan het afsluiten van toegangswegen als het centrum volloopt of het afsluiten van parkeergarages. Er zijn best wel wat goede dingen te gebruiken."

Voor honderdduizenden euro's aan wintersportartikelen hangen in de winkel van Van Erp. Zo'n negentig procent van zijn wintersportvoorraad is nog niet verkocht. Normaal is bij carnaval nog maar tien procent over. Dit jaar lijkt dat niet het geval te zijn.

Een oplossing is nog niet in de maak. "Daar praten wij over met Intersport, maar die hebben ook niet zoveel opslagruimte. Wellicht dat wij alles dan tijdelijk in containers moeten gaan doen."

"Die omzet moet weer gemaakt worden."

Zelf verkeert Van Erp in een financiële gezonde positie. "Als dat niet het geval was geweest, hadden wij het niet gered." De voorzitter van de ondernemersvereniging van Uden weet dat bij veel collega's het water aan de lippen staat. "Uiteindelijk moet het weer op gang gaan komen. Die omzet moet weer gemaakt worden."

Anders ziet het er slecht uit voor de winkels. "Dan gaat ons winkellandschap in Uden en in heel Nederland er heel anders uitzien. Het zou zomaar kunnen zijn dat er een kaalslag plaatsvindt en ondernemingen gaan omvallen. Ik hoop van ganser harte dat wij snel weer aan de slag kunnen."

