Coronanieuws: 80- tot 85-jarigen krijgen eerder vaccinatie, 362 patiënten in ziekenhuis

Er liggen 362 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen.

Bijna een kwart van alle werknemers wil ook als de coronacrisis eenmaal onder controle is voor een groot deel vanuit huis blijven werken, meldt TNO.

De Tweede Kamer debatteert donderdag weer over de aanpak van de coronacrisis, onder meer over de Britse coronavariant en de vaccinatiestrategie.

13.05 - Schaatsbond wil wedstrijden organiseren

Schaatsbond KNSB wil met het ministerie van VWS in overleg over toestemming voor het organiseren van wedstrijden op natuurijs als de vorst komende week doorzet. Het seizoen van de marathonschaatsers is deze winter afgelast, maar voor wedstrijden op natuurijs, indien de omstandigheden die mogelijk maken, hoopt de KNSB op een uitzondering, zegt Willem Hut, de competitieleider van het marathonschaatsen. "De situatie is nu dat er geen toestemming is voor wedstrijden voor het marathonschaatsen, omdat we niet zijn aangemerkt als topsportcompetitie", zegt Hut

12.45 - Mensen van 80 tot 85 krijgen eerder een prik

Mensen van 80 tot 85 jaar oud die nog zelfstandig wonen, zijn aan de beurt om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Zij krijgen vanaf vrijdag een uitnodiging om een afspraak te maken, maar zij kunnen dat nu ook al regelen met de GGD in hun regio. Er is genoeg ruimte op de priklocaties en er zijn genoeg vaccindoses op voorraad, zegt het RIVM. 80-plussers zouden eigenlijk pas over een paar dagen aan de beurt zijn, maar dat wordt vervroegd. In de afgelopen dagen zijn 85- tot 90-jarigen al uitgenodigd en vorige week begon de vaccinatie van 90-plussers.

12.20 - 'Inenten ouderen is niet goed geregeld'

Het vaccineren van ouderen tegen corona is logistiek niet goed geregeld. Dat zegt seniorenbond ANBO, die spreekt van een "bizarre" situatie. "Het lijkt of men niet voorbereid is op deze specifieke groep en geen inzicht heeft in het gedrag van senioren", zegt de woordvoerder van de bond.

Zo stonden 90-plussers woensdagmiddag in Alkmaar bijna een half uur buiten in kou en regen voor de vaccinatietent te wachten voor hun coronaprik. Ook in Den Bosch en bij Schiphol stonden lange rijen met ouderen. "Mensen van deze leeftijd kunnen vaak niet lang staan. Ook komen ze nou eenmaal vroeg als ze naar een onbekende locatie moeten, omdat ze niet weten wat ze te wachten staat", legt de woordvoerder uit. "Ook kost het inenten meer tijd, bijvoorbeeld omdat ze er langer over doen om hun jas aan en uit te doen."

12.05 - Van Dissel somber over mogelijkheden tot versoepeling

RIVM-directeur Jaap van Dissel waarschuwt dat sleutelen aan de coronamaatregelen waarschijnlijk leidt tot een "belangrijke toename" van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. Maar hij wil nog niet vooruitlopen op het advies dat het kabinet heeft gevraagd over onder meer de omstreden avondklok.

Het staat volgens Van Dissel dan ook nog niet vast dat het hele huidige pakket, inclusief de avondklok en de jongste beperking van het aantal bezoekers thuis, in stand moet blijven. Maar hij spreekt wel van "donkere wolken" die door de opkomst van de Britse coronavariant op ons afkomen.

11.30 - VVD en CDA willen avondklok verlengen

Het kabinet moet de avondklok verlengen als het Outbreak Management Team (OMT) daartoe adviseert, vinden coalitiepartijen VVD en CDA. Fractieleider van de VVD Klaas Dijkhoff denkt dat door de naderende derde golf, met de Britse coronavariant, waarschijnlijk "extra tikken nodig" zijn. De Tweede Kamer debatteert donderdag over de coronacrisis.

11.25 - 362 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen is in de afgelopen 24 uur licht afgenomen. Er liggen nu 362 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen, maakte het ROAZ donderdagochtend bekend. De voorbije 24 uur zijn 35 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Zeven coronapatiënten overleden het afgelopen etmaal, 41 coronapatiënten werden uit het ziekenhuis ontslagen en drie werden overgeplaatst.

11.05 - Meer reguliere patiënten naar ziekenhuis

Huisartsen hebben vorige week meer patiënten verwezen naar ziekenhuizen dan de week daarvoor. Afgelopen week lag het aantal verwijzingen op 86 procent van wat normaal zou zijn zonder corona, terwijl het die week ervoor nog 77 procent was.

Van de ziekenhuizen zegt 70 procent alle zorg te kunnen geven die binnen zes weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen. Vorige week was dit nog 63 procent.

10.18 - Vaccinatiebewijs vragen mag

Instellingen en bedrijven hebben volgens de wet in principe de vrijheid om een vaccinatiebewijs te vragen bij de toegang tot voorzieningen, schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid.

Het gaat om bijvoorbeeld zorginstellingen, scholen, horecabedrijven en organisatoren van evenementen. "Een dergelijke maatregel vraagt altijd een afweging van belangen en mag niet leiden tot verboden uitsluiting, discriminatie of schending van privacyregels. De overheid moet erop toezien dat private partijen zich daaraan houden", aldus het adviesorgaan.

09.47 - Strengere regels in regiotaxi

Wie met de regiotaxi wil reizen, moet zich vanaf 8 februari aan strengere coronamaatregelen houden. Reizigers moeten een chirurgisch mondkapje (type II of type IIR) dragen. Ook wordt het maximale aantal passagiers verminderd. Per bank of rij stoelen mag maar één zitplaats bezet zijn - voorin zitten naast de bestuurder is er niet meer bij. Reizigers mogen niet recht achter elkaar zitten of recht achter de chauffeur plaatsnemen.

08.58 - Aangifte tegen dierentuin

Een aantal dierenrechtenorganisaties en dierenvrienden zeggen direct aangifte te zullen doen als Diergaarde Blijdorp uit financiële nood overgaat tot het doden van gezonde dieren. Ze schrijven dat aan zowel directeur Erik Zevenbergen van de Rotterdamse dierentuin als aan de gemeenteraad.

De dierentuin zit door corona in de problemen, net als veel andere dierentuinen in het land. Vorige week meldde wethouder Bert Wijbenga (dierenwelzijn) dat Blijdorp om het aantal dieren te verminderen, in het uiterste geval en "zeer tegen haar zin" misschien zal moeten overgaan tot euthanasie.

08.37 - Meer studenten door corona

Dit studiejaar staan er 327.300 studenten ingeschreven aan een Nederlandse universiteit. Dat zijn er 8 procent meer dan in het collegejaar 2019-2020, meldt de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Er kwamen meer studenten bij doordat minder jongeren na hun eindexamen een tussenjaar namen om te reizen en minder studenten voortijdig met hun studie stopten. Dat heeft volgens de VSNU alles te maken met corona.

08.20 - Shell lijdt megaverlies van 21,7 miljard dollar

Olie- en gasconcern Shell heeft afgelopen jaar zijn grootste verlies ooit in de boeken gezet als gevolg van de coronacrisis. Flinke afschrijvingen tijdens de eerste lockdown zorgden eerder al voor het grootste kwartaalverlies in de geschiedenis van het bedrijf. En dat heeft Shell niet meer goed kunnen maken. Onder de streep kwam Shell uiteindelijk 21,7 miljard dollar tekort. Een jaar eerder behaalde het Brits-Nederlandse bedrijf nog 15,8 miljard dollar winst.

08.05 - Mensen wachten met vakantieplannen

Reisadviezen zijn van grote invloed op de vakantieplannen van Nederlanders. Veel mensen willen na alle coronaperikelen graag op vakantie. Toch beslist een groot deel pas een maand of korter van tevoren om op vakantie te gaan. Zij willen eerst zeker weten dat er ook echt gereisd kan worden naar hun gewenste vakantiebestemming.

06.57 - Tennisser Matwé Middelkoop in zelf-isolatie

Zo'n zeshonderd betrokkenen bij de Australian Open, onder wie tennissers, moeten in isolatie. De plaatselijke autoriteiten hebben die beslissing genomen nadat iemand die werkte in een van de bij de organisatie betrokken hotels positief testte op het coronavirus, maakte de BBC woensdag bekend. Bredanaar Matwé Middelkoop is een van de tennissers die in zelf-isolatie gaat. "Ik heb in dat hotel geslapen in die periode", laat hij weten aan Omroep Brabant.

06.30 - Aantal startende ondernemers voor het eerst in maanden gedaald

Het aantal startende bedrijven is in januari voor het eerst in zeven maanden teruggelopen. Ook zijn er vorige maand meer bedrijven gestopt dan in enig andere maand van de coronacrisis, meldt de Kamer van Koophandel (KVK). "Tot nu toe was er, ondanks de coronacrisis, nog veel perspectief te zien in het groeiende aantal starters. Dat lijkt op dit moment verleden tijd", constateert de Utrechtse hoogleraar ondernemerschap Erik Stam.

05.00 - 'Kerken onder financiële druk door coronacrisis'

Kerkgenootschappen staan onder extra financiële druk door de coronacrisis. Vastgoedadviseur Colliers voorspelt in een onderzoek naar de verkoop van kerken dat hierdoor kerken hun religieuze functie sneller zullen verliezen. De afgelopen vier jaar werden al ongeveer vierhonderd religieuze gebouwen verkocht. Colliers schatte eind 2019 dat, omdat het aantal kerkgangers de komende tien jaar sterk zal dalen, zeker 1700 kerken hun functie zullen verliezen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat de coronacrisis dit proces versnelt.

04.34 - 'Coronavaccin onnodig verspild door GGD'en'

Ziekenhuizen en apothekers willen dat de verspilling van zo'n vijftien procent van de coronavaccins stopt, is te lezen in het AD. GGD'en halen zes doses uit een flacon, het restant verdwijnt in de prullenbak. Ziekenhuizen komen tot zeven vaccins. Door niets te verspillen, kun je meer dan zes mensen vaccineren met een flacon, zeggen Ernst Kuipers en Noortje Swart, respectievelijk voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg en vaccincoördinator van alle ziekenhuisapothekers.

03.30 - Krijgen ouderen ook het coronavaccin van AstraZeneca?

Nu een derde vaccin tegen het coronavirus beschikbaar is, komt de vraag wie dit middel van farmaceut AstraZeneca krijgen. Duitsland, Frankrijk en Italië adviseren om het vaccin niet aan 65-plussers te geven. De Gezondheidsraad komt donderdag met een advies aan het kabinet over de Nederlandse 'vaccinatiestrategie'. Het kabinet heeft eerder laten weten dat het vaccin van AstraZeneca vooral bestemd is voor mensen van onder de 60 met medische klachten en voor medewerkers en cliënten in de geestelijke gezondheidszorg. Ouderen krijgen in principe de vaccins van Moderna en Pfizer/BioNTech.

03.30 - Britse variant, scholen en prikstrategie centraal in coronadebat

Opnieuw debatteert de Kamer over de aanpak van de coronacrisis. Na een korte briefing door vaccinatiedirecteur Jaap van Delden en RIVM-expert Jaap van Dissel, buigt de Kamer zich onder meer over de dreiging die de Britse coronavariant vormt. Ook de vaccinatiestrategie, de heropening van de scholen, en de bestaande lockdown-maatregelen zullen uitgebreid aan bod komen.

03.19 - Kabinet treft voorbereidingen voor verlengen avondklok

Het kabinet treft toch voorbereidingen om de avondklok, die vooralsnog afloopt op woensdag 10 februari, te verlengen als het OMT dat eind deze week adviseert. Die kans is groot, nu de Britse mutant van het coronavirus veel sneller opkomt dan verwacht, meldt het AD. "Liever niet", zei minister-president Mark Rutte dinsdagavond nog over de verlenging van de avondklok. Maar eerder die dag kwamen er verontrustende RIVM-cijfers los waaruit bleek dat twee derde van de nieuwe coronagevallen van de besmettelijker Britse variant afkomstig is en een derde coronagolf aanstaande is.

00.46 - 'Kwart van alle werknemers wil ook na corona thuiswerken '

Bijna een kwart van alle werknemers wil ook als de coronacrisis eenmaal onder controle is voor een groot deel vanuit huis blijven werken, meldt TNO na onderzoek onder ruim 10.000 werkenden. Circa de helft (48 procent) van de werknemers verrichtten hun arbeid volgens het instituut eind vorig jaar thuis vanwege de coronamaatregelen, ietsje meer dan TNO in de zomer van 2020 peilde, toen ging het om 45 procent.

00.01 - 'Schaarste aan vaccins niet nodig als farmaceuten kennis delen'

De regering moet ervoor zorgen dat farmaceuten hun kennis over de ontwikkeling van vaccins gaan delen met andere bedrijven in een bestaande pool van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Deze schriftelijke oproep doen 52 maatschappelijke organisaties aan het kabinet-Rutte. De organisaties stellen dat door het delen van de kennis de wereldwijde productie en beschikbaarheid van coronavaccins omhoog kan en de pandemie sneller kan worden gestopt.

