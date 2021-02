Van 'kinderen zijn geen proefkonijnen' tot 'gewoon gaan', heropening basisscholen verdeelt Brabant

Archieffoto: Kevin Cordewener vergroot

Terwijl schoolbesturen deze dagen hard nadenken over de maatregelen die ze in hun basisscholen moeten nemen als de deuren maandag weer opengaan, is de heropening ook onder ouders nog steeds het gesprek van de dag. Uit reacties op de stelling 'de scholen open vind ik nu onverantwoord', te vinden op de Facebookpagina van Omroep Brabant, blijkt dat Brabant diep verdeeld is.

"Gewoon naar school, ze mogen ook nog steeds naar de voetbaltraining", schrijft Nathasja stellig. "En afspreken met vriendjes", vult Monique aan. Maar de volgende reactie is van een moeder of vader die overduidelijk een stuk minder enthousiast is. "We hebben geen kinderen genomen, om ze te laten gebruiken als proefkonijnen."

Bekend is dat sommige leden van het Outbreak Management Team, de adviseurs van het kabinet, tegen de heropening van de scholen zijn. En verdeeldheid heerst ook onder de rest van Nederland. De ouder die het woord 'proefkonijnen' in de mond neemt op onze Facebookpagina krijgt er meteen flink van langs. "Jij ben diegene die jouw kinderen bestempeld als proefkonijn. Dus zelf niet zoiets idioots zeggen. "

En verder: "Hebben jouw kinderen niet gewoon gespeeld met andere kinderen, bij vriendjes binnen, gewoon geleefd de hele tijd? Vast wel en ze leven nog. Dus straks gewoon hetzelfde op school."

"Is het haalbaar voor kinderen? Nee, totaal niet! Ik denk dat ze dan thuis beter af zijn!"

En weer een ander is het juist weer roerend eens met de proefkonijnen-stelling. "Een week naar school en dan een week vakantie, dus gaan ze kijken wat het virus doet." Angela vindt zelfs dat er gespeeld wordt met de 'levens van kindjes'. "Waarom wel de avondklok verlengen maar ook het risico lopen dat de scholen brandhaarden worden."

Chantal plaatst ook vraagtekens en schrijft: "Leuk voor de kinderen dat ze hun vrienden weer zien, maar de manier waarop, dat kan niet." Ze doelt op de dringende adviezen die er liggen vanuit de overheid, onder meer dat kinderen in de hoogste groepen maar met één klasgenoot nauw contact mogen hebben en mondkapjes moeten dragen. "Is het haalbaar voor kinderen? Nee totaal niet! Ik denk dat ze dan thuis beter af zijn!"

John vindt vooral iets van de ouders van schoolgaande kinderen: "Ik denk dat het probleem bij de gezinnen met tweeverdieners zit, waar kinderen snel een blok aan hun been zijn ! Als volwassen ouders gooi je een kind niet voor de leeuwen, daar komt het wel op neer."

Dat denkt Nicole op haar beurt juist weer helemaal niet. Zij is van het kamp gewoon-naar-school: "Er wordt steeds gezegd dat kinderen minder vatbaar zijn. Dus ik maak mezelf geen zorgen. En met klachten gewoon thuis blijven!"

En Nelly tenslotte verzucht: "De cursus 'omgaan met tegenslagen in het leven' is door veel mensen nog niet succesvol afgerond." Onduidelijk of ze hier de voor- of tegenstanders mee bedoelt, of eigenlijk iedereen die zich er druk om maakt.

