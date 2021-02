Mag een school zelf beslissen om dicht te blijven? Deze arbeidsrechtadvocaat legt uit

Archieffoto: Kevin Cordewener vergroot

Vanaf maandag mogen de basisscholen weer open, maar ruim dertig basisscholen in de regio Bergen op Zoom hebben besloten de deuren gesloten te houden. Ze negeren daarmee versoepelingen van de coronamaatregelen. De leerlingen van scholen van de Lowys Proquinstichting moeten dus thuisblijven. Maar mag een school dat eigenlijk wel beslissen? Arbeidsrechtadvocaat Simone Kaper legt uit.

Ondanks de aankondiging van premier Rutte dat de basisscholen weer open kunnen, is het geen verplichting, legt Kaper uit. “Het is een advies van de overheid om de scholen te openen, geen strikte regel waar iedere school zich aan moet houden.”

'Dat ze open kúnnen, zegt niet dat ze open móeten'

Scholen kunnen dus veel zelf beslissen. “Wat de overheid aangeeft is dat de scholen weer open kúnnen, niet dat ze weer open móeten. De meeste scholen zullen ook open willen”, verwacht Kaper. “Die zullen hun mensen oproepen om op school te komen werken. Maar scholen die twijfelen of ze wel veilig open kunnen, of ze die veiligheid voor hun medewerkers kunnen waarborgen en garanderen, die kunnen anders beslissen.”

Dat geldt dus in ieder geval voor de 31 basisscholen die onder de Lowys Porquinstiching (LPS) vallen. Dinsdag liet die stichting middels een brief weten de deuren voorlopig nog gesloten te houden. De stichting vindt dat de gezondheid van medewerkers en leerlingen in gevaar is. Tot groot ongenoegen van een aantal ouders die kinderen op een van die scholen hebben zitten. Zij hebben een klachtenbrief gestuurd aan het bestuur van de stichting.

Leerkracht is wél verplicht om te komen

Een werkgever mag altijd beslissen om zijn bedrijf of instelling dicht te houden, legt de arbeidsadvocaat uit. Maar: een werknemer mag niet op eigen houtje beslissen om niet te komen werken als hij of zij zich niet veilig voelt. “Voor alles geldt dat de werkgever een zorgplicht heeft”, zegt Kaper. “Die moet dus voor een veilige werkplek zorgen. Het is logisch als mensen daar vragen over hebben, die moeten ze kunnen stellen en daar moeten ze antwoord op krijgen.”

Maar aan het eind van het liedje is een werknemer wél verplicht om te komen. “Als een werkgever alles goed geregeld heeft, mag hij de werknemer oproepen om te komen werken.” Een leerkracht die eigenlijk liever thuis zou blijven, moet dus toch voor de klas gaan staan als de school besluit de deuren te openen.

